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Тайвань отреагировал на китайские военные учения вокруг острова - РИА Новости, 23.05.2024
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05:34 23.05.2024 (обновлено: 06:40 23.05.2024)
https://ria.ru/20240523/tayvan-1947790613.html
Тайвань отреагировал на китайские военные учения вокруг острова
Тайвань отреагировал на китайские военные учения вокруг острова - РИА Новости, 23.05.2024
Тайвань отреагировал на китайские военные учения вокруг острова
Тайвань считает, что военные учения Народно-освободительной армии Китая вокруг острова являются провокацией и действиями, которые подрывают региональный мир и... РИА Новости, 23.05.2024
2024-05-23T05:34
2024-05-23T06:40
в мире
тайвань
китай
народно-освободительная армия китая
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ПЕКИН, 23 мая – РИА Новости. Тайвань считает, что военные учения Народно-освободительной армии Китая вокруг острова являются провокацией и действиями, которые подрывают региональный мир и стабильность, заявило в четверг оборонное ведомство Тайваня. Ранее министерство обороны КНР сообщило, что Восточная зона боевого командования НОАК утром в четверг начала совместные военные учения вокруг Тайваня с участием сухопутных, военно-морских, военно-воздушных и ракетных сил для проверки уровня боеготовности войск. "Оборонное ведомство выражает сожаление в связи с подобными иррациональными провокациями и действиями, которые подрывают региональный мир и стабильность", - говорится в заявлении на сайте ведомства. Отмечается, что Тайвань направил для реагирования военно-морские, военно-воздушные и сухопутные войска. Официальные отношения между центральным правительством Китая и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
https://ria.ru/20240522/kitay-1947623463.html
https://ria.ru/20240402/tayvan-1937235754.html
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в мире, тайвань, китай, народно-освободительная армия китая
В мире, Тайвань, Китай, Народно-освободительная армия Китая
Тайвань отреагировал на китайские военные учения вокруг острова

Оборонное ведомство Тайваня назвало учения НОАК вокруг острова провокацией

© AP Photo / Johnson LaiТайваньская 35-мм зенитная установка Oerlikon
Тайваньская 35-мм зенитная установка Oerlikon - РИА Новости, 1920, 23.05.2024
© AP Photo / Johnson Lai
Тайваньская 35-мм зенитная установка Oerlikon. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 23 мая – РИА Новости. Тайвань считает, что военные учения Народно-освободительной армии Китая вокруг острова являются провокацией и действиями, которые подрывают региональный мир и стабильность, заявило в четверг оборонное ведомство Тайваня.
Ранее министерство обороны КНР сообщило, что Восточная зона боевого командования НОАК утром в четверг начала совместные военные учения вокруг Тайваня с участием сухопутных, военно-морских, военно-воздушных и ракетных сил для проверки уровня боеготовности войск.
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"Оборонное ведомство выражает сожаление в связи с подобными иррациональными провокациями и действиями, которые подрывают региональный мир и стабильность", - говорится в заявлении на сайте ведомства.
Отмечается, что Тайвань направил для реагирования военно-морские, военно-воздушные и сухопутные войска.
Официальные отношения между центральным правительством Китая и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
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В миреТайваньКитайНародно-освободительная армия Китая
 
 
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