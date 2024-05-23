https://ria.ru/20240523/udar-1948022264.html

Украинские войска атаковали Крым ракетами, есть погибшие

Украинские войска атаковали Крым ракетами, есть погибшие - РИА Новости, 23.05.2024

Украинские войска атаковали Крым ракетами, есть погибшие

Украинские войска атаковали Симферопольский район Крыма, погибли два человека, сообщил глава республики Сергей Аксенов в Telegram-канале. РИА Новости, 23.05.2024

2024-05-23T23:20

2024-05-23T23:20

2024-05-23T23:40

происшествия

специальная военная операция на украине

сергей аксенов (политик)

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вооруженные силы украины

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая — РИА Новости. Украинские войска атаковали Симферопольский район Крыма, погибли два человека, сообщил глава республики Сергей Аксенов в Telegram-канале."В результате ракетной атаки противником по территории полуострова в Симферопольском районе погибли двое случайных прохожих. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших", — написал он.Как уточнил чиновник, ВСУ также нанесли удары по пустующему объекту хозяйственного назначения в районе Алушты. На месте работают сотрудники МЧС.Украинские военные регулярно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. Так, в субботу, 18 мая, средства ПВО уничтожили над Крымом дрон самолетного типа. За день до этого полуостров и черноморское побережье Краснодарского края подверглись особенно массированной атаке БПЛА армии противника. По данным Минобороны, за сутки там сбили 123 аппарата.В Крыму и Севастополе действует желтый уровень террористической опасности.

https://ria.ru/20240523/krym-1947923413.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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