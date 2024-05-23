https://ria.ru/20240523/talaev-1947897392.html
Суд арестовал замначальника подмосковного УФСИН по делу о взятке
Суд арестовал замначальника подмосковного УФСИН по делу о взятке - РИА Новости, 23.05.2024
Суд арестовал замначальника подмосковного УФСИН по делу о взятке
Тверской суд Москвы по ходатайству следствия арестовал заместителя начальника УФСИН России по Московской области Владимира Талаева, обвиняемого в получении... РИА Новости, 23.05.2024
2024-05-23T14:36
2024-05-23T14:36
2024-05-23T16:09
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Тверской суд Москвы по ходатайству следствия арестовал заместителя начальника УФСИН России по Московской области Владимира Талаева, обвиняемого в получении взятки, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Удовлетворено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Талаева В.А.", - сказал собеседник агентства. Срок ареста установлен до 20 июля.Согласно картотеке Тверского суда Москвы, Талаеву вменяют пункт "в" части 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере). По данной статье ему грозит до 12 лет колонии.По версии следствия, "по предварительной договоренности с другими фигурантами Талаев В.А. получил денежные средства от посредника, действующего в интересах ООО "РЗН ФУД". Сумма взятки не уточняется.Согласно сайту ФСИН, Талаев на своем посту осуществлял координацию и контроль деятельности финансово-экономического отдела; отдела капитального строительства и ремонта; отдела тылового обеспечения; базы материально-технического и военного снабжения.
https://ria.ru/20240124/arest-1923274375.html
москва
россия
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, москва, россия, московская область (подмосковье)
Происшествия, Москва, Россия, Московская область (Подмосковье)
Суд арестовал замначальника подмосковного УФСИН по делу о взятке
Суд арестовал замначальника УФСИН по Подмосковью Талаева по обвинению во взятке
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Тверской суд Москвы по ходатайству следствия арестовал заместителя начальника УФСИН России по Московской области Владимира Талаева, обвиняемого в получении взятки, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
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"Удовлетворено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Талаева В.А.", - сказал собеседник агентства. Срок ареста установлен до 20 июля.
Согласно картотеке Тверского суда Москвы, Талаеву вменяют пункт "в" части 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере). По данной статье ему грозит до 12 лет колонии.
По версии следствия, "по предварительной договоренности с другими фигурантами Талаев В.А. получил денежные средства от посредника, действующего в интересах ООО "РЗН ФУД". Сумма взятки не уточняется.
Согласно сайту ФСИН, Талаев на своем посту осуществлял координацию и контроль деятельности финансово-экономического отдела; отдела капитального строительства и ремонта; отдела тылового обеспечения; базы материально-технического и военного снабжения.