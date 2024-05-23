https://ria.ru/20240523/ukraina-1947902296.html

Американский генерал приехал в Киев и намекнул на главный провал ВСУ

Американский генерал приехал в Киев и намекнул на главный провал ВСУ - РИА Новости, 23.05.2024

Американский генерал приехал в Киев и намекнул на главный провал ВСУ

Автор воздушной части операции "Буря в пустыне", отставной генерал-лейтенант ВВС США Дэвид Дептула назвал неразумное обращение с американскими вооружениями... РИА Новости, 23.05.2024

2024-05-23T14:51

2024-05-23T14:51

2024-05-23T16:27

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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Автор воздушной части операции "Буря в пустыне", отставной генерал-лейтенант ВВС США Дэвид Дептула назвал неразумное обращение с американскими вооружениями главным слабым местом Украины. Его слова приводятся на сайте института Митчелла, где Дептула занимает пост ректора."Без более разумного использования оружия, предоставленного США, оно лишь продлит этот конфликт, а не положит ему конец. <…> Это вопрос номер один, который нужно решить, если США хотят помочь Украине", — сказал генерал на встрече с ключевыми руководителями ВВС, Генштаба и Минобороны Украины в Киеве.Американское оружие никак не угрожает развернутым в зоне СВО российским ЗРК, подчеркнул Дептула. Отсутствие угрозы позволяет россиянам уверенно атаковать авиатехнику ВСУ далеко в глубине украинского воздушного пространства, считает он.На Украине в последнее время все чаще говорят о проблемах с обеспечением системами ПВО. В конце апреля Владимир Зеленский потребовал от западных партнеров предоставить семь комплексов Patriot, хотя еще в марте он утверждал, что Киеву хватит и пяти, чтобы защитить свои промышленные объекты. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель также говорил, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба "отчаянно просил" у него семь систем Patriot.

https://ria.ru/20240522/ukraina-1947444052.html

https://ria.ru/20240520/ukraina-1947032520.html

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в мире, украина, сша, киев, владимир зеленский, жозеп боррель, вооруженные силы украины, евросоюз, дмитрий кулеба