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Украинские войска атаковали Крым ракетами, есть погибшие - РИА Новости, 23.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:20 23.05.2024 (обновлено: 23:40 23.05.2024)
https://ria.ru/20240523/udar-1948022264.html
Украинские войска атаковали Крым ракетами, есть погибшие
Украинские войска атаковали Крым ракетами, есть погибшие - РИА Новости, 23.05.2024
Украинские войска атаковали Крым ракетами, есть погибшие
Украинские войска атаковали Симферопольский район Крыма, погибли два человека, сообщил глава республики Сергей Аксенов в Telegram-канале. РИА Новости, 23.05.2024
2024-05-23T23:20
2024-05-23T23:40
происшествия
специальная военная операция на украине
сергей аксенов (политик)
россия
украина
республика крым
вооруженные силы украины
краснодарский край
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая — РИА Новости. Украинские войска атаковали Симферопольский район Крыма, погибли два человека, сообщил глава республики Сергей Аксенов в Telegram-канале."В результате ракетной атаки противником по территории полуострова в Симферопольском районе погибли двое случайных прохожих. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших", — написал он.Как уточнил чиновник, ВСУ также нанесли удары по пустующему объекту хозяйственного назначения в районе Алушты. На месте работают сотрудники МЧС.Украинские военные регулярно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. Так, в субботу, 18 мая, средства ПВО уничтожили над Крымом дрон самолетного типа. За день до этого полуостров и черноморское побережье Краснодарского края подверглись особенно массированной атаке БПЛА армии противника. По данным Минобороны, за сутки там сбили 123 аппарата.В Крыму и Севастополе действует желтый уровень террористической опасности.
https://ria.ru/20240523/krym-1947923413.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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происшествия, сергей аксенов (политик), россия, украина, республика крым, вооруженные силы украины, краснодарский край, алушта, севастополь, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Специальная военная операция на Украине, Сергей Аксенов (политик), Россия, Украина, Республика Крым, Вооруженные силы Украины, Краснодарский край, Алушта, Севастополь, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Украинские войска атаковали Крым ракетами, есть погибшие

Аксенов: два человека погибли при атаке ВСУ на Симферопольский район Крыма

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкПолиция и скорая помощь
Полиция и скорая помощь - РИА Новости, 1920, 23.05.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая — РИА Новости. Украинские войска атаковали Симферопольский район Крыма, погибли два человека, сообщил глава республики Сергей Аксенов в Telegram-канале.
"В результате ракетной атаки противником по территории полуострова в Симферопольском районе погибли двое случайных прохожих. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших", — написал он.
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Как уточнил чиновник, ВСУ также нанесли удары по пустующему объекту хозяйственного назначения в районе Алушты. На месте работают сотрудники МЧС.
Украинские военные регулярно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. Так, в субботу, 18 мая, средства ПВО уничтожили над Крымом дрон самолетного типа.
За день до этого полуостров и черноморское побережье Краснодарского края подверглись особенно массированной атаке БПЛА армии противника. По данным Минобороны, за сутки там сбили 123 аппарата.
В Крыму и Севастополе действует желтый уровень террористической опасности.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияСергей Аксенов (политик)РоссияУкраинаРеспублика КрымВооруженные силы УкраиныКраснодарский крайАлуштаСевастопольМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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