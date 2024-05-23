В Венгрии забили тревогу из-за ситуации на Украине
Глава канцелярии премьера Венгрии: ситуация в конфликте на Украине осложняется
© AP Photo / Shandyba MykytaУкраинские военнослужащие
© AP Photo / Shandyba Mykyta
Украинские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Обстановка в зоне конфликта на Украине становится все более напряженной, заявил глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш.
"Ситуация становится все более сложной по разным причинам", — сказал он.
"Ситуация становится все более сложной по разным причинам", — сказал он.
Гуйяш отметил, что из-за тяжелой ситуации на фронте Киев начал новую волну мобилизации.
Он подчеркнул, что Венгрия не будет участвовать в экстрадиции украинских граждан. При этом указал, что Будапешт особенно волнуют перспективы мобилизации этнических венгров, проживающих на украинской части Закарпатья.
Владимир Зеленский 16 апреля подписал закон об усилении мобилизации на Украине, он вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно явиться в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника", через который также может быть вручена повестка. Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения.
Он подчеркнул, что Венгрия не будет участвовать в экстрадиции украинских граждан. При этом указал, что Будапешт особенно волнуют перспективы мобилизации этнических венгров, проживающих на украинской части Закарпатья.
Владимир Зеленский 16 апреля подписал закон об усилении мобилизации на Украине, он вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно явиться в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника", через который также может быть вручена повестка. Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения.