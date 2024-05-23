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Защита генерала Кузнецова просит перевести его под домашний арест - РИА Новости, 23.05.2024
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13:53 23.05.2024 (обновлено: 15:30 23.05.2024)
https://ria.ru/20240523/sud-1947883420.html
Защита генерала Кузнецова просит перевести его под домашний арест
Защита генерала Кузнецова просит перевести его под домашний арест - РИА Новости, 23.05.2024
Защита генерала Кузнецова просит перевести его под домашний арест
Защита начальника главного управления кадров Минобороны РФ Юрия Кузнецова, обвиняемого в получении взятки, просит перевести его из СИЗО под домашний арест,... РИА Новости, 23.05.2024
2024-05-23T13:53
2024-05-23T15:30
происшествия
жилье
россия
истринский район
московская область (подмосковье)
юрий кузнецов
следственный комитет россии (ск рф)
дело замминистра обороны тимура иванова
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Защита начальника главного управления кадров Минобороны РФ Юрия Кузнецова, обвиняемого в получении взятки, просит перевести его из СИЗО под домашний арест, передает корреспондент РИА Новости из зала 2-го Западного окружного военного суда. "Так как я прошу в своей апелляционной жалобе домашний арест, прошу приобщить заявления от собственников, которые не против пребывания Юрия Васильевича под домашним арестом", - сказал адвокат Сергей Щеголев. Он пояснил, что речь идет о доме в Истринском районе Подмосковья, одним из собственников которого является жена генерала. Суд рассматривает жалобу защиты на арест Кузнецову, генерал участвует в заседании по видеоконференцсвязи. По версии следствия, в 2021-2023 годах, являясь начальником 8-го управления Генштаба ВС РФ, Кузнецов получил взятку от представителей коммерческих структур за определенные действия в их пользу. Как рассказал РИА Новости информированный источник, общая сумма взятки превышает 30 миллионов рублей. В ходе обысков по местам фактического проживания и регистрации Кузнецова были изъяты более 100 миллионов рублей, золотые монеты, коллекционные часы и предметы роскоши, сообщал СК.РИА Новости также стало известно, что сестре жены Кузнецова принадлежат в Краснодаре трехэтажный коттедж в элитном районе и квартира.
https://radiosputnik.ru/20240523/vzyatka-1947823868.html
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россия
истринский район
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происшествия, жилье, россия, истринский район, московская область (подмосковье), юрий кузнецов, следственный комитет россии (ск рф), дело замминистра обороны тимура иванова
Происшествия, Жилье, Россия, Истринский район, Московская область (Подмосковье), Юрий Кузнецов, Следственный комитет России (СК РФ), Дело замминистра обороны Тимура Иванова
Защита генерала Кузнецова просит перевести его под домашний арест

Защита кадровика МО Кузнецова просит перевести его из СИЗО под домашний арест

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкОнлайн-трансляция во 2-м Западном окружном военном суде, где проходит рассмотрение апелляционной жалобы на арест начальника Главного управления кадров Минобороны РФ генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова
Онлайн-трансляция во 2-м Западном окружном военном суде, где проходит рассмотрение апелляционной жалобы на арест начальника Главного управления кадров Минобороны РФ генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова - РИА Новости, 1920, 23.05.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Защита начальника главного управления кадров Минобороны РФ Юрия Кузнецова, обвиняемого в получении взятки, просит перевести его из СИЗО под домашний арест, передает корреспондент РИА Новости из зала 2-го Западного окружного военного суда.
"Так как я прошу в своей апелляционной жалобе домашний арест, прошу приобщить заявления от собственников, которые не против пребывания Юрия Васильевича под домашним арестом", - сказал адвокат Сергей Щеголев.
Он пояснил, что речь идет о доме в Истринском районе Подмосковья, одним из собственников которого является жена генерала.
Вадим Шамарин. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 23.05.2024
Начальник Главного управления связи ВС России арестован по делу о взятке
10:42
Суд рассматривает жалобу защиты на арест Кузнецову, генерал участвует в заседании по видеоконференцсвязи.
По версии следствия, в 2021-2023 годах, являясь начальником 8-го управления Генштаба ВС РФ, Кузнецов получил взятку от представителей коммерческих структур за определенные действия в их пользу.
Как рассказал РИА Новости информированный источник, общая сумма взятки превышает 30 миллионов рублей.
В ходе обысков по местам фактического проживания и регистрации Кузнецова были изъяты более 100 миллионов рублей, золотые монеты, коллекционные часы и предметы роскоши, сообщал СК.
РИА Новости также стало известно, что сестре жены Кузнецова принадлежат в Краснодаре трехэтажный коттедж в элитном районе и квартира.
Марат Тамбиев - РИА Новости, 1920, 23.05.2024
Дело о крупнейшей взятке в истории современной России дошло до суда
09:42
 
ПроисшествияЖильеРоссияИстринский районМосковская область (Подмосковье)Юрий КузнецовСледственный комитет России (СК РФ)Дело замминистра обороны Тимура Иванова
 
 
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