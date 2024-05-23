https://ria.ru/20240523/tayvan-1947790613.html

Тайвань отреагировал на китайские военные учения вокруг острова

Тайвань отреагировал на китайские военные учения вокруг острова - РИА Новости, 23.05.2024

Тайвань отреагировал на китайские военные учения вокруг острова

Тайвань считает, что военные учения Народно-освободительной армии Китая вокруг острова являются провокацией и действиями, которые подрывают региональный мир и... РИА Новости, 23.05.2024

2024-05-23T05:34

2024-05-23T05:34

2024-05-23T06:40

в мире

тайвань

китай

народно-освободительная армия китая

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ПЕКИН, 23 мая – РИА Новости. Тайвань считает, что военные учения Народно-освободительной армии Китая вокруг острова являются провокацией и действиями, которые подрывают региональный мир и стабильность, заявило в четверг оборонное ведомство Тайваня. Ранее министерство обороны КНР сообщило, что Восточная зона боевого командования НОАК утром в четверг начала совместные военные учения вокруг Тайваня с участием сухопутных, военно-морских, военно-воздушных и ракетных сил для проверки уровня боеготовности войск. "Оборонное ведомство выражает сожаление в связи с подобными иррациональными провокациями и действиями, которые подрывают региональный мир и стабильность", - говорится в заявлении на сайте ведомства. Отмечается, что Тайвань направил для реагирования военно-морские, военно-воздушные и сухопутные войска. Официальные отношения между центральным правительством Китая и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.

https://ria.ru/20240522/kitay-1947623463.html

https://ria.ru/20240402/tayvan-1937235754.html

тайвань

китай

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в мире, тайвань, китай, народно-освободительная армия китая