https://ria.ru/20240523/terrorist-1947980414.html

Экс-военного украинского нацбатальона "Торнадо" признали террористом

Экс-военного украинского нацбатальона "Торнадо" признали террористом - РИА Новости, 23.05.2024

Экс-военного украинского нацбатальона "Торнадо" признали террористом

Росфинмониторинг внес экс-бойца расформированного украинского националистического батальона "Торнадо" Романа Ващенко* в перечень террористов и экстремистов,... РИА Новости, 23.05.2024

2024-05-23T18:19

2024-05-23T18:19

2024-05-23T18:48

специальная военная операция на украине

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киев

киевская область

луганская народная республика

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Росфинмониторинг внес экс-бойца расформированного украинского националистического батальона "Торнадо" Романа Ващенко* в перечень террористов и экстремистов, сообщается на сайте службы. "Национальная часть... Физические лица: Ващенко Роман Николаевич*, 26.10.1982 года рождения, Киев Киевской области украинской ССР", - говорится в перечне. Украинский батальон "Торнадо" был расформирован в 2015 году. Это произошло после того, как ряд бойцов "Торнадо", в том числе его командира Руслана Онищенко, задержали по обвинениям в создании преступной организации, превышении служебных полномочий, насилии, сопротивлении представителям власти. Онищенко в 2017 году был приговорен к 11 годам лишения свободы. В марте 2022 года министерство госбезопасности ЛНР совместно с луганским обществом "Мемориал"*** начало расследование деятельности батальона "Торнадо". Боевики "Торнадо" были настолько жестоки к мирному населению Луганской области, что киевские власти были вынуждены расследовать их преступления и даже отправить торнадовцев за решетку, а сам батальон был расформирован. Такого внимания не удостоились ни "Азов"**, ни "Айдар"**.* Физическое лицо, признанное Росфинмониторингом террористом-экстремистом** Запрещенная в России экстремистская организация.*** Организация признана в России иностранным агентом

https://ria.ru/20240227/aydar-1929827364.html

киев

киевская область

луганская народная республика

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в мире, киев, киевская область, луганская народная республика, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)