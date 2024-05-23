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ЦБ намерен провести киберучения с банками стран ЕАЭС
ЦБ намерен провести киберучения с банками стран ЕАЭС - РИА Новости, 23.05.2024
ЦБ намерен провести киберучения с банками стран ЕАЭС
Банк России планирует в 2024-2025 годах провести киберучения с банками стран ЕАЭС и отработать взаимодействие, в том числе при несанкционированных... РИА Новости, 23.05.2024
2024-05-23T19:08
2024-05-23T19:08
2024-05-23T19:45
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евразийский экономический союз
центральный банк рф (цб рф)
экономика
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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Банк России планирует в 2024-2025 годах провести киберучения с банками стран ЕАЭС и отработать взаимодействие, в том числе при несанкционированных трансграничных операциях, следует из материалов ЦБ."С банками государств-участников ЕАЭС планируется провести киберучения в 2024-2025 годах, во время которых будет дополнительно отработано взаимодействие в том числе при несанкционированных трансграничных операциях, проводимых с использованием различных платежных инструментов", - сказано в сообщении.Также ЦБ сообщил, что в 2024 году запланированы киберучения с коллегами из национальных банков стран БРИКС. В 2023 году велась подготовка плана и сценария мероприятия, участникам направлены соответствующие анкеты.Отмечается, что ЦБ в рамках двустороннего сотрудничества с центральными банками стран – участников БРИКС и ЕАЭС изучает уникальный опыт коллег по регулированию и противодействию мошенникам. "Проводятся совместные мероприятия по повышению финансовой киберграмотности, вырабатываются подходы к снижению числа операций без согласия клиентов, противодействию кредитному фроду, борьбе с дропами", - сказано в сообщении.В феврале регулятор сообщал, что представители центральных банков стран БРИКС обсудили проведение первых совместных учений для отражения потенциальных атак на свою информационную инфраструктуру. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина в интервью РИА Новости в январе говорила, что регулятор хочет предложить партнерам по БРИКС провести "трансграничные киберучения".
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россия, евразийский экономический союз, центральный банк рф (цб рф), экономика
Россия, Евразийский экономический союз, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Экономика
ЦБ намерен провести киберучения с банками стран ЕАЭС
ЦБ намерен провести киберучения с банками стран ЕАЭС в 2024-2025 гг
МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Банк России планирует в 2024-2025 годах провести киберучения с банками стран ЕАЭС и отработать взаимодействие, в том числе при несанкционированных трансграничных операциях, следует из материалов ЦБ.
"С банками государств-участников ЕАЭС планируется провести киберучения в 2024-2025 годах, во время которых будет дополнительно отработано взаимодействие в том числе при несанкционированных трансграничных операциях, проводимых с использованием различных платежных инструментов", - сказано в сообщении.
Также ЦБ сообщил, что в 2024 году запланированы киберучения с коллегами из национальных банков стран БРИКС
. В 2023 году велась подготовка плана и сценария мероприятия, участникам направлены соответствующие анкеты.
Отмечается, что ЦБ в рамках двустороннего сотрудничества с центральными банками стран – участников БРИКС и ЕАЭС изучает уникальный опыт коллег по регулированию и противодействию мошенникам. "Проводятся совместные мероприятия по повышению финансовой киберграмотности, вырабатываются подходы к снижению числа операций без согласия клиентов, противодействию кредитному фроду, борьбе с дропами", - сказано в сообщении.
В феврале регулятор сообщал, что представители центральных банков стран БРИКС обсудили проведение первых совместных учений для отражения потенциальных атак на свою информационную инфраструктуру. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина
в интервью РИА Новости в январе говорила, что регулятор хочет предложить партнерам по БРИКС провести "трансграничные киберучения".