https://ria.ru/20240523/ukaz-1947906314.html

Путин подписал указ о компенсации ущерба от антироссийских санкций США

Путин подписал указ о компенсации ущерба от антироссийских санкций США - РИА Новости, 23.05.2024

Путин подписал указ о компенсации ущерба от антироссийских санкций США

Владимир Путин подписал указ о порядке компенсации ущерба в случае конфискации российских активов в США, документ опубликовали на портале правовых актов. РИА Новости, 23.05.2024

2024-05-23T15:01

2024-05-23T15:01

2024-05-23T17:06

россия

сша

владимир путин

центральный банк рф (цб рф)

санкции в отношении россии

в мире

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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Владимир Путин подписал указ о порядке компенсации ущерба в случае конфискации российских активов в США, документ опубликовали на портале правовых актов."Российский правообладатель вправе обратиться в суд в соответствии с правилами подсудности <...> с заявлением об установлении факта необоснованного лишения его прав на имущество в связи с решением государственного или судебного органа Соединенных Штатов Америки и о компенсации ущерба", — говорится в документе.В заявлении нужно будет привести оценку ущерба.В качестве правообладателей могут выступать Российская Федерация или Центробанк.Для компенсации ущерба можно будет изымать имущество США или связанных с ними лиц и впоследствии передавать его правообладателю. Речь идет в том числе о гражданах и резидентах США, а также о находящихся под их контролем иностранных лицах, независимо от места их регистрации.Изъять можно будет движимое и недвижимое имущество, ценные бумаги, доли в компаниях, имущественные права. Список таких активов в суд по запросу предоставит правительственная комиссия по контролю за иностранными инвестициями.Правительство должно в течение четырех месяцев внести в законы поправки, необходимые для исполнения президентского указа.Согласно расчетам РИА Новости по последним доступным данным, в США примерно пять миллиардов долларов замороженных российских активов. При этом объем прямых американских инвестиций в Россию на конец 2022 года составлял 9,6 миллиарда долларов.В апреле Джо Байден подписал закон, дающий президенту США право изымать российские активы в Америке и передавать их на нужды восстановления Украины. Так называемый REPO Act позволяет главе государства принимать решение о конфискации без санкции конгресса.

https://ria.ru/20240427/aktivy-1942729200.html

https://ria.ru/20240521/ukraina-1947335931.html

https://ria.ru/20240502/davlenie-1943456339.html

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россия, сша, владимир путин, центральный банк рф (цб рф), санкции в отношении россии, в мире