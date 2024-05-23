В приоритете. На Западе заявили о "тройной" помощи Киеву
Страны Прибалтики договорились ежегодно выделять Украине 0,25% ВВП
© AP Photo / Jae C. HongЛюди на улице в Киеве, Украина
© AP Photo / Jae C. Hong
Люди на улице в Киеве, Украина. Архивное фото
МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Страны Прибалтики договорились о выделении ежегодной помощи Украине на сумму в четверть процента ВВП, сообщение опубликовано на сайте Министерства обороны Литвы.
"Министры обороны Литвы, Эстонии и Латвии подчеркнули, что поддержка Украины должна оставаться ключевым приоритетом для трех стран Балтии, и подтвердили свое обязательство ежегодно выделять на безопасность и оборону Украины не менее 0,25 % ВВП", — гласит постановление.
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Страны также подчеркнули свою приверженность работе Контактной группы по вопросам обороны Украины в рамках коалиций, созданных в формате "Рамштайн".
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.