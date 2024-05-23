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Верховная Рада расширила возможность привлечения осужденных к работам - РИА Новости, 23.05.2024
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https://ria.ru/20240523/ukraina-1947921873.html
Верховная Рада расширила возможность привлечения осужденных к работам
Верховная Рада расширила возможность привлечения осужденных к работам - РИА Новости, 23.05.2024
Верховная Рада расширила возможность привлечения осужденных к работам
Рада на фоне нехватки на Украине рабочей силы в первом чтении приняла законопроект, расширяющий возможность привлечения осужденных к работам, сообщила депутат... РИА Новости, 23.05.2024
2024-05-23T15:49
2024-05-23T15:49
в мире
украина
ирина геращенко
европейская солидарность
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Рада на фоне нехватки на Украине рабочей силы в первом чтении приняла законопроект, расширяющий возможность привлечения осужденных к работам, сообщила депутат от партии "Европейская солидарность" Ирина Геращенко. "Законопроект о совершенствовании исполнения наказания в виде штрафа и общественных работ. Власти расширяют возможность привлечения осужденных к работам, в том числе на строительстве в условиях военного положения. За основу проект поддержали 253 депутата", - написала Геращенко в своем Telegram-канале. По ее словам, документ предлагает предоставить возможность выполнять общественные работы на предприятиях любой формы собственности, кроме частных, и увеличить верхний предел рабочего времени для общественных работ до восьми часов. Геращенко отметила, что также Рада приняла в первом чтении законопроект, позволяющий привлекать осужденных к "ведению хозяйственной деятельности в пенитенциарной системе" "Видим злоупотребления с использованием труда осужденных и считаем, что нужно усилить контроль за таким привлечением", - добавила Геращенко. Нацбанк Украины 3 мая сообщал, что численность рабочей силы в стране за два года сократилась на четверть, в том числе из-за мобилизации и оттока мигрантов. Ранее Европейская бизнес-ассоциация опубликовала исследование рынка труда Украины, согласно которому в стране возрос дефицит кадров разных профессий, в том числе на фоне ужесточения мобилизации. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В октябре прошлого года журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей, чей средний возраст составляет 43 года.
https://ria.ru/20240517/ukraina-1946695370.html
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в мире, украина, ирина геращенко, европейская солидарность
В мире, Украина, Ирина Геращенко, Европейская солидарность, Специальная военная операция на Украине
Верховная Рада расширила возможность привлечения осужденных к работам

На Украине приняли законопроект, расширяющий привлечение осужденных к работам

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЗдание Верховной рады Украины в Киеве
Здание Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 23.05.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Здание Верховной рады Украины в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Рада на фоне нехватки на Украине рабочей силы в первом чтении приняла законопроект, расширяющий возможность привлечения осужденных к работам, сообщила депутат от партии "Европейская солидарность" Ирина Геращенко.
"Законопроект о совершенствовании исполнения наказания в виде штрафа и общественных работ. Власти расширяют возможность привлечения осужденных к работам, в том числе на строительстве в условиях военного положения. За основу проект поддержали 253 депутата", - написала Геращенко в своем Telegram-канале.
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По ее словам, документ предлагает предоставить возможность выполнять общественные работы на предприятиях любой формы собственности, кроме частных, и увеличить верхний предел рабочего времени для общественных работ до восьми часов. Геращенко отметила, что также Рада приняла в первом чтении законопроект, позволяющий привлекать осужденных к "ведению хозяйственной деятельности в пенитенциарной системе"
"Видим злоупотребления с использованием труда осужденных и считаем, что нужно усилить контроль за таким привлечением", - добавила Геращенко.
Нацбанк Украины 3 мая сообщал, что численность рабочей силы в стране за два года сократилась на четверть, в том числе из-за мобилизации и оттока мигрантов. Ранее Европейская бизнес-ассоциация опубликовала исследование рынка труда Украины, согласно которому в стране возрос дефицит кадров разных профессий, в том числе на фоне ужесточения мобилизации.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В октябре прошлого года журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей, чей средний возраст составляет 43 года.
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