https://ria.ru/20240523/tayvan-1947918352.html

Тайвань не собирается уклоняться от конфликтов, заявили в Минобороны

Тайвань не собирается уклоняться от конфликтов, заявили в Минобороны - РИА Новости, 23.05.2024

Тайвань не собирается уклоняться от конфликтов, заявили в Минобороны

Тайвань не ищет конфликтов, но и не собирается уклоняться от них, заявило министерство обороны острова. РИА Новости, 23.05.2024

2024-05-23T15:35

2024-05-23T15:35

2024-05-23T15:35

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технологии

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китай

пекин

цай инвэнь

народно-освободительная армия китая

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ПЕКИН, 23 мая – РИА Новости. Тайвань не ищет конфликтов, но и не собирается уклоняться от них, заявило министерство обороны острова. Ранее министерство обороны КНР сообщило, что Восточная зона боевого командования НОАК утром в четверг начала совместные военные учения вокруг Тайваня с участием сухопутных, военно-морских, военно-воздушных и ракетных сил для проверки уровня боеготовности войск. "Вооруженные силы Китайской Республики (Тайвань - ред.) готовы защищать нашу страну. Мы не ищем конфликтов, но и не будем уклоняться от них", - говорится в сообщении оборонного ведомства острова в соцсети X. В ведомстве также заявили, что "военные учения Коммунистической партии Китая, демонстрирующие ее гегемонистское мышление, подорвали региональный мир и стабильность". "У нас есть возможности и уверенность для того, чтобы обеспечить нашу безопасность и защитить наш суверенитет. В то же время мы призываем международное сообщество осудить иррациональные действия КНР", - говорится в еще одном сообщении ведомства в соцсети Х. Учения НОАК проходят через три дня после вступления в должность нового главы администрации Тайваня Лай Циндэ, который, как ожидается, продолжит курс своей предшественницы Цай Инвэнь на достижение независимости острова. Пекин неоднократно заявлял, что независимость Тайваня несовместима с миром и стабильностью в Тайваньском проливе, а также что остров "является неотъемлемой частью территории Китая, а дела Тайваня являются внутренними делами Китая". В своей инаугурационной речи Лай Циндэ, в частности, подчеркнул, что "перед лицом различных угроз, исходящих от материкового Китая", Тайвань должен продемонстрировать решимость защищаться, а также усилить обороноспособность. Официальные отношения между центральным правительством Китая и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.

https://ria.ru/20231030/tayvan-1906068903.html

https://ria.ru/20240521/protest-1947322930.html

https://ria.ru/20240523/ucheniya-1947788422.html

https://ria.ru/20240520/knr-1947249904.html

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в мире, технологии, тайвань, китай, пекин, цай инвэнь, народно-освободительная армия китая