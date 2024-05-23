https://ria.ru/20240523/ukraina-1947944897.html

Киев надеется на разрешение выбирать цели для ударов западным оружием

Киев надеется на разрешение выбирать цели для ударов западным оружием - РИА Новости, 23.05.2024

Киев надеется на разрешение выбирать цели для ударов западным оружием

Киев надеется, что ему разрешат самостоятельно выбирать цели для западного вооружения, сообщила глава миссии Украины при НАТО Наталья Галибаренко в интервью... РИА Новости, 23.05.2024

2024-05-23T16:32

2024-05-23T16:32

2024-05-23T16:34

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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Киев надеется, что ему разрешат самостоятельно выбирать цели для западного вооружения, сообщила глава миссии Украины при НАТО Наталья Галибаренко в интервью украинскому агентству Укринформ. Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен, комментируя применение украинскими войсками американских вооружений по российской территории, заявил, что Вашингтон позволяет Киеву самому решить, как ему вести боевые действия против РФ. Впоследствии координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби заявил РИА Новости, что Штаты не содействуют украинским ударам по территории России. "Заявление Блинкена - и он повторил его дважды - про то, что Украина сама определяется с выбором целей, создало надежду, что Соединенные Штаты поменяли свою позицию: Украина должна самостоятельно принимать решения, по каким территориям она может использовать то или иное западное оружие, особенно американское", - заявила Галибаренко. Ранее группа американских конгрессменов во главе с председателем комитета палаты представителей по разведке Майком Тернером призвала министра обороны США Ллойда Остина разрешить Украине использовать передаваемое Вашингтоном оружие для нанесения ударов по территории России. Таким образом, Тернер и другие конгрессмены предлагают американской администрации авторизовать использование предоставленных США вооружений для "нанесения ударов по стратегическим целям внутри российской территории при определенных обстоятельствах". Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, рассуждая о призыве конгрессменов США разрешить Украине использовать передаваемое Вашингтоном оружие для нанесения ударов по территории России, сказал, что в конгрессе много "горячих голов", которые хотели бы спровоцировать напряженность. Посол в Вашингтоне Анатолий Антонов отметил, что такие призывы безрассудны и грозят втягиванием США в конфликт.

https://ria.ru/20240523/karta-1947847105.html

https://ria.ru/20240421/zapad-1941298191.html

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в мире, россия, украина, сша, наталья галибаренко, энтони блинкен, джон кирби