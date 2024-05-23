https://ria.ru/20240523/svo-1947874127.html

ВС России уничтожили до 40 военных ВСУ в Запорожской области

ВС России уничтожили до 40 военных ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 23.05.2024

ВС России уничтожили до 40 военных ВСУ в Запорожской области

Российские подразделения группировки "Днепр" уничтожили до 40 украинских военнослужащих, 152 миллиметровую гаубицу "МСТА-Б", 122 миллиметровую самоходную... РИА Новости, 23.05.2024

2024-05-23T13:20

2024-05-23T13:20

2024-05-23T13:20

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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" уничтожили до 40 украинских военнослужащих, 152 миллиметровую гаубицу "МСТА-Б", 122 миллиметровую самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика" и 122 миллиметровую боевую машину РСЗО "Град", сообщило в четверг Минобороны. "Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение живой силе и технике 37-й бригады морской пехоты и 65-й механизированной бригады ВСУ в районах населенных пунктов Веселое Херсонской области и Работино Запорожской области. Потери ВСУ составили до 40 военнослужащих, два автомобиля, 152 мм гаубица "МСТА-Б", 122 мм самоходная артиллерийская установка "Гвоздика" и 122 мм боевая машина РСЗО "Град",- говорится в сообщении российского военного ведомства.

https://ria.ru/20240522/ukraina-1947763699.html

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