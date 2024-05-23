https://ria.ru/20240523/sud-1947880970.html

Родные погибшей Веры Пехтелевой не решили, будут ли обжаловать решение суда

Родные погибшей Веры Пехтелевой не решили, будут ли обжаловать решение суда - РИА Новости, 23.05.2024

Родные погибшей Веры Пехтелевой не решили, будут ли обжаловать решение суда

Родные убитой студентки Веры Пехтелевой пока не решили, будут ли обжаловать решение суда о выплате МВД РФ 700 тысяч рублей в качестве компенсации морального... РИА Новости, 23.05.2024

2024-05-23T13:42

2024-05-23T13:42

2024-05-23T14:26

россия

кемерово

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КЕМЕРОВО, 23 мая – РИА Новости. Родные убитой студентки Веры Пехтелевой пока не решили, будут ли обжаловать решение суда о выплате МВД РФ 700 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда за халатность полицейских, сообщила РИА Новости мама погибшей девушки Оксана Пехтелева. Сообщалось, что Заводский районный суд города Кемерово постановил, чтобы МВД России выплатило родителям и дяде убитой Веры Пехтелевой 700 тысяч рублей морального вреда за халатность полицейских, по 300 тысяч рублей маме и папе, и 100 тысяч рублей – дяде. Родственники девушки требовали взыскать в пользу родителей по 3 миллиона, а в пользу дяди – 1,5 миллиона рублей. В январе 2020 года в Кемерове 23-летнюю Пехтелеву убил Владислав Канюс, с которым девушка разорвала отношения. В июле 2022 года убийца получил 17 лет колонии строгого режима. История получила большой резонанс, когда выяснилось, что соседи, слышавшие шум в квартире, долго и безуспешно пытались вызвать полицию. Из расшифровки обращений жильцов дома в службу "112" следовало, что соседи пытались вызвать полицию из-за криков девушки, сделав минимум семь звонков. В последнем они сообщили, что вызвали полицейских полтора часа назад, но так никто и не приехал. В итоге они своими силами вскрыли дверь, девушка уже была мертва. Все пятеро полицейских, обвиняемых в халатности по данному делу, получили условные сроки. "Пока не могу ответить на этот вопрос, вчера только состоялся суд, было вынесено решение. Эмоционируем пока еще, думаем. Надо собраться с мыслями и как мы обычно привыкли это делать на нашем общем семейном совете уже какую-то концепцию общую выработать. (Обжалование – ред.) – это опять трата времени, сил, финансов. Пока не знаю. Мы пока думаем", – ответила Оксана Пехтелева на вопрос РИА Новости о том, собирается ли семья девушки обжаловать постановление суда. Мама Веры Пехтелевой пояснила, что ей "обидно, почему горе по утрате единственного ребенка, которого жестоко истязали, а потом убили оценили всего лишь в 300 тысяч рублей".

https://ria.ru/20240523/manyak-1947806934.html

https://ria.ru/20240521/obvineniya-1947527242.html

https://ria.ru/20240522/fitso-1947719784.html

россия

кемерово

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россия, кемерово