https://ria.ru/20240523/ucheniya-1947992122.html

ЦБ намерен провести киберучения с банками стран ЕАЭС

ЦБ намерен провести киберучения с банками стран ЕАЭС - РИА Новости, 23.05.2024

ЦБ намерен провести киберучения с банками стран ЕАЭС

Банк России планирует в 2024-2025 годах провести киберучения с банками стран ЕАЭС и отработать взаимодействие, в том числе при несанкционированных... РИА Новости, 23.05.2024

2024-05-23T19:08

2024-05-23T19:08

2024-05-23T19:45

россия

евразийский экономический союз

центральный банк рф (цб рф)

экономика

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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Банк России планирует в 2024-2025 годах провести киберучения с банками стран ЕАЭС и отработать взаимодействие, в том числе при несанкционированных трансграничных операциях, следует из материалов ЦБ."С банками государств-участников ЕАЭС планируется провести киберучения в 2024-2025 годах, во время которых будет дополнительно отработано взаимодействие в том числе при несанкционированных трансграничных операциях, проводимых с использованием различных платежных инструментов", - сказано в сообщении.Также ЦБ сообщил, что в 2024 году запланированы киберучения с коллегами из национальных банков стран БРИКС. В 2023 году велась подготовка плана и сценария мероприятия, участникам направлены соответствующие анкеты.Отмечается, что ЦБ в рамках двустороннего сотрудничества с центральными банками стран – участников БРИКС и ЕАЭС изучает уникальный опыт коллег по регулированию и противодействию мошенникам. "Проводятся совместные мероприятия по повышению финансовой киберграмотности, вырабатываются подходы к снижению числа операций без согласия клиентов, противодействию кредитному фроду, борьбе с дропами", - сказано в сообщении.В феврале регулятор сообщал, что представители центральных банков стран БРИКС обсудили проведение первых совместных учений для отражения потенциальных атак на свою информационную инфраструктуру. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина в интервью РИА Новости в январе говорила, что регулятор хочет предложить партнерам по БРИКС провести "трансграничные киберучения".

https://ria.ru/20240523/birzha-1947916729.html

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россия, евразийский экономический союз, центральный банк рф (цб рф), экономика