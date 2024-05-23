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ВС России уничтожили до 40 военных ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 23.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:20 23.05.2024
https://ria.ru/20240523/svo-1947874127.html
ВС России уничтожили до 40 военных ВСУ в Запорожской области
ВС России уничтожили до 40 военных ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 23.05.2024
ВС России уничтожили до 40 военных ВСУ в Запорожской области
Российские подразделения группировки "Днепр" уничтожили до 40 украинских военнослужащих, 152 миллиметровую гаубицу "МСТА-Б", 122 миллиметровую самоходную... РИА Новости, 23.05.2024
2024-05-23T13:20
2024-05-23T13:20
в мире
херсонская область
работино
запорожская область
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" уничтожили до 40 украинских военнослужащих, 152 миллиметровую гаубицу "МСТА-Б", 122 миллиметровую самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика" и 122 миллиметровую боевую машину РСЗО "Град", сообщило в четверг Минобороны. "Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение живой силе и технике 37-й бригады морской пехоты и 65-й механизированной бригады ВСУ в районах населенных пунктов Веселое Херсонской области и Работино Запорожской области. Потери ВСУ составили до 40 военнослужащих, два автомобиля, 152 мм гаубица "МСТА-Б", 122 мм самоходная артиллерийская установка "Гвоздика" и 122 мм боевая машина РСЗО "Град",- говорится в сообщении российского военного ведомства.
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в мире, херсонская область , работино, запорожская область, вооруженные силы украины
В мире, Херсонская область , Работино, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
ВС России уничтожили до 40 военных ВСУ в Запорожской области

МО РФ: ВС России уничтожили гаубицу "МСТА-Б", РСЗО "Град" и установку "Гвоздика"

© РИА Новости / Виктор Антонюк | Перейти в медиабанкБоец Народной милиции ЛНР заряжает самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика"
Боец Народной милиции ЛНР заряжает самоходную артиллерийскую установку Гвоздика - РИА Новости, 1920, 23.05.2024
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Боец Народной милиции ЛНР заряжает самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика". Архивное фото
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" уничтожили до 40 украинских военнослужащих, 152 миллиметровую гаубицу "МСТА-Б", 122 миллиметровую самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика" и 122 миллиметровую боевую машину РСЗО "Град", сообщило в четверг Минобороны.
"Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение живой силе и технике 37-й бригады морской пехоты и 65-й механизированной бригады ВСУ в районах населенных пунктов Веселое Херсонской области и Работино Запорожской области. Потери ВСУ составили до 40 военнослужащих, два автомобиля, 152 мм гаубица "МСТА-Б", 122 мм самоходная артиллерийская установка "Гвоздика" и 122 мм боевая машина РСЗО "Град",- говорится в сообщении российского военного ведомства.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреХерсонская областьРаботиноЗапорожская областьВооруженные силы Украины
 
 
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