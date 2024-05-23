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На Украине опаснее, чем на Ближнем Востоке, признались иностранные наемники - РИА Новости, 23.05.2024
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17:54 23.05.2024 (обновлено: 18:08 23.05.2024)
https://ria.ru/20240523/ukraina-1947971908.html
На Украине опаснее, чем на Ближнем Востоке, признались иностранные наемники
На Украине опаснее, чем на Ближнем Востоке, признались иностранные наемники - РИА Новости, 23.05.2024
На Украине опаснее, чем на Ближнем Востоке, признались иностранные наемники
Иностранные наемники, участвующие в боях на стороне Киева, поначалу едут на Украину "как в отпуск", но вскоре понимают, что воевать на Украине опаснее, чем на... РИА Новости, 23.05.2024
2024-05-23T17:54
2024-05-23T18:08
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Иностранные наемники, участвующие в боях на стороне Киева, поначалу едут на Украину "как в отпуск", но вскоре понимают, что воевать на Украине опаснее, чем на Ближнем Востоке, рассказал один из американских наемников изданию Business Insider. По заявлению американца, воевавшего ранее по контракту в Ираке, многие иностранные наемники, приехавшие на Украину, привыкли воевать с преимуществом в численности и вооружении. Однако там они понимают, что зачастую их силы вместе с ВСУ оказываются в меньшинстве с недостатком оружия. По его словам, он ехал на Украину, не ожидая для себя серьезного риска для жизни, однако позднее осознал его. "Многие, кто приезжает на Украину с Запада, они хотят быть героями... Я постоянно вижу чуваков, которые едут на Украину, и они воспринимают это почти как отпуск, они особо не ждут смерти... Даже если ты находишься за … мили от этой долбаной линии фронта, тебя может достать эта ….ракета прямо оттуда", - цитирует издание его слова. Мужчина высказал мнение, что боевые действия на Украине не похожи на конфликты на Ближнем Востоке, где, "если ты находишься на базе, ты "в относительной безопасности"". По словам наемника, на Украине сложно найти безопасное место из-за очень активного применения беспилотников, артиллерии и дальнобойного оружия. Как показало расследование РИА Новости, могилы иностранных наемников, воевавших на стороне Киева, есть и в Польше, и во Франции, и в Германии, а также в США и странах Балтии. Минобороны РФ сообщало об уничтожении наемников из США, Великобритании, Грузии и других стран и регулярно отчитывается о поражении мест скопления иностранцев, воюющих на стороне Киева. Минобороны РФ также неоднократно предостерегало иностранных граждан от поездок на Украину и подчеркивало, что наемники по международному гуманитарному праву не являются комбатантами и не имеют права на статус военнопленного. По данным минобороны России, в целом за время СВО на Украину прибыли 13 387 иностранных наемников для участия в боях на стороне киевского режима. За этот период удалось ликвидировать 5 962 боевика.
https://ria.ru/20240423/naemniki-1941664427.html
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россия, киев, сша, украина
Россия, Киев, США, Украина
На Украине опаснее, чем на Ближнем Востоке, признались иностранные наемники

Business Insider: иностранные наемники жалуются, что на Украине опасно воевать

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий в зоне СВО
Военнослужащий в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 23.05.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Иностранные наемники, участвующие в боях на стороне Киева, поначалу едут на Украину "как в отпуск", но вскоре понимают, что воевать на Украине опаснее, чем на Ближнем Востоке, рассказал один из американских наемников изданию Business Insider.
По заявлению американца, воевавшего ранее по контракту в Ираке, многие иностранные наемники, приехавшие на Украину, привыкли воевать с преимуществом в численности и вооружении. Однако там они понимают, что зачастую их силы вместе с ВСУ оказываются в меньшинстве с недостатком оружия. По его словам, он ехал на Украину, не ожидая для себя серьезного риска для жизни, однако позднее осознал его.
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"Многие, кто приезжает на Украину с Запада, они хотят быть героями... Я постоянно вижу чуваков, которые едут на Украину, и они воспринимают это почти как отпуск, они особо не ждут смерти... Даже если ты находишься за … мили от этой долбаной линии фронта, тебя может достать эта ….ракета прямо оттуда", - цитирует издание его слова.
Мужчина высказал мнение, что боевые действия на Украине не похожи на конфликты на Ближнем Востоке, где, "если ты находишься на базе, ты "в относительной безопасности"". По словам наемника, на Украине сложно найти безопасное место из-за очень активного применения беспилотников, артиллерии и дальнобойного оружия.
Как показало расследование РИА Новости, могилы иностранных наемников, воевавших на стороне Киева, есть и в Польше, и во Франции, и в Германии, а также в США и странах Балтии.
Минобороны РФ сообщало об уничтожении наемников из США, Великобритании, Грузии и других стран и регулярно отчитывается о поражении мест скопления иностранцев, воюющих на стороне Киева. Минобороны РФ также неоднократно предостерегало иностранных граждан от поездок на Украину и подчеркивало, что наемники по международному гуманитарному праву не являются комбатантами и не имеют права на статус военнопленного. По данным минобороны России, в целом за время СВО на Украину прибыли 13 387 иностранных наемников для участия в боях на стороне киевского режима. За этот период удалось ликвидировать 5 962 боевика.
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