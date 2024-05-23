https://ria.ru/20240523/stroyka-1947985068.html

Две новые школы возводят в Конаковском округе Тверской области

Две новые школы возводят в Конаковском округе Тверской области - РИА Новости, 23.05.2024

Две новые школы возводят в Конаковском округе Тверской области

Губернатор Тверской области Игорь Руденя проинспектировал строительство двух школ в Конаковском округе, сообщает пресс-служба регионального правительства. РИА Новости, 23.05.2024

2024-05-23T18:45

2024-05-23T18:45

2024-05-23T18:45

тверская область

конаково

игорь руденя

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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Губернатор Тверской области Игорь Руденя проинспектировал строительство двух школ в Конаковском округе, сообщает пресс-служба регионального правительства. Школы будут введены в строй в селе Дмитрова Гора на 250 ученических мест и в деревне Вахонино на 100 мест. Учебное заведение в Дмитровой Горе строится по федеральному проекту по развитию сельских территорий. В настоящее время возведено здание, завершается устройство внутренних перегородок, установка окон, ведутся монтаж кровли, фасадов, систем тепло- и электроснабжения, а также сантехнические работы. Руденя при осмотре поставил задачи по ускорению темпов строительства. Глава региона подчеркнул, что параллельно следует вести благоустройство прилегающей территории. Учреждение в Дмитровой Горе уникальное – это агрошкола. Предполагается, что учащиеся помимо общей программы будут изучать востребованные специальности в сфере сельского хозяйства. Школа в деревне Вахонино, со строительством которой ознакомился губернатор, тоже будет иметь специалитет. Здесь планируется углубленное изучение химии, биологии и экологии. Кроме того, учреждение станет единственным в регионе, где в качестве второго иностранного языка ученикам будут преподавать китайский. На сегодняшний день возводится здание школы, идет устройство кровли и перегородок, прокладка инженерных сетей. Строительство ведется по национальному проекту "Образование". Глава региона также посетил действующие учреждения образования. В городе Конаково он побывал в средней школе №3, где учится более 500 ребят. Руденя пообщался с учениками, которые в это время занимались в центре дополнительного образования "Точка роста". А также с ребятами, которые делали окопные свечи в школьном штабе "Своих не бросаем". Также здесь ведется пошив плащ-палаток для нужд специальной военной операции. Необходимые материалы поставляются при поддержке местных предпринимателей. За прошедшие несколько лет в школе проведен ремонт, приобретено современное оборудование: интерактивные доски, мультимедийные установки. При осмотре классов и помещений Руденя поручил продолжить ремонтные работы, в частности, в спортивном зале, раздевалках, актовом зале. Школа готова участвовать в федеральной программе модернизации учреждений образования. Сейчас ведется необходимая работа для вступления в проект. По данным пресс-службы, рядом со школой обустроен стадион с футбольным полем, беговой дорожкой, баскетбольной и волейбольной площадками. Учреждение сотрудничает со спортивными и культурными организациями округа в рамках развития физкультурно-спортивного и художественно-эстетического направлений дополнительного образования. В кружках и секциях при школе занимаются 80% учеников.

https://ria.ru/20240521/verkhnevolzhe-1947440304.html

https://ria.ru/20240521/verkhnevolzhe-1947419243.html

конаково

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

конаково, игорь руденя