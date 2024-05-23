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В Киеве назвали получение новых систем ПВО Patriot непростой задачей - РИА Новости, 23.05.2024
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15:56 23.05.2024
https://ria.ru/20240523/ukraina-1947923558.html
В Киеве назвали получение новых систем ПВО Patriot непростой задачей
В Киеве назвали получение новых систем ПВО Patriot непростой задачей - РИА Новости, 23.05.2024
В Киеве назвали получение новых систем ПВО Patriot непростой задачей
Получение новых комплексов ПВО Patriot - нелегкая задача для украинских дипломатов, заявила глава миссии Украины при НАТО Наталья Галибаренко. РИА Новости, 23.05.2024
2024-05-23T15:56
2024-05-23T15:56
украина
россия
киев
наталья галибаренко
дмитрий кулеба
владимир зеленский
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Получение новых комплексов ПВО Patriot - нелегкая задача для украинских дипломатов, заявила глава миссии Украины при НАТО Наталья Галибаренко. Владимир Зеленский ранее заявлял, что Киеву нужно две системы Patriot, чтобы избежать перехода Харькова под контроль России. По словам главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отчаянно просил у него семь систем Patriot. Позднее Кулеба в интервью изданию Washington Post заявил, что его добрая дипломатия не сработала, и теперь он планирует жестко просить у Запада системы Patriot. "Мы продолжаем эту работу (над передачей Киву новых комплексов ПВО -ред.) на всех уровнях, но это, должна признать, является нелегкой задачей", - заявила Галибаренко в интервью украинскому агентству "Укринформ". Как подметила дипломат, далеко не все страны НАТО имеют системы Patriot, так нужные Киеву. За исключением США, страны альянса имеют очень ограниченный парк подобных систем и вынуждены учитывать потребности собственной национальной безопасности, политической ситуации в стране, а иногда и будущих выборов. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240523/ukraina-1947902296.html
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украина, россия, киев, наталья галибаренко, дмитрий кулеба, владимир зеленский, нато, евросоюз
Украина, Россия, Киев, Наталья Галибаренко, Дмитрий Кулеба, Владимир Зеленский, НАТО, Евросоюз, В мире
В мире
В Киеве назвали получение новых систем ПВО Patriot непростой задачей

Дипломат Галибаренко назвала получение новых систем ПВО Patriot трудной задачей

© Фото : U.S. Army / Sgt. Alexandra SheaРакетные системы ПВО Patriot
Ракетные системы ПВО Patriot - РИА Новости, 1920, 23.05.2024
© Фото : U.S. Army / Sgt. Alexandra Shea
Ракетные системы ПВО Patriot. Архивное фото
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Получение новых комплексов ПВО Patriot - нелегкая задача для украинских дипломатов, заявила глава миссии Украины при НАТО Наталья Галибаренко.
Владимир Зеленский ранее заявлял, что Киеву нужно две системы Patriot, чтобы избежать перехода Харькова под контроль России. По словам главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отчаянно просил у него семь систем Patriot. Позднее Кулеба в интервью изданию Washington Post заявил, что его добрая дипломатия не сработала, и теперь он планирует жестко просить у Запада системы Patriot.
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"Мы продолжаем эту работу (над передачей Киву новых комплексов ПВО -ред.) на всех уровнях, но это, должна признать, является нелегкой задачей", - заявила Галибаренко в интервью украинскому агентству "Укринформ".
Как подметила дипломат, далеко не все страны НАТО имеют системы Patriot, так нужные Киеву. За исключением США, страны альянса имеют очень ограниченный парк подобных систем и вынуждены учитывать потребности собственной национальной безопасности, политической ситуации в стране, а иногда и будущих выборов.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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