https://ria.ru/20240523/ukaz-1947906314.html
Путин подписал указ о компенсации ущерба от антироссийских санкций США
Путин подписал указ о компенсации ущерба от антироссийских санкций США - РИА Новости, 23.05.2024
Путин подписал указ о компенсации ущерба от антироссийских санкций США
Владимир Путин подписал указ о порядке компенсации ущерба в случае конфискации российских активов в США, документ опубликовали на портале правовых актов. РИА Новости, 23.05.2024
2024-05-23T15:01
2024-05-23T15:01
2024-05-23T17:06
россия
сша
владимир путин
центральный банк рф (цб рф)
санкции в отношении россии
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/19/1780093060_220:0:2466:1263_1920x0_80_0_0_a8cb86f66b62fe7f8dda2ef7583a5938.jpg
МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Владимир Путин подписал указ о порядке компенсации ущерба в случае конфискации российских активов в США, документ опубликовали на портале правовых актов."Российский правообладатель вправе обратиться в суд в соответствии с правилами подсудности <...> с заявлением об установлении факта необоснованного лишения его прав на имущество в связи с решением государственного или судебного органа Соединенных Штатов Америки и о компенсации ущерба", — говорится в документе.В заявлении нужно будет привести оценку ущерба.В качестве правообладателей могут выступать Российская Федерация или Центробанк.Для компенсации ущерба можно будет изымать имущество США или связанных с ними лиц и впоследствии передавать его правообладателю. Речь идет в том числе о гражданах и резидентах США, а также о находящихся под их контролем иностранных лицах, независимо от места их регистрации.Изъять можно будет движимое и недвижимое имущество, ценные бумаги, доли в компаниях, имущественные права. Список таких активов в суд по запросу предоставит правительственная комиссия по контролю за иностранными инвестициями.Правительство должно в течение четырех месяцев внести в законы поправки, необходимые для исполнения президентского указа.Согласно расчетам РИА Новости по последним доступным данным, в США примерно пять миллиардов долларов замороженных российских активов. При этом объем прямых американских инвестиций в Россию на конец 2022 года составлял 9,6 миллиарда долларов.В апреле Джо Байден подписал закон, дающий президенту США право изымать российские активы в Америке и передавать их на нужды восстановления Украины. Так называемый REPO Act позволяет главе государства принимать решение о конфискации без санкции конгресса.
https://ria.ru/20240427/aktivy-1942729200.html
https://ria.ru/20240521/ukraina-1947335931.html
https://ria.ru/20240502/davlenie-1943456339.html
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/19/1780093060_0:0:2687:2016_1920x0_80_0_0_e51dbbeb4aa6b9592f88b0003a69d156.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сша, владимир путин, центральный банк рф (цб рф), санкции в отношении россии, в мире
Россия, США, Владимир Путин, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Санкции в отношении России, В мире
Путин подписал указ о компенсации ущерба от антироссийских санкций США
Путин подписал указ о компенсации ущерба РФ и ЦБ от недружественных действий США
МОСКВА, 23 мая — РИА Новости.
Владимир Путин подписал указ
о порядке компенсации ущерба в случае конфискации российских активов в США, документ опубликовали на портале правовых актов.
"Российский правообладатель вправе обратиться в суд в соответствии с правилами подсудности <...> с заявлением об установлении факта необоснованного лишения его прав на имущество в связи с решением государственного или судебного органа Соединенных Штатов Америки и о компенсации ущерба", — говорится в документе.
В заявлении нужно будет привести оценку ущерба.
В качестве правообладателей могут выступать Российская Федерация
или Центробанк.
Для компенсации ущерба можно будет изымать имущество США или связанных с ними лиц и впоследствии передавать его правообладателю. Речь идет в том числе о гражданах и резидентах США, а также о находящихся под их контролем иностранных лицах, независимо от места их регистрации.
Изъять можно будет движимое и недвижимое имущество, ценные бумаги, доли в компаниях, имущественные права. Список таких активов в суд по запросу предоставит правительственная комиссия по контролю за иностранными инвестициями.
Правительство должно в течение четырех месяцев внести в законы поправки, необходимые для исполнения президентского указа.
Согласно расчетам РИА Новости по последним доступным данным, в США примерно пять миллиардов долларов замороженных российских активов. При этом объем прямых американских инвестиций в Россию на конец 2022 года составлял 9,6 миллиарда долларов.
В апреле Джо Байден
подписал закон, дающий президенту США право изымать российские активы в Америке
и передавать их на нужды восстановления Украины
. Так называемый REPO Act позволяет главе государства принимать решение о конфискации без санкции конгресса.