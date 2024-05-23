https://ria.ru/20240523/ukraina-1947852400.html

В приоритете. На Западе заявили о "тройной" помощи Киеву

В приоритете. На Западе заявили о "тройной" помощи Киеву - РИА Новости, 23.05.2024

В приоритете. На Западе заявили о "тройной" помощи Киеву

Страны Прибалтики договорились о выделении ежегодной помощи Украине на сумму в четверть процента ВВП, сообщение опубликовано на сайте Министерства обороны... РИА Новости, 23.05.2024

2024-05-23T12:11

2024-05-23T12:11

2024-05-23T12:11

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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Страны Прибалтики договорились о выделении ежегодной помощи Украине на сумму в четверть процента ВВП, сообщение опубликовано на сайте Министерства обороны Литвы."Министры обороны Литвы, Эстонии и Латвии подчеркнули, что поддержка Украины должна оставаться ключевым приоритетом для трех стран Балтии, и подтвердили свое обязательство ежегодно выделять на безопасность и оборону Украины не менее 0,25 % ВВП", — гласит постановление.Страны также подчеркнули свою приверженность работе Контактной группы по вопросам обороны Украины в рамках коалиций, созданных в формате "Рамштайн".Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240422/ukraina-1941366134.html

https://ria.ru/20240513/konflikt-1945621781.html

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в мире, украина, россия, литва, сергей лавров, нато