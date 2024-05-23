https://ria.ru/20240523/terruar-1947790772.html

"Яндекс Маркет" запустил собственный бренд кофе

"Яндекс Маркет" запустил собственный бренд кофе - РИА Новости, 23.05.2024

"Яндекс Маркет" запустил собственный бренд кофе

"Яндекс Маркет" запустил собственный бренд кофе Terruar, пока в ассортименте представлено только кофе в зернах, но в планах у компании добавить молотый, дрипы и РИА Новости, 23.05.2024

2024-05-23T05:37

2024-05-23T05:37

2024-05-23T05:37

экономика

эфиопия

бразилия

вьетнам

яндекс.маркет

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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. "Яндекс Маркет" запустил собственный бренд кофе Terruar, пока в ассортименте представлено только кофе в зернах, но в планах у компании добавить молотый, дрипы и капсулы, рассказали РИА Новости в компании. "На "Яндекс Маркете" теперь можно заказать кофе Terruar - это новый собственный бренд сервиса. Сейчас в его линейке есть кофе в зёрнах. В будущем в ассортименте появится кофе в молотом виде, капсулах и дрип-пакетах. ... Кофейные зёрна Terruar можно купить в упаковках по 250 грамм и 1 килограмму", - сообщили там. Отмечается, что сейчас доступны три вида кофейных зерен из разных стран - из Эфиопии, Бразилии, которые привозят из штата Минас-Джерайс. а также смесь бразильской арабики и вьетнамской робусты из провинции Вьетнама Ламдонг. "Бренд Terruar использует зёрна, которые получили высокую оценку международного уровня - больше 80 баллов по шкале SCA (Ассоциация спешиалти кофе - ред.)", - добавили в компании. Это не первый собственный бренд в коллекции маркетплейса. Так, например, в середине мая компания объявила о запуске бренда товаров для отдыха на природе Outstep, а в апреле - о бренде велосипедов Raskat.

https://ria.ru/20240417/kofe-1940489945.html

https://realty.ria.ru/20231120/katalog-1910557693.html

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экономика, эфиопия, бразилия, вьетнам, яндекс.маркет