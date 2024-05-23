https://ria.ru/20240523/ucheniya-1947788422.html

Китай начал военные учения вокруг Тайваня

Китай начал военные учения вокруг Тайваня - РИА Новости, 23.05.2024

Китай начал военные учения вокруг Тайваня

Силы Восточной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая в четверг начали совместные военные учения вокруг Тайваня, сообщает министерство... РИА Новости, 23.05.2024

2024-05-23T04:44

2024-05-23T04:44

2024-05-23T04:51

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китай

пекин

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ПЕКИН, 23 мая – РИА Новости. Силы Восточной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая в четверг начали совместные военные учения вокруг Тайваня, сообщает министерство обороны КНР. Учения проходят через три дня после вступления в должность нового главы администрации острова Лай Циндэ, который, как ожидается, продолжит курс своей предшественницы Цай Инвэнь на достижение независимости острова. Пекин неоднократно заявлял, что независимость Тайваня несовместима с миром и стабильностью в Тайваньском проливе, а также, что Тайвань "является неотъемлемой частью территории Китая, а дела Тайваня являются внутренними делами Китая". "Восточная зона боевого командования с 7.45 (2.45 мая) 23 мая проводит совместные военные учения в Тайваньском поливе, к северу, югу и востоку от острова Тайвань, а также вокруг островов Цзиньмэнь, Мацзу, Уцю и Дунъинь", - говорится в заявлении на сайте ведомства. Официальный представитель Восточной зоны боевого командования Ли Си заявил, что в маневрах 23-24 мая задействованы сухопутные, военно-морские, военно-воздушные и ракетные силы. "Учения будут сосредоточены на совместном патрулировании военно-морских и военно-воздушных сил для проверки боевой готовности, совместном захвате права контроля на поле боя и совместном нанесении точных ударов по ключевым целям", - говорится в заявлении Ли Си.Военные корабли и авиация проведут боевое патрулирование вокруг острова Тайвань проверки реальных совместных боевых возможностей сил Восточной зоны боевого командования."Это также суровое наказание для сепаратистских сил, стремящихся к независимости Тайваня, и строгое предупреждение против провокаций и вмешательства внешних сил", - указал он.Официальные отношения между центральным правительством Китая и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.

https://ria.ru/20240520/tayvan-1947268295.html

https://ria.ru/20240328/kitay-1936367389.html

https://ria.ru/20240515/kitay-1945724956.html

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в мире, тайвань, китай, пекин, цай инвэнь