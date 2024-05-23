https://ria.ru/20240523/ukraina-1947869543.html
Украинская разведка до сих пор опасается операции по свержению власти
Украинская разведка до сих пор опасается операции по свержению власти - РИА Новости, 23.05.2024
Украинская разведка до сих пор опасается операции по свержению власти
Военная разведка Украины все еще опасается операции по свержению власти в стране, заявил в четверг представитель Главного управления разведки (ГУР) украинского... РИА Новости, 23.05.2024
2024-05-23T13:03
2024-05-23T13:03
2024-05-23T13:03
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Военная разведка Украины все еще опасается операции по свержению власти в стране, заявил в четверг представитель Главного управления разведки (ГУР) украинского минобороны Андрей Юсов. "ГУР в свое время сообщало об операции "Майдан-3" с целью дестабилизации нашей страны и про операцию "Смута"... В том числе история с попытками раскачивать ситуацию внутри: вопросы делегитимизации украинской власти - это направления, по которым враг будет продолжать работать... Это (операция "Майдан-3" -ред.) многослойная операция, она продолжается", - заявил Юсов в эфире украинского новостного телемарафона. В конце 2023 года агентство Bloomberg сообщило, что Владимир Зеленский опасается, что на Украине готовится новый "майдан". В попытках "посеять хаос", организовать кампанию по дезинформации "Майдан-3" и сместить его с поста Зеленский обвинил Россию. В феврале Служба безопасности Украины сообщила, что в марте-мае операция "Майдан-3" "достигнет своей кульминации". Срок полномочий Владимира Зеленского истек 20 мая. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию.
https://ria.ru/20240523/zelenskiy-1947853589.html
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в мире, украина, россия, владимир зеленский
В мире, Украина, Россия, Владимир Зеленский
Украинская разведка до сих пор опасается операции по свержению власти
Минобороны Украины: военная разведка опасается операции по свержению власти