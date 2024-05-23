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Подразделения группировки "Север" отразили контратаку у Волчанска - РИА Новости, 23.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:07 23.05.2024 (обновлено: 13:11 23.05.2024)
https://ria.ru/20240523/svo-1947870816.html
Подразделения группировки "Север" отразили контратаку у Волчанска
Подразделения группировки "Север" отразили контратаку у Волчанска - РИА Новости, 23.05.2024
Подразделения группировки "Север" отразили контратаку у Волчанска
Подразделения российской группировки войск "Север" за сутки продолжали продвигаться вглубь обороны противника, отражены две контратаки украинских штурмовых... РИА Новости, 23.05.2024
2024-05-23T13:07
2024-05-23T13:11
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Подразделения российской группировки войск "Север" за сутки продолжали продвигаться вглубь обороны противника, отражены две контратаки украинских штурмовых групп в Харьковской области, ВСУ потеряли до 365 военных, сообщило министерство обороны РФ."Подразделениями группировки войск "Север" продолжалось продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение живой силе и технике подразделениям 125-й механизированной бригады ВСУ и 112-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Константиновка и Гранов Харьковской области. Отражены две контратаки штурмовых групп противника в районах населенных пунктов Глубокое и Волчанск Харьковской области", - говорится в сводке военного ведомства."Потери ВСУ составили до 365 военнослужащих, танк и две боевые бронированные машины", - отмечает МО РФ.В ходе контрабатарейной борьбы поражены 155-мм гаубица М777 производства США, 152-мм гаубица Д-20, две 122-мм гаубицы Д-30, 105-мм орудие М119 производства США.
https://ria.ru/20240523/svo-1947871761.html
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россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины
Подразделения группировки "Север" отразили контратаку у Волчанска

МО: бойцы "Севера" отразили контратаку у Волчанска, ВСУ потеряли 365 чел. и танк

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВС РФ в зоне СВО
ВС РФ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 23.05.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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ВС РФ в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Подразделения российской группировки войск "Север" за сутки продолжали продвигаться вглубь обороны противника, отражены две контратаки украинских штурмовых групп в Харьковской области, ВСУ потеряли до 365 военных, сообщило министерство обороны РФ.
"Подразделениями группировки войск "Север" продолжалось продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение живой силе и технике подразделениям 125-й механизированной бригады ВСУ и 112-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Константиновка и Гранов Харьковской области. Отражены две контратаки штурмовых групп противника в районах населенных пунктов Глубокое и Волчанск Харьковской области", - говорится в сводке военного ведомства.
"Потери ВСУ составили до 365 военнослужащих, танк и две боевые бронированные машины", - отмечает МО РФ.
В ходе контрабатарейной борьбы поражены 155-мм гаубица М777 производства США, 152-мм гаубица Д-20, две 122-мм гаубицы Д-30, 105-мм орудие М119 производства США.
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Подразделения группировки "Восток" заняли более выгодные рубежи
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