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Суд арестовал замначальника подмосковного УФСИН по делу о взятке - РИА Новости, 23.05.2024
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14:36 23.05.2024 (обновлено: 16:09 23.05.2024)
https://ria.ru/20240523/talaev-1947897392.html
Суд арестовал замначальника подмосковного УФСИН по делу о взятке
Суд арестовал замначальника подмосковного УФСИН по делу о взятке - РИА Новости, 23.05.2024
Суд арестовал замначальника подмосковного УФСИН по делу о взятке
Тверской суд Москвы по ходатайству следствия арестовал заместителя начальника УФСИН России по Московской области Владимира Талаева, обвиняемого в получении... РИА Новости, 23.05.2024
2024-05-23T14:36
2024-05-23T16:09
происшествия
москва
россия
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Тверской суд Москвы по ходатайству следствия арестовал заместителя начальника УФСИН России по Московской области Владимира Талаева, обвиняемого в получении взятки, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Удовлетворено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Талаева В.А.", - сказал собеседник агентства. Срок ареста установлен до 20 июля.Согласно картотеке Тверского суда Москвы, Талаеву вменяют пункт "в" части 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере). По данной статье ему грозит до 12 лет колонии.По версии следствия, "по предварительной договоренности с другими фигурантами Талаев В.А. получил денежные средства от посредника, действующего в интересах ООО "РЗН ФУД". Сумма взятки не уточняется.Согласно сайту ФСИН, Талаев на своем посту осуществлял координацию и контроль деятельности финансово-экономического отдела; отдела капитального строительства и ремонта; отдела тылового обеспечения; базы материально-технического и военного снабжения.
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москва
россия
московская область (подмосковье)
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происшествия, москва, россия, московская область (подмосковье)
Происшествия, Москва, Россия, Московская область (Подмосковье)
Суд арестовал замначальника подмосковного УФСИН по делу о взятке

Суд арестовал замначальника УФСИН по Подмосковью Талаева по обвинению во взятке

© Фото : Суды общей юрисдикции города МосквыВладимир Талаев в суде
Владимир Талаев в суде - РИА Новости, 1920, 23.05.2024
© Фото : Суды общей юрисдикции города Москвы
Владимир Талаев в суде
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Тверской суд Москвы по ходатайству следствия арестовал заместителя начальника УФСИН России по Московской области Владимира Талаева, обвиняемого в получении взятки, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
«
"Удовлетворено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Талаева В.А.", - сказал собеседник агентства. Срок ареста установлен до 20 июля.
Согласно картотеке Тверского суда Москвы, Талаеву вменяют пункт "в" части 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере). По данной статье ему грозит до 12 лет колонии.
По версии следствия, "по предварительной договоренности с другими фигурантами Талаев В.А. получил денежные средства от посредника, действующего в интересах ООО "РЗН ФУД". Сумма взятки не уточняется.
Согласно сайту ФСИН, Талаев на своем посту осуществлял координацию и контроль деятельности финансово-экономического отдела; отдела капитального строительства и ремонта; отдела тылового обеспечения; базы материально-технического и военного снабжения.
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