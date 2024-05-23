https://ria.ru/20240523/ukraina-1947826592.html

Китай осудил безответственную клевету британских чиновников, заявил МИД КНР

Китай осудил безответственную клевету британских чиновников, заявил МИД КНР - РИА Новости, 23.05.2024

Китай осудил безответственную клевету британских чиновников, заявил МИД КНР

Китай осуждает безответственную клевету британских чиновников, заявил на брифинге в четверг официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь. РИА Новости, 23.05.2024

2024-05-23T10:51

2024-05-23T10:51

2024-05-23T11:32

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ПЕКИН, 23 мая – РИА Новости. Китай осуждает безответственную клевету британских чиновников, заявил на брифинге в четверг официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.Ранее глава минобороны Британии Грант Шаппс заявил, что Лондон и Вашингтон якобы располагают "доказательствами" того, что Китай поставляет или намерен начать поставлять России вооружение для использования в конфликте на Украине, однако самих доказательств не привёл."Мы осуждаем необоснованные и безответственные клеветнические высказывания британских политиков в адрес Китая", - заявил дипломат на просьбу прокомментировать слова Шаппса.В апреле Ван Вэньбинь заявлял, что США оказывают военную помощь Украине, но критикуют нормальное сотрудничество РФ и Китая, он назвал это лицемерием и типичным примером двойных стандартов. В Пекине также предупреждали США, что, очерняя других и сваливая на них вину, украинский кризис не решить.

https://ria.ru/20240523/vybory-1947792814.html

https://ria.ru/20240523/rossiya-1947825953.html

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