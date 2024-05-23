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В Британии сообщили о новом пакете военной помощи Киеву - РИА Новости, 23.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:59 23.05.2024
https://ria.ru/20240523/ukraina-1947815125.html
В Британии сообщили о новом пакете военной помощи Киеву
В Британии сообщили о новом пакете военной помощи Киеву - РИА Новости, 23.05.2024
В Британии сообщили о новом пакете военной помощи Киеву
Великобритания и союзники направляют Украине новый пакет военной помощи на сумму в 150 миллионов фунтов стерлингов (190,9 миллиона долларов), сообщила в четверг РИА Новости, 23.05.2024
2024-05-23T09:59
2024-05-23T09:59
специальная военная операция на украине
в мире
украина
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грант шаппс
нато
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 23 мая – РИА Новости. Великобритания и союзники направляют Украине новый пакет военной помощи на сумму в 150 миллионов фунтов стерлингов (190,9 миллиона долларов), сообщила в четверг газета Sun со ссылкой на британского министра обороны Гранта Шаппса. "Пакет военной помощи на 150 миллионов фунтов направляется на Украину для усиления воздушной и морской обороны", - говорится в сообщении. В него войдут радиолокаторы ПВО, средства имитации и системы для ведения радиоэлектронной борьбы на общую сумму в 70 миллионов фунтов, пишет Sun. Помимо этого пакет помощи будет включать небольшие лодки, разведывательные БПЛА и беспилотные надводные аппараты на 80 миллионов фунтов, сообщает газета. Отмечается, что средства будут выделены из Международного фонда помощи Украине, в который Лондон и его союзники по состоянию на март вложили около 900 миллионов фунтов. Фонд объединяет Британию и ряд ее партнеров, таких как Литва, Дания, Швеция, Норвегия и Нидерланды. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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в мире, украина, россия, великобритания, грант шаппс, нато, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Великобритания, Грант Шаппс, НАТО, Вооруженные силы Украины
В Британии сообщили о новом пакете военной помощи Киеву

Sun: Британия и союзники направят Киеву новый пакет помощи на 150 млн фунтов

© AP Photo / Frank AugsteinФлаги Британии и Украины
Флаги Британии и Украины - РИА Новости, 1920, 23.05.2024
© AP Photo / Frank Augstein
Флаги Британии и Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 23 мая – РИА Новости. Великобритания и союзники направляют Украине новый пакет военной помощи на сумму в 150 миллионов фунтов стерлингов (190,9 миллиона долларов), сообщила в четверг газета Sun со ссылкой на британского министра обороны Гранта Шаппса.
"Пакет военной помощи на 150 миллионов фунтов направляется на Украину для усиления воздушной и морской обороны", - говорится в сообщении.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 10.05.2024
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10 мая, 08:00
В него войдут радиолокаторы ПВО, средства имитации и системы для ведения радиоэлектронной борьбы на общую сумму в 70 миллионов фунтов, пишет Sun. Помимо этого пакет помощи будет включать небольшие лодки, разведывательные БПЛА и беспилотные надводные аппараты на 80 миллионов фунтов, сообщает газета.
Отмечается, что средства будут выделены из Международного фонда помощи Украине, в который Лондон и его союзники по состоянию на март вложили около 900 миллионов фунтов. Фонд объединяет Британию и ряд ее партнеров, таких как Литва, Дания, Швеция, Норвегия и Нидерланды.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Как Европа помогает УкраинеКак Европа помогает Украине
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияВеликобританияГрант ШаппсНАТОВооруженные силы Украины
 
 
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