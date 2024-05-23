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"Загадка для НАТО". Россия повысила ставки до предела - РИА Новости, 23.05.2024
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08:00 23.05.2024 (обновлено: 08:02 23.05.2024)
https://ria.ru/20240523/ucheniya-1947678536.html
"Загадка для НАТО". Россия повысила ставки до предела
"Загадка для НАТО". Россия повысила ставки до предела - РИА Новости, 23.05.2024
"Загадка для НАТО". Россия повысила ставки до предела
В Южном военном округе стартовал первый этап учений по отработке боевого применения нестратегического ядерного оружия. Это ответ на все более агрессивную... РИА Новости, 23.05.2024
2024-05-23T08:00
2024-05-23T08:02
безопасность
россия
нато
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости, Андрей Коц. В Южном военном округе стартовал первый этап учений по отработке боевого применения нестратегического ядерного оружия. Это ответ на все более агрессивную риторику стран Запада о возможности отправки на Украину воинских контингентов. О ядерной тренировке армии — в материале РИА Новости.Удар с югаРешение о проведении маневров принял Владимир Путин 6 мая. Южный военный округ выбран неслучайно — именно там проходит специальная военная операция. Сигнал Москвы, посланный руководству НАТО, считывается легко: не вмешивайтесь. Учения нестратегических ядерных сил — наглядная демонстрация того, что произойдет с военнослужащими западных стран, если они вступят в прямое вооруженное противостояние с Россией."Учение направлено на поддержание готовности личного состава и техники частей боевого применения нестратегического ядерного оружия для реагирования и в целях безусловного обеспечения территориальной целостности и суверенитета российского государства в ответ на провокационные заявления и угрозы отдельных западных официальных лиц в адрес Российской Федерации", — отмечается в официальном коммюнике Минобороны.Алгоритм таких маневров хорошо отлажен еще в советское время. Несколько этапов. Во-первых, ядерные боевые блоки передают с баз хранения непосредственно в войска. Во-вторых — стыковка, проверка и техническая подготовка боезарядов уже на носителях. Затем — отработка механизма получения санкции от Верховного главнокомандующего, разблокировка зарядов, ввод полетных заданий, практическое применение. Главная интрига — состоятся ли боевые пуски с применением спецБЧ по целям на полигонах.Вероятного противника явно нервирует неизвестность. Дело в том, что, в отличие от стратегического, тактическое ядерное оружие не регулируется договором СНВ и отчитываться за него не обязательно. Сколько ТЯО есть у Москвы, где оно хранится и на каких носителях может применяться, строго засекречено."Искандеры" и "Кинжалы"Войска уже получили ядерные боеприпасы с баз хранения и приступили к их доставке непосредственно на позиции ударных комплексов. Военное ведомство опубликовало короткое видео: комплексы "Искандер" с баллистическими и крылатыми ракетами выдвигаются в сопровождении сил прикрытия на огневые позиции. В конце ролика истребители-перехватчики МиГ-31К с подвешенными под фюзеляж аэробаллистическими гиперзвуковыми ракетами "Кинжал" проходят предполетную подготовку. Носовые обтекатели ракет выкрашены в красный цвет.О ядерной боевой части для ОТР комплекса "Искандер" известно с 2018-го, когда макет боеголовки продемонстрировали на форуме "Армия". Мощность, по разным оценкам, — от пяти до 50 килотонн. Для сравнения: бомба, сброшенная на Хиросиму, — 15 килотонн. В сочетании с высочайшей точностью "Искандеров" этого достаточно, чтобы в течение считаных минут уничтожить любой, даже самый укрепленный объект. Головные части ракет на видео от Минобороны, к слову, заблюрены — не исключено, что они сильно отличаются от представленного шесть лет назад макета.О "Кинжалах" в ядерном оснащении информации в открытых источниках нет — Минобороны лишь констатировало в пресс-релизе возможность установки спецБЧ на ракету. "Личный состав задействованных в учении подразделений авиации Воздушно-космических сил России отрабатывает снаряжение специальными боевыми частями авиационных средств поражения, в том числе аэробаллистических гиперзвуковых ракет "Кинжал", и вылеты в назначенные районы патрулирования", — отметили в ведомстве.О мощности головной части "Кинжала" можно лишь строить догадки. Более легкая советская авиационная ракета "воздух — земля" Х-59М могла нести боеголовку мощностью от трех-пяти до 50-100 килотонн. Вероятно, у "Кинжала" примерно так же. Однако он преодолеет любую систему ПВО и ПРО за счет высокой скорости — до 14 тысяч километров в час.Крупнейший арсеналПомимо ракет воздушного и наземного базирования, Россия с советских времен располагает широкой номенклатурой ядерных артиллерийских боеприпасов. Самый миниатюрный — 152-миллиметровый 3БВ3, принятый на вооружение в 1981-м. Его разработали в обводах штатного осколочно-фугасного снаряда для пушек Д-20, МЛ-20, самоходных гаубиц 2С3 "Акация", 2С5 "Гиацинт-С", буксируемых "Гиацинт-Б". Мощность — 2,5 килотонны.Таким образом, вести огонь этими снарядами способна вся российская артиллерия калибра 152 миллиметра. Подобные боеприпасы имеются и для 240-миллиметрового самоходного миномета "Тюльпан". Его дальнобойности достаточно, чтобы расчет не пострадал от близкого ядерного взрыва. Сколько таких снарядов осталось на базах хранения и планирует ли Минобороны проводить учения с их боевым применением, не ясно.Крылатые ракеты морского базирования "Калибр" тоже могут оснащаться ядерной головной частью. Технически нет никаких препятствий для того, чтобы разместить в корпусе боеголовку мощностью от 50 до 200 килотонн. Однако об участии сил Военно-морского флота в учениях ничего не сообщалось.Арсенал российского нестратегического ядерного оружия, по оценкам западных экспертов, — крупнейший в мире. И понятно, почему Минобороны крайне скупо на информацию о нем — пусть вероятный противник сам решает, какие у нас возможности.
https://ria.ru/20240521/flot-1947225972.html
https://ria.ru/20240515/nastuplenie-1945978590.html
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безопасность, россия, нато, вооруженные силы рф
Безопасность, Россия, НАТО, Вооруженные силы РФ
"Загадка для НАТО". Россия повысила ставки до предела

В России стартовали учения нестратегических ядерных сил

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны России | Перейти в медиабанкУдар оперативно-тактическим ракетным комплексом "Искандер" по объектам ВСУ на территории Украины. Стоп-кадр видео
Удар оперативно-тактическим ракетным комплексом Искандер по объектам ВСУ на территории Украины. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 23.05.2024
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны России
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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости, Андрей Коц. В Южном военном округе стартовал первый этап учений по отработке боевого применения нестратегического ядерного оружия. Это ответ на все более агрессивную риторику стран Запада о возможности отправки на Украину воинских контингентов. О ядерной тренировке армии — в материале РИА Новости.

Удар с юга

Решение о проведении маневров принял Владимир Путин 6 мая. Южный военный округ выбран неслучайно — именно там проходит специальная военная операция. Сигнал Москвы, посланный руководству НАТО, считывается легко: не вмешивайтесь. Учения нестратегических ядерных сил — наглядная демонстрация того, что произойдет с военнослужащими западных стран, если они вступят в прямое вооруженное противостояние с Россией.
"Учение направлено на поддержание готовности личного состава и техники частей боевого применения нестратегического ядерного оружия для реагирования и в целях безусловного обеспечения территориальной целостности и суверенитета российского государства в ответ на провокационные заявления и угрозы отдельных западных официальных лиц в адрес Российской Федерации", — отмечается в официальном коммюнике Минобороны.
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Алгоритм таких маневров хорошо отлажен еще в советское время. Несколько этапов. Во-первых, ядерные боевые блоки передают с баз хранения непосредственно в войска. Во-вторых — стыковка, проверка и техническая подготовка боезарядов уже на носителях. Затем — отработка механизма получения санкции от Верховного главнокомандующего, разблокировка зарядов, ввод полетных заданий, практическое применение. Главная интрига — состоятся ли боевые пуски с применением спецБЧ по целям на полигонах.
Вероятного противника явно нервирует неизвестность. Дело в том, что, в отличие от стратегического, тактическое ядерное оружие не регулируется договором СНВ и отчитываться за него не обязательно. Сколько ТЯО есть у Москвы, где оно хранится и на каких носителях может применяться, строго засекречено.
© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкВ России начались учения по применению нестратегического ядерного оружия
В России начались учения по применению нестратегического ядерного оружия - РИА Новости, 1920, 22.05.2024
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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В России начались учения по применению нестратегического ядерного оружия

"Искандеры" и "Кинжалы"

Войска уже получили ядерные боеприпасы с баз хранения и приступили к их доставке непосредственно на позиции ударных комплексов. Военное ведомство опубликовало короткое видео: комплексы "Искандер" с баллистическими и крылатыми ракетами выдвигаются в сопровождении сил прикрытия на огневые позиции. В конце ролика истребители-перехватчики МиГ-31К с подвешенными под фюзеляж аэробаллистическими гиперзвуковыми ракетами "Кинжал" проходят предполетную подготовку. Носовые обтекатели ракет выкрашены в красный цвет.
О ядерной боевой части для ОТР комплекса "Искандер" известно с 2018-го, когда макет боеголовки продемонстрировали на форуме "Армия". Мощность, по разным оценкам, — от пяти до 50 килотонн. Для сравнения: бомба, сброшенная на Хиросиму, — 15 килотонн. В сочетании с высочайшей точностью "Искандеров" этого достаточно, чтобы в течение считаных минут уничтожить любой, даже самый укрепленный объект. Головные части ракет на видео от Минобороны, к слову, заблюрены — не исключено, что они сильно отличаются от представленного шесть лет назад макета.
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О "Кинжалах" в ядерном оснащении информации в открытых источниках нет — Минобороны лишь констатировало в пресс-релизе возможность установки спецБЧ на ракету. "Личный состав задействованных в учении подразделений авиации Воздушно-космических сил России отрабатывает снаряжение специальными боевыми частями авиационных средств поражения, в том числе аэробаллистических гиперзвуковых ракет "Кинжал", и вылеты в назначенные районы патрулирования", — отметили в ведомстве.
О мощности головной части "Кинжала" можно лишь строить догадки. Более легкая советская авиационная ракета "воздух — земля" Х-59М могла нести боеголовку мощностью от трех-пяти до 50-100 килотонн. Вероятно, у "Кинжала" примерно так же. Однако он преодолеет любую систему ПВО и ПРО за счет высокой скорости — до 14 тысяч километров в час.
© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкВ России начались учения по применению нестратегического ядерного оружия
В России начались учения по применению нестратегического ядерного оружия - РИА Новости, 1920, 22.05.2024
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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В России начались учения по применению нестратегического ядерного оружия

Крупнейший арсенал

Помимо ракет воздушного и наземного базирования, Россия с советских времен располагает широкой номенклатурой ядерных артиллерийских боеприпасов. Самый миниатюрный — 152-миллиметровый 3БВ3, принятый на вооружение в 1981-м. Его разработали в обводах штатного осколочно-фугасного снаряда для пушек Д-20, МЛ-20, самоходных гаубиц 2С3 "Акация", 2С5 "Гиацинт-С", буксируемых "Гиацинт-Б". Мощность — 2,5 килотонны.

Таким образом, вести огонь этими снарядами способна вся российская артиллерия калибра 152 миллиметра. Подобные боеприпасы имеются и для 240-миллиметрового самоходного миномета "Тюльпан". Его дальнобойности достаточно, чтобы расчет не пострадал от близкого ядерного взрыва. Сколько таких снарядов осталось на базах хранения и планирует ли Минобороны проводить учения с их боевым применением, не ясно.
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Крылатые ракеты морского базирования "Калибр" тоже могут оснащаться ядерной головной частью. Технически нет никаких препятствий для того, чтобы разместить в корпусе боеголовку мощностью от 50 до 200 килотонн. Однако об участии сил Военно-морского флота в учениях ничего не сообщалось.
Арсенал российского нестратегического ядерного оружия, по оценкам западных экспертов, — крупнейший в мире. И понятно, почему Минобороны крайне скупо на информацию о нем — пусть вероятный противник сам решает, какие у нас возможности.
© Минобороны РФУчения с практической отработкой вопросов применения нестратегического ядерного оружия
Учения с практической отработкой вопросов применения нестратегического ядерного оружия
© Минобороны РФ
Учения с практической отработкой вопросов применения нестратегического ядерного оружия
 
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