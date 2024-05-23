https://ria.ru/20240523/tekhnologii-1947954329.html
Касперская призвала компании в России переходить на отечественные продукты
Касперская призвала компании в России переходить на отечественные продукты - РИА Новости, 23.05.2024
Касперская призвала компании в России переходить на отечественные продукты
Российским IT-разработчикам нужно объединиться для создания безопасного мира, а компаниям - переходить на отечественные продукты, заявила глава Ассоциации... РИА Новости, 23.05.2024
2024-05-23T16:55
2024-05-23T16:55
2024-05-23T16:55
технологии
наталья касперская
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 мая - РИА Новости. Российским IT-разработчикам нужно объединиться для создания безопасного мира, а компаниям - переходить на отечественные продукты, заявила глава Ассоциации разработчиков программных продуктов (АРПП) Наталья Касперская на ЦИПР-2024. "Нам нужно объединяться. У нас сейчас очень хороший момент: нас оставили на нашем острове, обкопали со всех сторон, мы сидим по сути в этой гавани. Ну давайте, пока нас здесь обкопали, пока обратно сюда не хлынули всякие разные... Давайте пока построим безопасный мир и сделаем его по-настоящему безопасным", - сказала Касперская в кулуарах конференции "Информационная безопасность - сквозной элемент обеспечения технологического суверенитета России". К тому же, отечественным разработчикам нужно договориться о закрытии "пятен незащищенности". Касперская отметила, что незащищенность бывает обычно в тех местах, которые коммерчески не интересны. Поэтому должна быть возможность распределить средства между вендорами, "чтобы каждый взял какую-то часть пятна и дальше его как-то тащил". Она объяснила, что компании должны "играть на опережение", поскольку нападающие все время используют разные методы атак, а стоимость нападения намного ниже, чем стоимость защиты. По ее словам, переход на отечественное программное обеспечение обязателен: "Чем более отечественные операционные системы, чем более оторванные от западных систем они будут, тем сложнее их будет атаковать со стороны".
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технологии, наталья касперская
Технологии, Наталья Касперская
Касперская призвала компании в России переходить на отечественные продукты
Касперская призвала IT-разработчиков объединиться для создания безопасного мира
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 мая - РИА Новости. Российским IT-разработчикам нужно объединиться для создания безопасного мира, а компаниям - переходить на отечественные продукты, заявила глава Ассоциации разработчиков программных продуктов (АРПП) Наталья Касперская на ЦИПР-2024.
"Нам нужно объединяться. У нас сейчас очень хороший момент: нас оставили на нашем острове, обкопали со всех сторон, мы сидим по сути в этой гавани. Ну давайте, пока нас здесь обкопали, пока обратно сюда не хлынули всякие разные... Давайте пока построим безопасный мир и сделаем его по-настоящему безопасным", - сказала Касперская в кулуарах конференции "Информационная безопасность - сквозной элемент обеспечения технологического суверенитета России".
К тому же, отечественным разработчикам нужно договориться о закрытии "пятен незащищенности". Касперская отметила, что незащищенность бывает обычно в тех местах, которые коммерчески не интересны. Поэтому должна быть возможность распределить средства между вендорами, "чтобы каждый взял какую-то часть пятна и дальше его как-то тащил".
Она объяснила, что компании должны "играть на опережение", поскольку нападающие все время используют разные методы атак, а стоимость нападения намного ниже, чем стоимость защиты.
По ее словам, переход на отечественное программное обеспечение обязателен: "Чем более отечественные операционные системы, чем более оторванные от западных систем они будут, тем сложнее их будет атаковать со стороны".