https://ria.ru/20240523/terror-1947775050.html

ФСБ обнародовала архив о терроре, учиненном западными военными в Берлине

ФСБ обнародовала архив о терроре, учиненном западными военными в Берлине - РИА Новости, 23.05.2024

ФСБ обнародовала архив о терроре, учиненном западными военными в Берлине

Американские, французские и английские военные осенью 1945 года развернули настоящий террор против местного населения в побежденном Берлине: людей в массовом... РИА Новости, 23.05.2024

2024-05-23T00:12

2024-05-23T00:12

2024-05-23T10:58

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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Американские, французские и английские военные осенью 1945 года развернули настоящий террор против местного населения в побежденном Берлине: людей в массовом порядке ни за что избивали, грабили и насиловали, следует из рассекреченных архивных документов, опубликованных ФСБ России. После победного мая 1945-го для непосредственного управления Советской зоной оккупации Германии была создана Советская военная администрация в Германии (СВАГ). Всю территорию СВАГ разделили на несколько оперативных секторов органов госбезопасности и внутренних дел СССР. Сотрудники оперсекторов занимались борьбой с нацистским подпольем, розыском и арестом военных преступников, контрразведкой, участвовали в формировании немецких органов самоуправления, решали другие специальные задачи.В функции Берлинского оперативного сектора входило наблюдение за обстановкой и поведением союзных войск в американской, британской и французской зонах оккупации Берлина. Оперсектор собирал документальные свидетельства того, что союзные войска активно терроризировали ни в чем не повинных местных жителей.Нараставший беспредел"Как установлено, случаи хулиганства, грабежа и насилия со стороны американских военнослужащих над немцами не прекращаются, а эти факты ежедневно возрастают", — отмечалось в докладной записке начальника оперсектора Советской военной администрации Берлина генерал-майора Алексея Сиднева заместителю наркома внутренних дел СССР, уполномоченному НКВД по СВАГ генерал-полковнику Ивану Серову от 9 ноября 1945 года.Сиднев приводил наиболее вопиющие случаи. "Двадцать первого октября с. г. два немца Фридрих Шоль, проживающий Шверинштрассе, 15, и Карл Кричек, проживающий Потсдамерштрассе, 158, шли с работы домой. К ним с улицы Потсдамер подошли два американских солдата и попросили прикурить. После чего без всякой причины американцы из пистолетов сделали по выстрелу, в результате чего Шоль был ранен в грудь, а Кричек в живот. Последние в тяжелом состоянии были подобраны полицией и отправлены в больницу "Августа-Виктория", — сообщал Сиднев.Приводил он и другой случай: 26 октября американские солдаты ранили в бедро местную жительницу Лотту Блоксдорф. Женщину госпитализировали в тяжелом состоянии, стрелявшие скрылись.О том, как бесчинствовали американские, а также французские и английские военные, Сиднев докладывал Серову и позднее.В справке от 19 ноября 1945-го отмечались новые факты беспредела. Так, 26 сентября двое американских солдат пришли в магазин на углу улиц Зюдвесткорзо и Висбаденерштрассе, "где стояли женщины в очереди"."Один из них стал у двери, а другой, войдя в помещение, грубо схватил одну женщину и повел ее в сторону, где и пытался ее изнасиловать", — сообщал Сиднев. В это время в магазин вошел местный житель, художник Пауль Калин. Он помешал насильникам. "Увидев его, американцы начали избивать Калина, в результате переломили ему носовую кость, проломили голову, после чего скрылись", — отмечал Сиднев.В справке приводились и показания берлинского зубного врача Рихарда Цылима. Он рассказал, как в один из дней в конце октября возвращался из пивной. Врач не дошел ста метров до своего дома, как его встретили два американских солдата. Ничего не говоря, они набросились на Цылима и начали избивать его кулаками. "Выбили один зуб, сняли с руки часы", — давал показания врач. Американцы попытались снять с его пальца золотое кольцо, но не смогли и после этого скрылись.В ночь с 9 на 10 октября два американских солдата напали на ночного сторожа, всего лишь показавшего им дорогу. "Американцы его схватили, избили до полусмерти и изъяли у него золотое кольцо, денег одну тысячу марок, очки, фонарь, ключи и другие мелкие вещи", — писал Сиднев. У сторожа диагностировали сотрясение мозга.Днем 10 октября 1945 года пара пьяных американских солдат ввалилась в небольшой ресторан в районе Фриденау. "Они стали приставать к хозяину ресторана, а затем его избили. Отняли у него бумажник и покинули ресторан. Направившись по Рейнгауштрассе, приставали к прохожим. Одного мужчину остановили и сильно избили его. Затем остановили одну девушку, которую также сильно избили", — сообщал Сиднев. Затем американцы ворвались в овощной магазин, где разбили витрину. Американцы не гнушались и массовыми налетами.Так, вечером 26 октября 1945-го к ресторану "Фемина" "подошли две грузовые машины с американскими военнослужащими в количестве 40-50 человек, вооруженными автоматами". Они ворвались в заведение, закрыли все входы и выходы и, угрожая оружием, заставили находящихся там немцев сдать все ценные вещи."Таким образом, американцы в течение 10-15 минут сняли у немцев часы, золотые кольца, забрали деньги, у женщин отобрали меховые воротники и другие ценности, после чего скрылись", — писал Сиднев.Насильники из ФранцииВ справке Сиднева описывались и бесчинства, совершенные французскими и английскими военными.Так, вечером 29 сентября 1945 года житель Берлина Вилли Борн возвращался домой, как вдруг на него напали три французских солдата и сильно ударили по голове. Борн потерял сознание и упал, а когда очнулся, то обнаружил, что "с руки сняты два золотых кольца, взято 300 марок, бумажник с документами, продуктовые карточки и кусочек мыла".Вечером 27 сентября 1945-го в квартиру Агес Торнов, жительницы района Любарс, "явились три французских солдата, которые изнасиловали Агнес и находившуюся в доме девушку Рисс". После этого французы отобрали у хозяйки квартиры 200 марок, золотые часы, и ушли, напоследок избив.В ночь 30 на 31 октября трое английских военных заявились в одну из квартир по улице Хостерштрассе. "Когда они вошли в квартиру, то от хозяина потребовали красного вина. Хозяин ответил, что вина у него нет, тогда англичане взяли из квартиры ценные вещи и уехали", — докладывал Сиднев.

https://ria.ru/20231220/shifrovka-1916837226.html

https://ria.ru/20240506/dokument-1944035030.html

https://ria.ru/20231006/arkhivy-1900846113.html

https://ria.ru/20240506/adyutant-1944046672.html

https://ria.ru/20231109/khrustalnaya_noch-1907873627.html

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берлин (город), ссср, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), россия