https://ria.ru/20240523/ukraina-1947723873.html

"Люди потерпят". Киев столкнулся с нерешаемой проблемой

"Люди потерпят". Киев столкнулся с нерешаемой проблемой - РИА Новости, 23.05.2024

"Люди потерпят". Киев столкнулся с нерешаемой проблемой

Небывалый дефицит электроэнергии — экстренный импорт из Европы не спасает. По всей Украине продолжаются веерные отключения. Что произойдет дальше — в материале... РИА Новости, 23.05.2024

2024-05-23T08:00

2024-05-23T08:00

2024-05-23T08:03

украина

европа

киев

денис шмыгаль

укрэнерго

хмельницкая аэс

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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости, Виктор Жданов. Небывалый дефицит электроэнергии — экстренный импорт из Европы не спасает. По всей Украине продолжаются веерные отключения. Что произойдет дальше — в материале РИА Новости.Стало только хужеВ 2023-м были перебои с электричеством зимой. Теперь — летом. Хотя еще пару месяцев назад глава правительства Денис Шмыгаль уверял, что в энергосистеме "дефицита мощностей нет и пока не прогнозируется". Потом Россия нанесла удары по крупнейшим объектам — в том числе по Днепрогэс.Май выдался холодным, энергопотребление подскочило на десять процентов. К тому же на Ровенской и Хмельницкой АЭС из-за технических проблем снизилась мощность энергоблоков — вместо 900-950 мегаватт они пока вырабатывают по 650.Глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий предупредил: ситуация ухудшилась, придется экономить.В Минэнерго сообщили о потере восьми гигаватт генерации — это больше, чем давала крупнейшая в Европе Запорожская АЭС. Дефицит пытаются покрыть импортом из Румынии, Словакии, Польши, Венгрии и Молдавии. Гендиректор энергетической компании Yasno Сергей Коваленко признает: мощностей не хватает "хронически". Особенно сложно в Днепропетровской и Харьковской областях.Цена вопросаНа Украине вновь достают из подсобок генераторы. По ночам города погружаются во мрак. Но не везде. Так, в Киеве на одной стороне улицы жилые дома остались без света, а на другой — сияют реклама и вывески магазинов.В стране повреждены все крупные тепло- и гидроэлектростанции. Похоже, из строя вышла Кременчугская ГЭС. После ночного обстрела местная райадминистрация сообщала об аварийном сбросе воды.В апреле были разрушены Змиевская и Трипольская ТЭС. На их восстановление выделили 39 миллионов долларов. По словам технического директора "Центрэнерго" Евгения Гаркавыя, только разбор завалов займет два месяца. Не действуют также Ладыжинская и Бурштынская теплоэлектростанции. На ремонт потребуются годы.В связи с тяжелой ситуацией в энергосистеме Минобразования Украины рекомендует вузам и ПТУ начать учебный год уже в августе. Среди других советов: проводить лекции и семинары в теплые месяцы по субботам и при необходимости продлить занятия до конца июля 2025-го — кроме выпускных курсов.Председатель подкомитета Рады по энергобезопасности Виктория Гриб проинформировала о двукратном повышении тарифов на электричество — вероятно, с июня. Подорожание за год к настоящему времени — 69,7%.Сейчас киловатт-час стоит две гривны 64 копейки (6,3 рубля). Будет пять гривен.Лучше не будетГрафики отключения электроэнергии обновляются каждый день. И это надолго. "Ничего кардинально не изменится. Мы не сможем быстро восстановить то, что выведено из строя", — признал нардеп Алексей Кучеренко.Кудрицкий призвал население поменьше пользоваться кондиционерами, не включать мощные электроприборы одновременно, отказаться от стиральных машин и бойлеров в часы пик."Мы будем жить с дефицитом электроэнергии следующие два года, это станет нормальным состоянием", — прогнозирует директор украинского Центра исследований энергетики Александр Харченко."Потеряно восемь гигаватт, а зимой потребление, по украинским источникам, достигало 18 гигаватт. Восстановить трудно, потому что оборудование часто отличается от того, что может предоставить Европа. Поэтому у партнеров разворачивается "технический каннибализм". В той же Прибалтике, например, разбирают на запчасти старые станции", — отмечает в беседе с РИА Новости политолог Александр Дудчак.А ведь промышленность давно уже потребляет энергию не так, как в 2014-м, и население сократилось минимум наполовину, добавляет он. В то же время разрушение энергетической инфраструктуры создает серьезные проблемы для ВСУ и ВПК, поэтому удары продолжатся.Предприятия ищут спасение в альтернативных источниках, например солнечных батареях. Но на государственном уровне конкретных планов по выходу из кризиса нет.

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украина, европа, киев, денис шмыгаль, укрэнерго, хмельницкая аэс