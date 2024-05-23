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СБУ пригрозила атаками на Крымский мост - РИА Новости, 23.05.2024
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18:45 23.05.2024 (обновлено: 18:47 23.05.2024)
https://ria.ru/20240523/ukraina-1947986427.html
СБУ пригрозила атаками на Крымский мост
СБУ пригрозила атаками на Крымский мост - РИА Новости, 23.05.2024
СБУ пригрозила атаками на Крымский мост
Служба безопасности Украины снова угрожает атаками на Крымский мост, называя его одной из своих "приоритетных целей". РИА Новости, 23.05.2024
2024-05-23T18:45
2024-05-23T18:47
в мире
технологии
украина
россия
черное море
василий малюк
владимир путин
служба безопасности украины
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МОСКВА, 23 мая – РИА Новости. Служба безопасности Украины снова угрожает атаками на Крымский мост, называя его одной из своих "приоритетных целей". "С помощью дронов, оснащенных РСЗО, спецслужба может существенно увеличить перечень потенциальных целей на море. Одной из приоритетных целей Василий Малюк называет и Крымский мост, который уже дважды был поражен СБУ, в том числе с помощью морских дронов Sea Baby", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СБУ. В ведомстве утверждают, что впервые Украина использовала дрон Sea Baby, оснащенный реактивными системами залпового огня "Град", в декабре 2023 года. "Впереди очень и очень много сюрпризов", - приводит СБУ слова главы ведомства Василия Малюка против которого в России заведено дело о терроризме. Ранее Малюк в своем Telegram-канале заявлял о причастности службы безопасности Украины к ударам по нефтеперерабатывающим заводам в России, также назвав в числе целей СБУ Крымский мост и корабли в Черном море. В Кремле неоднократно подчеркивали, что террористические методы киевского режима, атакующего гражданские объекты, еще больше убеждают в необходимости полного выполнения целей российской спецоперации. Ночью 17 июля 2023 года киевские власти атаковали Крымский мост двумя надводными беспилотниками. СК возбудил уголовное дело по статье "Террористический акт". Взрывом повредило автодорожную часть моста, пострадала девочка, ее родители погибли. Полностью мост восстановили и открыли движение машин по всем четырем полосам 14 октября. СБУ в сообщении в своем Telegram-канале фактически признала ответственность за теракт на Крымском мосту. Утром 8 октября 2022 года на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля, в результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета правой части моста. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. По его словам, после взрыва на Крымском мосту Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками. Глава СБУ Василий Малюк 26 июля заявил, что за подрывом Крымского моста осенью 2022 года стоят сотрудники возглавляемого им ведомства.
https://ria.ru/20240516/most-1946336867.html
https://ria.ru/20240503/most-1943652169.html
https://ria.ru/20240404/krymskiy_most-1937731287.html
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в мире, технологии, украина, россия, черное море, василий малюк, владимир путин, служба безопасности украины, следственный комитет россии (ск рф)
В мире, Технологии, Украина, Россия, Черное море, Василий Малюк, Владимир Путин, Служба безопасности Украины, Следственный комитет России (СК РФ)
СБУ пригрозила атаками на Крымский мост

Глава СБУ Малюк назвал Крымский мост одной из своих приоритетных целей

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 23.05.2024
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Крымский мост. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 мая – РИА Новости. Служба безопасности Украины снова угрожает атаками на Крымский мост, называя его одной из своих "приоритетных целей".
"С помощью дронов, оснащенных РСЗО, спецслужба может существенно увеличить перечень потенциальных целей на море. Одной из приоритетных целей Василий Малюк называет и Крымский мост, который уже дважды был поражен СБУ, в том числе с помощью морских дронов Sea Baby", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СБУ.
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Украина планировала ударить по системе ПВО, прикрывающей Крымский мост
16 мая, 09:59
В ведомстве утверждают, что впервые Украина использовала дрон Sea Baby, оснащенный реактивными системами залпового огня "Град", в декабре 2023 года. "Впереди очень и очень много сюрпризов", - приводит СБУ слова главы ведомства Василия Малюка против которого в России заведено дело о терроризме.
Ранее Малюк в своем Telegram-канале заявлял о причастности службы безопасности Украины к ударам по нефтеперерабатывающим заводам в России, также назвав в числе целей СБУ Крымский мост и корабли в Черном море.
В Кремле неоднократно подчеркивали, что террористические методы киевского режима, атакующего гражданские объекты, еще больше убеждают в необходимости полного выполнения целей российской спецоперации.
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Источник рассказал, с помощью чего могли взорвать Крымский мост в 2022 году
3 мая, 12:15
Ночью 17 июля 2023 года киевские власти атаковали Крымский мост двумя надводными беспилотниками. СК возбудил уголовное дело по статье "Террористический акт". Взрывом повредило автодорожную часть моста, пострадала девочка, ее родители погибли. Полностью мост восстановили и открыли движение машин по всем четырем полосам 14 октября. СБУ в сообщении в своем Telegram-канале фактически признала ответственность за теракт на Крымском мосту.
Утром 8 октября 2022 года на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля, в результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета правой части моста. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. По его словам, после взрыва на Крымском мосту Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками. Глава СБУ Василий Малюк 26 июля заявил, что за подрывом Крымского моста осенью 2022 года стоят сотрудники возглавляемого им ведомства.
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 04.04.2024
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4 апреля, 02:15
 
В миреТехнологииУкраинаРоссияЧерное мореВасилий МалюкВладимир ПутинСлужба безопасности УкраиныСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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