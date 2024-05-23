https://ria.ru/20240523/terrorist-1947980414.html
Экс-военного украинского нацбатальона "Торнадо" признали террористом
Экс-военного украинского нацбатальона "Торнадо" признали террористом - РИА Новости, 23.05.2024
Экс-военного украинского нацбатальона "Торнадо" признали террористом
Росфинмониторинг внес экс-бойца расформированного украинского националистического батальона "Торнадо" Романа Ващенко* в перечень террористов и экстремистов,... РИА Новости, 23.05.2024
2024-05-23T18:19
2024-05-23T18:19
2024-05-23T18:48
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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Росфинмониторинг внес экс-бойца расформированного украинского националистического батальона "Торнадо" Романа Ващенко* в перечень террористов и экстремистов, сообщается на сайте службы. "Национальная часть... Физические лица: Ващенко Роман Николаевич*, 26.10.1982 года рождения, Киев Киевской области украинской ССР", - говорится в перечне. Украинский батальон "Торнадо" был расформирован в 2015 году. Это произошло после того, как ряд бойцов "Торнадо", в том числе его командира Руслана Онищенко, задержали по обвинениям в создании преступной организации, превышении служебных полномочий, насилии, сопротивлении представителям власти. Онищенко в 2017 году был приговорен к 11 годам лишения свободы. В марте 2022 года министерство госбезопасности ЛНР совместно с луганским обществом "Мемориал"*** начало расследование деятельности батальона "Торнадо". Боевики "Торнадо" были настолько жестоки к мирному населению Луганской области, что киевские власти были вынуждены расследовать их преступления и даже отправить торнадовцев за решетку, а сам батальон был расформирован. Такого внимания не удостоились ни "Азов"**, ни "Айдар"**.* Физическое лицо, признанное Росфинмониторингом террористом-экстремистом** Запрещенная в России экстремистская организация.*** Организация признана в России иностранным агентом
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в мире, киев, киевская область, луганская народная республика, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Киевская область, Луганская Народная Республика, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
Экс-военного украинского нацбатальона "Торнадо" признали террористом
Экс-военного украинского нацбата "Торнадо" признали террористом и экстремистом
МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Росфинмониторинг внес экс-бойца расформированного украинского националистического батальона "Торнадо" Романа Ващенко* в перечень террористов и экстремистов, сообщается на сайте службы.
"Национальная часть... Физические лица: Ващенко Роман Николаевич*, 26.10.1982 года рождения, Киев Киевской области
украинской ССР", - говорится в перечне.
Украинский батальон "Торнадо" был расформирован в 2015 году. Это произошло после того, как ряд бойцов "Торнадо", в том числе его командира Руслана Онищенко, задержали по обвинениям в создании преступной организации, превышении служебных полномочий, насилии, сопротивлении представителям власти. Онищенко в 2017 году был приговорен к 11 годам лишения свободы.
В марте 2022 года министерство госбезопасности ЛНР
совместно с луганским обществом "Мемориал"*** начало расследование деятельности батальона "Торнадо".
Боевики "Торнадо" были настолько жестоки к мирному населению Луганской области
, что киевские власти были вынуждены расследовать их преступления и даже отправить торнадовцев за решетку, а сам батальон был расформирован. Такого внимания не удостоились ни "Азов"**, ни "Айдар"**.
* Физическое лицо, признанное Росфинмониторингом террористом-экстремистом
** Запрещенная в России экстремистская организация.
*** Организация признана в России иностранным агентом