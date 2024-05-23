https://ria.ru/20240523/tramvay-1947909866.html

В России начались испытания первого беспилотного трамвая

В России начались испытания первого беспилотного трамвая - РИА Новости, 23.05.2024

В России начались испытания первого беспилотного трамвая

Мэр Москвы Сергей Собянин открыл Центр развития электротранспорта и беспилотных технологий и объявил о старте испытаний первого в России беспилотного трамвая. РИА Новости, 23.05.2024

2024-05-23T15:10

2024-05-23T15:10

2024-05-23T15:12

технологии

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россия

сергей собянин

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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин открыл Центр развития электротранспорта и беспилотных технологий и объявил о старте испытаний первого в России беспилотного трамвая. "Мы специально для дальнейшего развития инновационных решений в области транспорта создали этот замечательный центр и сегодня запускаем сразу несколько проектов. Первый проект - это беспилотный трамвай, это первый этап его запуска. В конце года трамвай уже поедет с пассажирами, в конце 2025 года даже без дублера водителя", - сказал Собянин в четверг. Мэр отметил, что московский транспорт по уровню инновационных решений является бесспорным лидером. "В Москве работают на линиях, перевозят пассажиров одни из самых лучших в мире составов пригородных поездов, метрополитена, трамваев, электробусов и даже речных трамваев. Помимо этого развиваются мирового уровня сервисы для обслуживания пассажиров, интеллектуальная транспортная система, которая обеспечивает гигантское движение в рамках всего мегаполиса", - добавил он. В 2023 году московский Центр исследования и разработки беспилотного транспорта приступил к практическому решению задачи организации движения беспилотных трамваев. Запуск трамвая планируется провести в три этапа. На первом этапе, который стартует 23 мая текущего года, будут проведены испытания беспилотного трамвая без пассажиров с водителем и системой дублирования его действий. На следующем этапе система беспилотного вождения возьмёт на себя функции управления и принятия решений, а водитель будет страховать действия трамвая. Начнутся тестовые поездки с пассажирами по маршруту 10 от улицы Кулакова до станции метро "Щукинская". На третьем (финальном) этапе планируется обеспечить полностью беспилотное движение трамвая с пассажирами и без водителя за пультом. Предполагается, что к 2027 году более 80% трамвайного подвижного состава будет оборудовано автоматизированной системой управления.

https://ria.ru/20240425/avtovaz-1942334231.html

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технологии, москва, россия, сергей собянин