https://ria.ru/20240523/ucheniya-1947788422.html
Китай начал военные учения вокруг Тайваня
Китай начал военные учения вокруг Тайваня - РИА Новости, 23.05.2024
Китай начал военные учения вокруг Тайваня
Силы Восточной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая в четверг начали совместные военные учения вокруг Тайваня, сообщает министерство... РИА Новости, 23.05.2024
2024-05-23T04:44
2024-05-23T04:44
2024-05-23T04:51
в мире
тайвань
китай
пекин
цай инвэнь
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ПЕКИН, 23 мая – РИА Новости. Силы Восточной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая в четверг начали совместные военные учения вокруг Тайваня, сообщает министерство обороны КНР. Учения проходят через три дня после вступления в должность нового главы администрации острова Лай Циндэ, который, как ожидается, продолжит курс своей предшественницы Цай Инвэнь на достижение независимости острова. Пекин неоднократно заявлял, что независимость Тайваня несовместима с миром и стабильностью в Тайваньском проливе, а также, что Тайвань "является неотъемлемой частью территории Китая, а дела Тайваня являются внутренними делами Китая". "Восточная зона боевого командования с 7.45 (2.45 мая) 23 мая проводит совместные военные учения в Тайваньском поливе, к северу, югу и востоку от острова Тайвань, а также вокруг островов Цзиньмэнь, Мацзу, Уцю и Дунъинь", - говорится в заявлении на сайте ведомства. Официальный представитель Восточной зоны боевого командования Ли Си заявил, что в маневрах 23-24 мая задействованы сухопутные, военно-морские, военно-воздушные и ракетные силы. "Учения будут сосредоточены на совместном патрулировании военно-морских и военно-воздушных сил для проверки боевой готовности, совместном захвате права контроля на поле боя и совместном нанесении точных ударов по ключевым целям", - говорится в заявлении Ли Си.Военные корабли и авиация проведут боевое патрулирование вокруг острова Тайвань проверки реальных совместных боевых возможностей сил Восточной зоны боевого командования."Это также суровое наказание для сепаратистских сил, стремящихся к независимости Тайваня, и строгое предупреждение против провокаций и вмешательства внешних сил", - указал он.Официальные отношения между центральным правительством Китая и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
https://ria.ru/20240520/tayvan-1947268295.html
https://ria.ru/20240328/kitay-1936367389.html
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в мире, тайвань, китай, пекин, цай инвэнь
В мире, Тайвань, Китай, Пекин, Цай Инвэнь
Китай начал военные учения вокруг Тайваня
Силы Восточной зоны боевого командования НОАК начали учения вокруг Тайваня
ПЕКИН, 23 мая – РИА Новости. Силы Восточной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая в четверг начали совместные военные учения вокруг Тайваня, сообщает министерство обороны КНР.
Учения проходят через три дня после вступления в должность нового главы администрации острова Лай Циндэ, который, как ожидается, продолжит курс своей предшественницы Цай Инвэнь
на достижение независимости острова. Пекин
неоднократно заявлял, что независимость Тайваня несовместима с миром и стабильностью в Тайваньском проливе, а также, что Тайвань "является неотъемлемой частью территории Китая, а дела Тайваня являются внутренними делами Китая".
"Восточная зона боевого командования с 7.45 (2.45 мая) 23 мая проводит совместные военные учения в Тайваньском поливе, к северу, югу и востоку от острова Тайвань, а также вокруг островов Цзиньмэнь, Мацзу, Уцю и Дунъинь", - говорится в заявлении на сайте ведомства.
Официальный представитель Восточной зоны боевого командования Ли Си заявил, что в маневрах 23-24 мая задействованы сухопутные, военно-морские, военно-воздушные и ракетные силы.
"Учения будут сосредоточены на совместном патрулировании военно-морских и военно-воздушных сил для проверки боевой готовности, совместном захвате права контроля на поле боя и совместном нанесении точных ударов по ключевым целям", - говорится в заявлении Ли Си.
Военные корабли и авиация проведут боевое патрулирование вокруг острова Тайвань проверки реальных совместных боевых возможностей сил Восточной зоны боевого командования.
"Это также суровое наказание для сепаратистских сил, стремящихся к независимости Тайваня, и строгое предупреждение против провокаций и вмешательства внешних сил", - указал он.
Официальные отношения между центральным правительством Китая и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.