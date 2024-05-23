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Автор книги о Суворове привел аргументы в пользу канонизации полководца - РИА Новости, 23.05.2024
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Религия
 
14:19 23.05.2024
https://ria.ru/20240523/suvorov-1947891709.html
Автор книги о Суворове привел аргументы в пользу канонизации полководца
Автор книги о Суворове привел аргументы в пользу канонизации полководца - РИА Новости, 23.05.2024
Автор книги о Суворове привел аргументы в пользу канонизации полководца
Князь Александр Суворов был особо верующим человеком, вел благочестивый образ жизни и строил храмы, был известен человечным отношением к пленным, есть... РИА Новости, 23.05.2024
2024-05-23T14:19
2024-05-23T14:19
религия
владимир легойда
дмитрий донской
русская православная церковь
александр невский
религия
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МОСКВА, 23 мая – РИА Новости. Князь Александр Суворов был особо верующим человеком, вел благочестивый образ жизни и строил храмы, был известен человечным отношением к пленным, есть свидетельства о связанных с ним чудесах, эти факты могут послужить основанием для канонизации Суворова как благоверного князя, рассказал РИА Новости автор книги о Суворове писатель, историк, лауреат Патриаршей литературной премии Константин Ковалев-Случевский.Книга "С нами Бог! Жизнеописание и духовные подвиги князя Александра Суворова" вышла в мае 2024 года благодаря издательству Общецерковной аспирантуры и докторантуры (ОЦАД)."На мой взгляд, следуя церковной традиции, можно обоснованно говорить о канонизации Александра Васильевича Суворова не как генералиссимуса или военачальника, а как благоверного князя. Так были канонизированы Александр Невский и Дмитрий Донской – не за их победы на полях сражений, но за духовные подвиги, благочестивое подвижничество. То есть это вопрос не политический в свете СВО и так далее, а духовный", - сказал Ковалев-Случевский.Он рассказал, что в книге показана духовная жизнь генералиссимуса – в нее включены более 200 цветных иллюстраций, текст объемом около 400 страниц снабжен более чем 250 ссылками на источники и документы."Для издания выбран научно-популярный жанр, чтобы было легко читать, но при этом книга доказательно научная по своему содержанию. Надеюсь, она станет основанием для квалифицированной дискуссии о прославлении Суворова", - пояснил автор.По его словам, есть несколько моментов, являющихся сегодня камнями преткновения в связи с темой канонизации Суворова, например, был ли он масоном."Привлечены источники, включая зарубежные, на разных языках, где объясняется, что доказательств принадлежности полководца к масонским ложам фактически нет", - считает историк.Также в труде рассматриваются материалы, связанные с созданием покаянного канона, авторство которого приписывалось Суворову, а позже оспаривалось, и о чудесах, которые происходили в связи с его именем и были зафиксированы в течение столетий, например, о явлении его образа солдатам в Первую мировую войну, пояснил собеседник агентства."Очень важная деталь – описание благочестивого образа жизни князя. Он почти наизусть знал Псалтирь, с детства читал в храме, был знатоком церковного пения, отменным певчим. Занимался духовным образованием воинов, без знания некоторых молитв, например, "Отче наш" и "Символ веры", не принимал к себе на службу. Он и сам создавал молитвы, им также был написан катехизис русского православного воина. Полководец строго соблюдал основы православного богослужения, слыл настоящим аскетом в быту, о чем ходили легенды, постные дни были для него законом", - рассказал исследователь.Также, отметил Ковалев-Случевский, награды военным Суворов вручал в храме, а перед началом битвы считал правильным проводить богослужение."Современники рассказывали, что Суворов, к великому изумлению соратников, даже мог остановить сражение, утверждая, что в этот момент происходит невидимая служба на небесах, и пока она по его видению не заканчивалась, он не давал приказа на битву", - сказал автор.Среди характеристик Суворова, которые даны в книге, выделено отношение полководца к военнопленным, добавил автор, так, известны на весь мир его знаменитые фразы: "просящего в бою пощады - помилуй... воину надлежит мощь вражескую сокрушать, а не безоружных поражать", "благоприятие раскаявшихся возмутителей пользует больше нашим интересам, нежели пролитие их крови", "только трусы жестокосердны", "с пленными поступать человеколюбиво, стыдиться варварства". Также, по его словам, генералиссимус постоянно занимался делами милосердия – тайно жертвовал много денег, построил более десяти храмов, ставил поклонные кресты."Все эти обстоятельства целесообразно изучить при принятии решения о канонизации, надеюсь, книга послужит для этого хорошим основанием, материалы, здесь собранные, помогут в решении многих проблем и завершению необоснованных споров", - заключил Ковалев-Случевский.В августе 2023 года синод РПЦ по предложению патриарха Московского и всея Руси Кирилла решил возобновить процесс подготовки к возможной канонизации Александра Суворова и постановил передать этот вопрос для изучения в Синодальную комиссию по канонизации святых. Как сообщал РИА Новости член комиссии, настоятель храма Новомучеников и Исповедников Российских в Бутово протоиерей Кирилл Каледа, комиссия будет детально исследовать сведения об Александре Суворове, на основании которых может быть принято решение о его канонизации. Председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда пояснял, что канонизация – прерогатива Архиерейского собора, и ей предшествует большой подготовительный процесс.
https://ria.ru/20240522/usynovlenie-1947690285.html
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владимир легойда, дмитрий донской, русская православная церковь, александр невский, религия
Религия, Владимир Легойда, Дмитрий Донской, Русская православная церковь, Александр Невский, Религия
Автор книги о Суворове привел аргументы в пользу канонизации полководца

Автор книги о Суворове рассказал об аргументах в пользу его канонизации

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкНа торжественной церемонии открытия памятника генералиссимусу Александру Васильевичу Суворову в селе Кистыш Суздальского района Владимирской области
На торжественной церемонии открытия памятника генералиссимусу Александру Васильевичу Суворову в селе Кистыш Суздальского района Владимирской области - РИА Новости, 1920, 23.05.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 23 мая – РИА Новости. Князь Александр Суворов был особо верующим человеком, вел благочестивый образ жизни и строил храмы, был известен человечным отношением к пленным, есть свидетельства о связанных с ним чудесах, эти факты могут послужить основанием для канонизации Суворова как благоверного князя, рассказал РИА Новости автор книги о Суворове писатель, историк, лауреат Патриаршей литературной премии Константин Ковалев-Случевский.
Книга "С нами Бог! Жизнеописание и духовные подвиги князя Александра Суворова" вышла в мае 2024 года благодаря издательству Общецерковной аспирантуры и докторантуры (ОЦАД).
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"На мой взгляд, следуя церковной традиции, можно обоснованно говорить о канонизации Александра Васильевича Суворова не как генералиссимуса или военачальника, а как благоверного князя. Так были канонизированы Александр Невский и Дмитрий Донской – не за их победы на полях сражений, но за духовные подвиги, благочестивое подвижничество. То есть это вопрос не политический в свете СВО и так далее, а духовный", - сказал Ковалев-Случевский.
Он рассказал, что в книге показана духовная жизнь генералиссимуса – в нее включены более 200 цветных иллюстраций, текст объемом около 400 страниц снабжен более чем 250 ссылками на источники и документы.
© Фото предоставлено писателем Константином Ковалевым-СлучевскимПисатель Константин Ковалев-Случевский
Писатель Константин Ковалев-Случевский
© Фото предоставлено писателем Константином Ковалевым-Случевским
Писатель Константин Ковалев-Случевский
"Для издания выбран научно-популярный жанр, чтобы было легко читать, но при этом книга доказательно научная по своему содержанию. Надеюсь, она станет основанием для квалифицированной дискуссии о прославлении Суворова", - пояснил автор.
По его словам, есть несколько моментов, являющихся сегодня камнями преткновения в связи с темой канонизации Суворова, например, был ли он масоном.
"Привлечены источники, включая зарубежные, на разных языках, где объясняется, что доказательств принадлежности полководца к масонским ложам фактически нет", - считает историк.
Также в труде рассматриваются материалы, связанные с созданием покаянного канона, авторство которого приписывалось Суворову, а позже оспаривалось, и о чудесах, которые происходили в связи с его именем и были зафиксированы в течение столетий, например, о явлении его образа солдатам в Первую мировую войну, пояснил собеседник агентства.
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"Очень важная деталь – описание благочестивого образа жизни князя. Он почти наизусть знал Псалтирь, с детства читал в храме, был знатоком церковного пения, отменным певчим. Занимался духовным образованием воинов, без знания некоторых молитв, например, "Отче наш" и "Символ веры", не принимал к себе на службу. Он и сам создавал молитвы, им также был написан катехизис русского православного воина. Полководец строго соблюдал основы православного богослужения, слыл настоящим аскетом в быту, о чем ходили легенды, постные дни были для него законом", - рассказал исследователь.
Также, отметил Ковалев-Случевский, награды военным Суворов вручал в храме, а перед началом битвы считал правильным проводить богослужение.
"Современники рассказывали, что Суворов, к великому изумлению соратников, даже мог остановить сражение, утверждая, что в этот момент происходит невидимая служба на небесах, и пока она по его видению не заканчивалась, он не давал приказа на битву", - сказал автор.
© Фото предоставлено писателем Константином Ковалевым-СлучевскимОбложка новой книги К. Ковалева-Случевского о Суворове
Обложка новой книги К. Ковалева-Случевского о Суворове
© Фото предоставлено писателем Константином Ковалевым-Случевским
Обложка новой книги К. Ковалева-Случевского о Суворове
Среди характеристик Суворова, которые даны в книге, выделено отношение полководца к военнопленным, добавил автор, так, известны на весь мир его знаменитые фразы: "просящего в бою пощады - помилуй... воину надлежит мощь вражескую сокрушать, а не безоружных поражать", "благоприятие раскаявшихся возмутителей пользует больше нашим интересам, нежели пролитие их крови", "только трусы жестокосердны", "с пленными поступать человеколюбиво, стыдиться варварства". Также, по его словам, генералиссимус постоянно занимался делами милосердия – тайно жертвовал много денег, построил более десяти храмов, ставил поклонные кресты.
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"Все эти обстоятельства целесообразно изучить при принятии решения о канонизации, надеюсь, книга послужит для этого хорошим основанием, материалы, здесь собранные, помогут в решении многих проблем и завершению необоснованных споров", - заключил Ковалев-Случевский.
В августе 2023 года синод РПЦ по предложению патриарха Московского и всея Руси Кирилла решил возобновить процесс подготовки к возможной канонизации Александра Суворова и постановил передать этот вопрос для изучения в Синодальную комиссию по канонизации святых. Как сообщал РИА Новости член комиссии, настоятель храма Новомучеников и Исповедников Российских в Бутово протоиерей Кирилл Каледа, комиссия будет детально исследовать сведения об Александре Суворове, на основании которых может быть принято решение о его канонизации. Председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда пояснял, что канонизация – прерогатива Архиерейского собора, и ей предшествует большой подготовительный процесс.
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