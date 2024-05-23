https://ria.ru/20240523/ukraina-1947924421.html

В США призвали НАТО к переговорам по Украине, сообщили СМИ

В США призвали НАТО к переговорам по Украине, сообщили СМИ - РИА Новости, 23.05.2024

В США призвали НАТО к переговорам по Украине, сообщили СМИ

Страны-члены НАТО должны действовать в направлении завершения вооруженного конфликта на Украине путем переговоров и заниматься устранением опасений России,... РИА Новости, 23.05.2024

2024-05-23T15:58

2024-05-23T15:58

2024-05-23T15:58

в мире

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рональд рейган

владимир путин

нато

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Страны-члены НАТО должны действовать в направлении завершения вооруженного конфликта на Украине путем переговоров и заниматься устранением опасений России, чтобы избежать повторения российской специальной военной операции, написал старший научный сотрудник института Катона и бывший специальный помощник экс-президента США Рональда Рейгана Даг Бэндоу в статье для журнала American Conservative. "Политика союзников должна быть направлена на завершение российско-украинского конфликта путем переговоров, которые укрепят безопасность как на континенте, так и между двумя сторонами. Необходимо устранить опасения России, чтобы избежать повторения "специальной военной операции" в любом виде", - говорится в статье. Автор материала считает, что администрация президента США должна помочь снизить угрозу безопасности в Европе, которая, по его мнению, может исходить и от России. Бэндоу считает беспочвенными опасения, что Россия, одержав победу над Украиной, якобы может "совершить марш через Европу к Атлантике". По его мнению, достижение хотя бы хрупкого "перемирия" в конфликте на Украине принесет обеим сторонам экономическую выгоду. Также, по мнению Бэндоу, Вашингтону следует "переложить на себя бремя обороны Европы", что должно стать главной задачей будущего американского президента. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".

https://ria.ru/20240523/zapad-1947728593.html

https://ria.ru/20240510/nato-1945002294.html

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в мире, россия, украина, сша, рональд рейган, владимир путин, нато