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Все счета генерала Кузнецова арестованы, заявил его адвокат - РИА Новости, 23.05.2024
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14:08 23.05.2024 (обновлено: 14:32 23.05.2024)
https://ria.ru/20240523/sud-1947888655.html
Все счета генерала Кузнецова арестованы, заявил его адвокат
Все счета генерала Кузнецова арестованы, заявил его адвокат - РИА Новости, 23.05.2024
Все счета генерала Кузнецова арестованы, заявил его адвокат
Все счета и денежные средства по делу начальника главного управления кадров Минобороны РФ Юрия Кузнецова, обвиняемого в получении взятки, арестованы, заявил его РИА Новости, 23.05.2024
2024-05-23T14:08
2024-05-23T14:32
происшествия
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Все счета и денежные средства по делу начальника главного управления кадров Минобороны РФ Юрия Кузнецова, обвиняемого в получении взятки, арестованы, заявил его адвокат Сергей Щеголев на заседании второго западного окружного военного суда."Мне непонятны слова следователя, что Юрий Васильевич может покинуть страну. Я считаю, что это выпад в сторону погранслужбы. В таком случае надо закрыть госграницу. По поводу материального положения - все счета арестованы, у семьи нет денег", - заявил адвокат.В свою очередь сам Кузнецов подтвердил отсутствие каких-то дополнительных сбережений, которые по версии следствия, могут способствовать его перемещению через границу."Как порядочный гражданин я хранил или на счетах или же в сейфе дома, я предъявил их при обыске, все эти суммы копейка в копейку, подтверждают 2-ндфл, никакой финансовой возможности у моей семьи нет", - сказал Кузнецов по видеоконференцсвязи.
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происшествия
Происшествия
Все счета генерала Кузнецова арестованы, заявил его адвокат

Адвокат кадровика МО Кузнецова: все счета и деньги Кузнецова арестованы

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкОнлайн-трансляция во 2-м Западном окружном военном суде, где проходит рассмотрение апелляционной жалобы на арест начальника Главного управления кадров Минобороны РФ генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова
Онлайн-трансляция во 2-м Западном окружном военном суде, где проходит рассмотрение апелляционной жалобы на арест начальника Главного управления кадров Минобороны РФ генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова - РИА Новости, 1920, 23.05.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Онлайн-трансляция во 2-м Западном окружном военном суде, где проходит рассмотрение апелляционной жалобы на арест начальника Главного управления кадров Минобороны РФ генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Все счета и денежные средства по делу начальника главного управления кадров Минобороны РФ Юрия Кузнецова, обвиняемого в получении взятки, арестованы, заявил его адвокат Сергей Щеголев на заседании второго западного окружного военного суда.
"Мне непонятны слова следователя, что Юрий Васильевич может покинуть страну. Я считаю, что это выпад в сторону погранслужбы. В таком случае надо закрыть госграницу. По поводу материального положения - все счета арестованы, у семьи нет денег", - заявил адвокат.
В свою очередь сам Кузнецов подтвердил отсутствие каких-то дополнительных сбережений, которые по версии следствия, могут способствовать его перемещению через границу.
"Как порядочный гражданин я хранил или на счетах или же в сейфе дома, я предъявил их при обыске, все эти суммы копейка в копейку, подтверждают 2-ндфл, никакой финансовой возможности у моей семьи нет", - сказал Кузнецов по видеоконференцсвязи.
Онлайн-трансляция во 2-м Западном окружном военном суде, где проходит рассмотрение апелляционной жалобы на арест начальника Главного управления кадров Минобороны РФ генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова - РИА Новости, 1920, 23.05.2024
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