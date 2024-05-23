https://ria.ru/20240523/sud-1947883420.html

Защита генерала Кузнецова просит перевести его под домашний арест

Защита генерала Кузнецова просит перевести его под домашний арест - РИА Новости, 23.05.2024

Защита генерала Кузнецова просит перевести его под домашний арест

Защита начальника главного управления кадров Минобороны РФ Юрия Кузнецова, обвиняемого в получении взятки, просит перевести его из СИЗО под домашний арест,... РИА Новости, 23.05.2024

2024-05-23T13:53

2024-05-23T13:53

2024-05-23T15:30

происшествия

жилье

россия

истринский район

московская область (подмосковье)

юрий кузнецов

следственный комитет россии (ск рф)

дело замминистра обороны тимура иванова

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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Защита начальника главного управления кадров Минобороны РФ Юрия Кузнецова, обвиняемого в получении взятки, просит перевести его из СИЗО под домашний арест, передает корреспондент РИА Новости из зала 2-го Западного окружного военного суда. "Так как я прошу в своей апелляционной жалобе домашний арест, прошу приобщить заявления от собственников, которые не против пребывания Юрия Васильевича под домашним арестом", - сказал адвокат Сергей Щеголев. Он пояснил, что речь идет о доме в Истринском районе Подмосковья, одним из собственников которого является жена генерала. Суд рассматривает жалобу защиты на арест Кузнецову, генерал участвует в заседании по видеоконференцсвязи. По версии следствия, в 2021-2023 годах, являясь начальником 8-го управления Генштаба ВС РФ, Кузнецов получил взятку от представителей коммерческих структур за определенные действия в их пользу. Как рассказал РИА Новости информированный источник, общая сумма взятки превышает 30 миллионов рублей. В ходе обысков по местам фактического проживания и регистрации Кузнецова были изъяты более 100 миллионов рублей, золотые монеты, коллекционные часы и предметы роскоши, сообщал СК.РИА Новости также стало известно, что сестре жены Кузнецова принадлежат в Краснодаре трехэтажный коттедж в элитном районе и квартира.

https://radiosputnik.ru/20240523/vzyatka-1947823868.html

https://ria.ru/20240523/vzyatka-1947811660.html

россия

истринский район

московская область (подмосковье)

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происшествия, жилье, россия, истринский район, московская область (подмосковье), юрий кузнецов, следственный комитет россии (ск рф), дело замминистра обороны тимура иванова