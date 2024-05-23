https://ria.ru/20240523/ukraina-1947929111.html

Французский депутат оценил идею о более активных действиях НАТО на Украине

Французский депутат оценил идею о более активных действиях НАТО на Украине - РИА Новости, 23.05.2024

Французский депутат оценил идею о более активных действиях НАТО на Украине

Депутат от партии президента Франции Эммануэля Макрона "Возрождение" Бенжаман Хаддад заявил в интервью изданию Newsweek, что идея о более активных действиях... РИА Новости, 23.05.2024

2024-05-23T16:07

2024-05-23T16:07

2024-05-23T16:07

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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Депутат от партии президента Франции Эммануэля Макрона "Возрождение" Бенжаман Хаддад заявил в интервью изданию Newsweek, что идея о более активных действиях НАТО на территории Украины встречает сопротивление. Он отметил, что страны Запада могли бы проводить техобслуживание и обучение на Украине. "Я думаю, идея (более серьезных обязательств НАТО в отношении Украины на её территории) набирает популярность, но, я думаю, что всё ещё есть сопротивление, которое нужно преодолеть", - подчеркнул Хаддад. Он не уточнил, какие именно страны сопротивляются этой идее. По мнению депутата, странам альянса нужно прекратить ограничивать себя в помощи Киеву. Он также указал на то, что переизбрание президентом США Джо Байдена не гарантирует продолжение поддержки Киева со стороны Вашингтона. Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что ЕС договорился создать "девятую коалицию для глубоких ударов" - поставок Украине ракет среднего и дальнего действия. Он также заявил, что Франция сделает всё, чтобы Россия "не выиграла эту войну". По его словам, лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, консенсус пока не достигнут, "но ничего исключать нельзя". В ходе встречи с лидерами оппозиции в начале марта Макрон вновь заявил, что у Франции "нет лимитов и красных линий" в вопросе помощи Украине. Позже Макрон заявил, что не исключает возможности отправки войск на Украину, если РФ прорвет линии фронта и будет просьба со стороны Украины. По его словам, "многие страны" согласились с подходом Франции о возможной отправке войск. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл опасной риторику Парижа и Лондона по поводу возможности отправки солдат на Украину. В Кремле также заявляли, что обратили внимание на слова Макрона о том, что в Европе обсуждалась тема отправки военных на Украину, его позиция о нанесении России "стратегического поражения" Москве тоже хорошо известна. Там отметили, что целый ряд стран сохраняют "достаточно трезвую оценку потенциальных опасностей такого действия и потенциальной опасности непосредственно вовлечения в горячий конфликт", это "абсолютно не в интересах этих стран, они должны отдавать себе в этом отчет". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.

https://ria.ru/20240522/zapad-1947479865.html

https://ria.ru/20240513/evrosoyuz-1945439111.html

https://ria.ru/20240509/evropa-1944780185.html

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в мире, украина, россия, франция, эммануэль макрон, джо байден, дмитрий песков, нато, возрождение, евросоюз