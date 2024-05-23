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Верховный суд защитил девочку, получившую в наследство от отца кредиты - РИА Новости, 23.05.2024
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13:58 23.05.2024 (обновлено: 18:22 23.05.2024)
https://ria.ru/20240523/sud-1947884948.html
Верховный суд защитил девочку, получившую в наследство от отца кредиты
Верховный суд защитил девочку, получившую в наследство от отца кредиты - РИА Новости, 23.05.2024
Верховный суд защитил девочку, получившую в наследство от отца кредиты
Верховный суд защитил девочку из Ростова-на-Дону, которая получила в наследство от отца кредиты, сказано в определении судебной коллегии по гражданским делам. РИА Новости, 23.05.2024
2024-05-23T13:58
2024-05-23T18:22
жилье
россия
ростов-на-дону
сбербанк россии
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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Верховный суд защитил девочку из Ростова-на-Дону, которая получила в наследство от отца кредиты, сказано в определении судебной коллегии по гражданским делам.Точная сумма долгов в материалах дела не называется, говорится лишь, что она превышает стоимость половины квартиры, которая была в собственности у покойного. Вторая половина жилья принадлежит матери девочки, там они все и проживали. Вдова отказалась от своей доли наследства, а с согласия органа опеки — и от доли дочери. Половина квартиры перешла как выморочное имущество администрации города. Позднее Сбербанк обратился к девочке с иском о взыскании долга по кредитной карте — более полумиллиона рублей. Суд удовлетворил иск, посчитав, что раз она продолжает жить в квартире, то фактически приняла наследство и должна отвечать по долгам. "Все сделки с имуществом несовершеннолетних совершаются к их выгоде. &lt;...&gt; Судом были проигнорированы доводы о том, что интересам ребенка не отвечало принятие наследства ввиду множественных долговых обязательств наследодателя перед кредитными учреждениями", — сказано в определении суда.Верховный суд отменил это решение и направил дело на пересмотр.
https://ria.ru/20240201/sud-1924871594.html
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жилье, россия, ростов-на-дону, сбербанк россии
Жилье, Россия, Ростов-на-Дону, Сбербанк России
Верховный суд защитил девочку, получившую в наследство от отца кредиты

ВС РФ защитил девочку, унаследовавшую полумиллионный кредит после смерти отца

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкТабличка на здании Верховного суда в Москве
Табличка на здании Верховного суда в Москве - РИА Новости, 1920, 23.05.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Табличка на здании Верховного суда в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Верховный суд защитил девочку из Ростова-на-Дону, которая получила в наследство от отца кредиты, сказано в определении судебной коллегии по гражданским делам.
Точная сумма долгов в материалах дела не называется, говорится лишь, что она превышает стоимость половины квартиры, которая была в собственности у покойного. Вторая половина жилья принадлежит матери девочки, там они все и проживали. Вдова отказалась от своей доли наследства, а с согласия органа опеки — и от доли дочери. Половина квартиры перешла как выморочное имущество администрации города.
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Позднее Сбербанк обратился к девочке с иском о взыскании долга по кредитной карте — более полумиллиона рублей. Суд удовлетворил иск, посчитав, что раз она продолжает жить в квартире, то фактически приняла наследство и должна отвечать по долгам.
«
"Все сделки с имуществом несовершеннолетних совершаются к их выгоде. <...> Судом были проигнорированы доводы о том, что интересам ребенка не отвечало принятие наследства ввиду множественных долговых обязательств наследодателя перед кредитными учреждениями", — сказано в определении суда.
Верховный суд отменил это решение и направил дело на пересмотр.
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ЖильеРоссияРостов-на-ДонуСбербанк России
 
 
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