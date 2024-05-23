https://ria.ru/20240523/terakt-1947937665.html

СМИ: во Франции задержали мужчину, планировавшего теракт в Бордо

СМИ: во Франции задержали мужчину, планировавшего теракт в Бордо - РИА Новости, 23.05.2024

СМИ: во Франции задержали мужчину, планировавшего теракт в Бордо

Во Франции задержали мужчину, который планировал теракт во время прибытия олимпийского огня в Бордо в четверг, сообщил телеканал Cnews. РИА Новости, 23.05.2024

2024-05-23T16:19

2024-05-23T16:19

2024-05-23T16:19

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ПАРИЖ, 23 мая - РИА Новости. Во Франции задержали мужчину, который планировал теракт во время прибытия олимпийского огня в Бордо в четверг, сообщил телеканал Cnews. "Молодой человек в возрасте 26 лет был задержан в департаменте Жиронда. Его подозревают в планировании массового убийства в момент, когда эстафета олимпийского огня пройдет через Бордо", - сообщил телеканал со ссылкой на источник, близкий к расследованию. Мужчина 1998 года рождения был задержан 21 мая. Сообщается, что Алекс Ж. был сторонником женоненавистнического движения убежденных холостяков. У него прежде не было судимостей. При задержании в его доме был обнаружен стреляющий резиновыми пулями пистолет, компьютер и несколько мобильных телефонов. Префектура потребовала начать расследование "подготовки преступлений в преступном сговоре", а также выдачи ордера на арест молодого человека. Сообщается, что 17 мая на платформе Pharos, где граждане могут сообщать властям о различных угрозах, появилась публикация с указанием на пост подозреваемого в Facebook*. Там он разместил видеообращение с отсылкой к стрельбе в Калифорнии в мае 2014, в котором заявил: "Нам тебя не хватает, Элиот Роджер". Тогда 22-летний Роджер на автомобиле BMW открыл стрельбу по людям в районе Айла Виста. Шесть человек были убиты, 13 получили огнестрельные ранения. Нападавший также принадлежал к движению женоненавистников.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://rsport.ria.ru/20240325/olimpiada-1935585634.html

https://ria.ru/20240329/frantsiya-1936739659.html

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франция, бордо, калифорния, bmw ag, bmw 1, спорт, в мире