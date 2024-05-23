https://ria.ru/20240523/udar-1948022264.html
Украинские войска атаковали Крым ракетами, есть погибшие
Украинские войска атаковали Крым ракетами, есть погибшие - РИА Новости, 23.05.2024
Украинские войска атаковали Крым ракетами, есть погибшие
Украинские войска атаковали Симферопольский район Крыма, погибли два человека, сообщил глава республики Сергей Аксенов в Telegram-канале. РИА Новости, 23.05.2024
2024-05-23T23:20
2024-05-23T23:20
2024-05-23T23:40
происшествия
специальная военная операция на украине
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вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая — РИА Новости. Украинские войска атаковали Симферопольский район Крыма, погибли два человека, сообщил глава республики Сергей Аксенов в Telegram-канале."В результате ракетной атаки противником по территории полуострова в Симферопольском районе погибли двое случайных прохожих. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших", — написал он.Как уточнил чиновник, ВСУ также нанесли удары по пустующему объекту хозяйственного назначения в районе Алушты. На месте работают сотрудники МЧС.Украинские военные регулярно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. Так, в субботу, 18 мая, средства ПВО уничтожили над Крымом дрон самолетного типа. За день до этого полуостров и черноморское побережье Краснодарского края подверглись особенно массированной атаке БПЛА армии противника. По данным Минобороны, за сутки там сбили 123 аппарата.В Крыму и Севастополе действует желтый уровень террористической опасности.
https://ria.ru/20240523/krym-1947923413.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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происшествия, сергей аксенов (политик), россия, украина, республика крым, вооруженные силы украины, краснодарский край, алушта, севастополь, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Специальная военная операция на Украине, Сергей Аксенов (политик), Россия, Украина, Республика Крым, Вооруженные силы Украины, Краснодарский край, Алушта, Севастополь, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Украинские войска атаковали Крым ракетами, есть погибшие
Аксенов: два человека погибли при атаке ВСУ на Симферопольский район Крыма