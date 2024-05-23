https://ria.ru/20240523/terruar-1947790772.html
"Яндекс Маркет" запустил собственный бренд кофе
"Яндекс Маркет" запустил собственный бренд кофе - РИА Новости, 23.05.2024
"Яндекс Маркет" запустил собственный бренд кофе
"Яндекс Маркет" запустил собственный бренд кофе Terruar, пока в ассортименте представлено только кофе в зернах, но в планах у компании добавить молотый, дрипы и РИА Новости, 23.05.2024
2024-05-23T05:37
2024-05-23T05:37
2024-05-23T05:37
экономика
эфиопия
бразилия
вьетнам
яндекс.маркет
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/10/1788868196_0:54:1920:1134_1920x0_80_0_0_6a5e9faf9aef848b11e729954176e05e.jpg
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. "Яндекс Маркет" запустил собственный бренд кофе Terruar, пока в ассортименте представлено только кофе в зернах, но в планах у компании добавить молотый, дрипы и капсулы, рассказали РИА Новости в компании. "На "Яндекс Маркете" теперь можно заказать кофе Terruar - это новый собственный бренд сервиса. Сейчас в его линейке есть кофе в зёрнах. В будущем в ассортименте появится кофе в молотом виде, капсулах и дрип-пакетах. ... Кофейные зёрна Terruar можно купить в упаковках по 250 грамм и 1 килограмму", - сообщили там. Отмечается, что сейчас доступны три вида кофейных зерен из разных стран - из Эфиопии, Бразилии, которые привозят из штата Минас-Джерайс. а также смесь бразильской арабики и вьетнамской робусты из провинции Вьетнама Ламдонг. "Бренд Terruar использует зёрна, которые получили высокую оценку международного уровня - больше 80 баллов по шкале SCA (Ассоциация спешиалти кофе - ред.)", - добавили в компании. Это не первый собственный бренд в коллекции маркетплейса. Так, например, в середине мая компания объявила о запуске бренда товаров для отдыха на природе Outstep, а в апреле - о бренде велосипедов Raskat.
https://ria.ru/20240417/kofe-1940489945.html
https://realty.ria.ru/20231120/katalog-1910557693.html
эфиопия
бразилия
вьетнам
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/10/1788868196_61:0:1768:1280_1920x0_80_0_0_c20c08b4de3c76923545028fd97aaf42.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, эфиопия, бразилия, вьетнам, яндекс.маркет
Экономика, Эфиопия, Бразилия, Вьетнам, Яндекс.Маркет
"Яндекс Маркет" запустил собственный бренд кофе
"Яндекс Маркет" анонсировал запуск собственного бренда кофе Terruar
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. "Яндекс Маркет" запустил собственный бренд кофе Terruar, пока в ассортименте представлено только кофе в зернах, но в планах у компании добавить молотый, дрипы и капсулы, рассказали РИА Новости в компании.
"На "Яндекс Маркете" теперь можно заказать кофе Terruar - это новый собственный бренд сервиса. Сейчас в его линейке есть кофе в зёрнах. В будущем в ассортименте появится кофе в молотом виде, капсулах и дрип-пакетах. ... Кофейные зёрна Terruar можно купить в упаковках по 250 грамм и 1 килограмму", - сообщили там.
Отмечается, что сейчас доступны три вида кофейных зерен из разных стран - из Эфиопии
, Бразилии
, которые привозят из штата Минас-Джерайс. а также смесь бразильской арабики и вьетнамской робусты из провинции Вьетнама Ламдонг
.
"Бренд Terruar использует зёрна, которые получили высокую оценку международного уровня - больше 80 баллов по шкале SCA (Ассоциация спешиалти кофе - ред.)", - добавили в компании.
Это не первый собственный бренд в коллекции маркетплейса. Так, например, в середине мая компания объявила о запуске бренда товаров для отдыха на природе Outstep, а в апреле - о бренде велосипедов Raskat.