https://ria.ru/20240523/sud-1947888655.html

Все счета генерала Кузнецова арестованы, заявил его адвокат

Все счета генерала Кузнецова арестованы, заявил его адвокат - РИА Новости, 23.05.2024

Все счета генерала Кузнецова арестованы, заявил его адвокат

Все счета и денежные средства по делу начальника главного управления кадров Минобороны РФ Юрия Кузнецова, обвиняемого в получении взятки, арестованы, заявил его РИА Новости, 23.05.2024

2024-05-23T14:08

2024-05-23T14:08

2024-05-23T14:32

происшествия

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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Все счета и денежные средства по делу начальника главного управления кадров Минобороны РФ Юрия Кузнецова, обвиняемого в получении взятки, арестованы, заявил его адвокат Сергей Щеголев на заседании второго западного окружного военного суда."Мне непонятны слова следователя, что Юрий Васильевич может покинуть страну. Я считаю, что это выпад в сторону погранслужбы. В таком случае надо закрыть госграницу. По поводу материального положения - все счета арестованы, у семьи нет денег", - заявил адвокат.В свою очередь сам Кузнецов подтвердил отсутствие каких-то дополнительных сбережений, которые по версии следствия, могут способствовать его перемещению через границу."Как порядочный гражданин я хранил или на счетах или же в сейфе дома, я предъявил их при обыске, все эти суммы копейка в копейку, подтверждают 2-ндфл, никакой финансовой возможности у моей семьи нет", - сказал Кузнецов по видеоконференцсвязи.

https://ria.ru/20240523/kuznetsov-1947887141.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия