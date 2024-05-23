https://ria.ru/20240523/ukraina-1947815125.html

В Британии сообщили о новом пакете военной помощи Киеву

В Британии сообщили о новом пакете военной помощи Киеву - РИА Новости, 23.05.2024

В Британии сообщили о новом пакете военной помощи Киеву

Великобритания и союзники направляют Украине новый пакет военной помощи на сумму в 150 миллионов фунтов стерлингов (190,9 миллиона долларов), сообщила в четверг РИА Новости, 23.05.2024

2024-05-23T09:59

2024-05-23T09:59

2024-05-23T09:59

специальная военная операция на украине

в мире

украина

россия

великобритания

грант шаппс

нато

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0e/1865200736_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_af1a2f6a1e654d62276b44f983e0b9ee.jpg

МОСКВА, 23 мая – РИА Новости. Великобритания и союзники направляют Украине новый пакет военной помощи на сумму в 150 миллионов фунтов стерлингов (190,9 миллиона долларов), сообщила в четверг газета Sun со ссылкой на британского министра обороны Гранта Шаппса. "Пакет военной помощи на 150 миллионов фунтов направляется на Украину для усиления воздушной и морской обороны", - говорится в сообщении. В него войдут радиолокаторы ПВО, средства имитации и системы для ведения радиоэлектронной борьбы на общую сумму в 70 миллионов фунтов, пишет Sun. Помимо этого пакет помощи будет включать небольшие лодки, разведывательные БПЛА и беспилотные надводные аппараты на 80 миллионов фунтов, сообщает газета. Отмечается, что средства будут выделены из Международного фонда помощи Украине, в который Лондон и его союзники по состоянию на март вложили около 900 миллионов фунтов. Фонд объединяет Британию и ряд ее партнеров, таких как Литва, Дания, Швеция, Норвегия и Нидерланды. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240510/voyna-1944991910.html

украина

россия

великобритания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, россия, великобритания, грант шаппс, нато, вооруженные силы украины