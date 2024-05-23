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ВС России уничтожили до 40 военных ВСУ в Запорожской области
ВС России уничтожили до 40 военных ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 23.05.2024
ВС России уничтожили до 40 военных ВСУ в Запорожской области
Российские подразделения группировки "Днепр" уничтожили до 40 украинских военнослужащих, 152 миллиметровую гаубицу "МСТА-Б", 122 миллиметровую самоходную... РИА Новости, 23.05.2024
2024-05-23T13:20
2024-05-23T13:20
2024-05-23T13:20
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" уничтожили до 40 украинских военнослужащих, 152 миллиметровую гаубицу "МСТА-Б", 122 миллиметровую самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика" и 122 миллиметровую боевую машину РСЗО "Град", сообщило в четверг Минобороны. "Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение живой силе и технике 37-й бригады морской пехоты и 65-й механизированной бригады ВСУ в районах населенных пунктов Веселое Херсонской области и Работино Запорожской области. Потери ВСУ составили до 40 военнослужащих, два автомобиля, 152 мм гаубица "МСТА-Б", 122 мм самоходная артиллерийская установка "Гвоздика" и 122 мм боевая машина РСЗО "Град",- говорится в сообщении российского военного ведомства.
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В мире, Херсонская область , Работино, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
ВС России уничтожили до 40 военных ВСУ в Запорожской области
МО РФ: ВС России уничтожили гаубицу "МСТА-Б", РСЗО "Град" и установку "Гвоздика"