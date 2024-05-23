https://ria.ru/20240523/sudno-1947872966.html

В Индонезии задержали судно под российским флагом

В Индонезии задержали судно под российским флагом - РИА Новости, 23.05.2024

В Индонезии задержали судно под российским флагом

Власти Индонезии заявили, что задержали в своих водах рыболовное судно под российским флагом, на борту которого находились 12 индонезийцев и 18 "иностранцев". РИА Новости, 23.05.2024

2024-05-23T13:18

2024-05-23T13:18

2024-05-23T13:18

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ДЖАКАРТА, 23 мая - РИА Новости. Власти Индонезии заявили, что задержали в своих водах рыболовное судно под российским флагом, на борту которого находились 12 индонезийцев и 18 "иностранцев". По данным индонезийского портала Trans89, министерство морских дел и рыболовства Индонезии объявило, что 19 мая ему удалось задержать иностранное рыболовное судно в зоне управления рыболовством Индонезии в Арафурском море. Поводом для операции предположительно стало использование незаконных способов рыбной ловли экипажем. "Иностранное судно несло российский флаг на главной мачте судна", - уточняет издание. Операцией по задержанию руководил исполняющий обязанности главы по надзору за морскими и рыбными ресурсами Индонезии Пунг Нугрохо Саксоно. "Это дело будет расследоваться дополнительно… На корабле находились 12 членов экипажа, которые были гражданами Индонезии, и 18 членов экипажа, которые были иностранными гражданами", - прокомментировал он операцию. По его словам, на задержанном судне использовались "запрещенные орудия лова, а именно трал, которым выловили 30 тонн смешанной рыбы". "Это судно потревожило рыбаков. Использование трала наносит ущерб коралловым рифам. Экологический ущерб намного превышает экономические потери", - добавил Саксоно. Он добавил, что рыбаки из других стран воруют рыбу в морях Индонезии, потому что "их моря разрушены, а рыбы там нет".

https://ria.ru/20231130/sudno-1912946678.html

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в мире, индонезия, россия