https://ria.ru/20240523/student-1947894834.html
В РГСУ назвали причину отчисления студента, получившего повестку в армию
В РГСУ назвали причину отчисления студента, получившего повестку в армию - РИА Новости, 23.05.2024
В РГСУ назвали причину отчисления студента, получившего повестку в армию
Студент РГСУ, который получил повестку в армию, был до этого отчислен за систематические прогулы и неявку в военкомат для постановки на учет, сообщили РИА... РИА Новости, 23.05.2024
2024-05-23T14:31
2024-05-23T14:31
2024-05-23T14:31
ргсу
общество
вооруженные силы рф
россия
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/06/1894615246_0:7:1343:762_1920x0_80_0_0_b401664e0bddf6b4b32225f8d8a85529.jpg
МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Студент РГСУ, который получил повестку в армию, был до этого отчислен за систематические прогулы и неявку в военкомат для постановки на учет, сообщили РИА Новости в пресс-службе вуза. "Приказом по РГСУ от 22 мая 2024 года студент 1 курса очной формы обучения по направлению подготовки "Юриспруденция" на договорной основе Мисиков Алан Казбекович отчислен за систематические пропуски занятий без уважительных причин и несвоевременное исполнение обязанностей по постановке на воинский учет по месту пребывания", - говорится в сообщении. Ранее в СМИ сообщали, что студента отчислили из-за конфликта с преподавателем, после в квартиру ученика пришли сотрудники военкомата с повесткой в армию, так как Мисиков больше не является студентом высшего учебного заведения. В РГСУ уточнили, что информация ряда телеграм-каналов об отчислении студента за научные споры с преподавателем не соответствует действительности. Вуз отметил, что студент в объяснительной записке признал факт неявки в военкомат без уважительной причины. "Ранее Мисикову был объявлен выговор за неуважительное отношение к преподавательскому составу и студентам РГСУ. Таким образом, студент Мисиков был отчислен за грубое неоднократное нарушение Правил внутреннего распорядка и Положения о порядке воинского учета", - подытожили в РГСУ.
https://ria.ru/20240406/povestka-1938163039.html
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/06/1894615246_160:0:1184:768_1920x0_80_0_0_ae844e70bac0ac6c957d1d33eef2f9ec.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ргсу, общество, вооруженные силы рф, россия, москва
РГСУ, Общество, Вооруженные силы РФ, Россия, Москва
В РГСУ назвали причину отчисления студента, получившего повестку в армию
РГСУ: получившего повестку студента отчислили за пропуски и неявку в военкомат
МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Студент РГСУ, который получил повестку в армию, был до этого отчислен за систематические прогулы и неявку в военкомат для постановки на учет, сообщили РИА Новости в пресс-службе вуза.
"Приказом по РГСУ от 22 мая 2024 года студент 1 курса очной формы обучения по направлению подготовки "Юриспруденция" на договорной основе Мисиков Алан Казбекович отчислен за систематические пропуски занятий без уважительных причин и несвоевременное исполнение обязанностей по постановке на воинский учет по месту пребывания", - говорится в сообщении.
Ранее в СМИ сообщали, что студента отчислили из-за конфликта с преподавателем, после в квартиру ученика пришли сотрудники военкомата с повесткой в армию, так как Мисиков больше не является студентом высшего учебного заведения. В РГСУ уточнили, что информация ряда телеграм-каналов об отчислении студента за научные споры с преподавателем не соответствует действительности. Вуз отметил, что студент в объяснительной записке признал факт неявки в военкомат без уважительной причины.
"Ранее Мисикову был объявлен выговор за неуважительное отношение к преподавательскому составу и студентам РГСУ. Таким образом, студент Мисиков был отчислен за грубое неоднократное нарушение Правил внутреннего распорядка и Положения о порядке воинского учета", - подытожили в РГСУ.