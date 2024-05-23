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В РГСУ назвали причину отчисления студента, получившего повестку в армию - РИА Новости, 23.05.2024
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14:31 23.05.2024
https://ria.ru/20240523/student-1947894834.html
В РГСУ назвали причину отчисления студента, получившего повестку в армию
В РГСУ назвали причину отчисления студента, получившего повестку в армию - РИА Новости, 23.05.2024
В РГСУ назвали причину отчисления студента, получившего повестку в армию
Студент РГСУ, который получил повестку в армию, был до этого отчислен за систематические прогулы и неявку в военкомат для постановки на учет, сообщили РИА... РИА Новости, 23.05.2024
2024-05-23T14:31
2024-05-23T14:31
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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Студент РГСУ, который получил повестку в армию, был до этого отчислен за систематические прогулы и неявку в военкомат для постановки на учет, сообщили РИА Новости в пресс-службе вуза. "Приказом по РГСУ от 22 мая 2024 года студент 1 курса очной формы обучения по направлению подготовки "Юриспруденция" на договорной основе Мисиков Алан Казбекович отчислен за систематические пропуски занятий без уважительных причин и несвоевременное исполнение обязанностей по постановке на воинский учет по месту пребывания", - говорится в сообщении. Ранее в СМИ сообщали, что студента отчислили из-за конфликта с преподавателем, после в квартиру ученика пришли сотрудники военкомата с повесткой в армию, так как Мисиков больше не является студентом высшего учебного заведения. В РГСУ уточнили, что информация ряда телеграм-каналов об отчислении студента за научные споры с преподавателем не соответствует действительности. Вуз отметил, что студент в объяснительной записке признал факт неявки в военкомат без уважительной причины. "Ранее Мисикову был объявлен выговор за неуважительное отношение к преподавательскому составу и студентам РГСУ. Таким образом, студент Мисиков был отчислен за грубое неоднократное нарушение Правил внутреннего распорядка и Положения о порядке воинского учета", - подытожили в РГСУ.
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ргсу, общество, вооруженные силы рф, россия, москва
РГСУ, Общество, Вооруженные силы РФ, Россия, Москва
В РГСУ назвали причину отчисления студента, получившего повестку в армию

РГСУ: получившего повестку студента отчислили за пропуски и неявку в военкомат

© Фото : пресс-служба РГСУРГСУ
РГСУ - РИА Новости, 1920, 23.05.2024
© Фото : пресс-служба РГСУ
РГСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Студент РГСУ, который получил повестку в армию, был до этого отчислен за систематические прогулы и неявку в военкомат для постановки на учет, сообщили РИА Новости в пресс-службе вуза.
"Приказом по РГСУ от 22 мая 2024 года студент 1 курса очной формы обучения по направлению подготовки "Юриспруденция" на договорной основе Мисиков Алан Казбекович отчислен за систематические пропуски занятий без уважительных причин и несвоевременное исполнение обязанностей по постановке на воинский учет по месту пребывания", - говорится в сообщении.
Ранее в СМИ сообщали, что студента отчислили из-за конфликта с преподавателем, после в квартиру ученика пришли сотрудники военкомата с повесткой в армию, так как Мисиков больше не является студентом высшего учебного заведения. В РГСУ уточнили, что информация ряда телеграм-каналов об отчислении студента за научные споры с преподавателем не соответствует действительности. Вуз отметил, что студент в объяснительной записке признал факт неявки в военкомат без уважительной причины.
"Ранее Мисикову был объявлен выговор за неуважительное отношение к преподавательскому составу и студентам РГСУ. Таким образом, студент Мисиков был отчислен за грубое неоднократное нарушение Правил внутреннего распорядка и Положения о порядке воинского учета", - подытожили в РГСУ.
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