https://ria.ru/20240523/talaev-1947897392.html

Суд арестовал замначальника подмосковного УФСИН по делу о взятке

Суд арестовал замначальника подмосковного УФСИН по делу о взятке - РИА Новости, 23.05.2024

Суд арестовал замначальника подмосковного УФСИН по делу о взятке

Тверской суд Москвы по ходатайству следствия арестовал заместителя начальника УФСИН России по Московской области Владимира Талаева, обвиняемого в получении... РИА Новости, 23.05.2024

2024-05-23T14:36

2024-05-23T14:36

2024-05-23T16:09

происшествия

москва

россия

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Тверской суд Москвы по ходатайству следствия арестовал заместителя начальника УФСИН России по Московской области Владимира Талаева, обвиняемого в получении взятки, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Удовлетворено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Талаева В.А.", - сказал собеседник агентства. Срок ареста установлен до 20 июля.Согласно картотеке Тверского суда Москвы, Талаеву вменяют пункт "в" части 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере). По данной статье ему грозит до 12 лет колонии.По версии следствия, "по предварительной договоренности с другими фигурантами Талаев В.А. получил денежные средства от посредника, действующего в интересах ООО "РЗН ФУД". Сумма взятки не уточняется.Согласно сайту ФСИН, Талаев на своем посту осуществлял координацию и контроль деятельности финансово-экономического отдела; отдела капитального строительства и ремонта; отдела тылового обеспечения; базы материально-технического и военного снабжения.

https://ria.ru/20240124/arest-1923274375.html

москва

россия

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, москва, россия, московская область (подмосковье)