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В центре Тюмени установят стенд региона с форума "Россия" - РИА Новости, 23.05.2024
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Выставка Россия
Выставка-форум "Россия"
 
15:35 23.05.2024
https://ria.ru/20240523/stend-1947918080.html
В центре Тюмени установят стенд региона с форума "Россия"
В центре Тюмени установят стенд региона с форума "Россия" - РИА Новости, 23.05.2024
В центре Тюмени установят стенд региона с форума "Россия"
Стенд Тюменской области после завершения работы форума-выставки "Россия" на ВДНХ с августа по сентябрь будет экспонироваться на Цветном бульваре в Тюмени, чтобы РИА Новости, 23.05.2024
2024-05-23T15:35
2024-05-23T15:35
выставка-форум "россия"
тюменская область
тюмень
выставка-форум "россия"
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ТЮМЕНЬ, 23 мая – РИА Новости. Стенд Тюменской области после завершения работы форума-выставки "Россия" на ВДНХ с августа по сентябрь будет экспонироваться на Цветном бульваре в Тюмени, чтобы все желающие в юбилейный для региона год смогли лучше узнать его историю и ознакомиться с жизнью муниципальных образований. "8 июля должна закончить работу выставка "Россия" на ВДНХ. Стенд Тюменской области и элементы этого стенда переедут в регион, и все те жители, которые не смогли посетить его ВДНХ, смогут прикоснуться к истории региона через этот выставочный проект, который будет расположен на Цветном бульваре и будет работать с августа по сентябрь", - рассказала директор департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике региона Ирина Широкова на пресс-конференции о праздновании восьмидесятилетия Тюменской области. По ее словам, в планах также на основе информации, которая была подготовлена для выставки "Россия", выпустить юбилейное издание "80 поводов влюбиться в Тюменскую область". Замгубернатора Андрей Пантелеев уточнил, что на выставке в Тюмени, по подобию дней регионов на ВДНХ, будут организованы дни муниципалитетов, "чтобы жители региона смогли познакомиться со всеми муниципальными образованиями, окунуться в их культуру, в их победы". Тюменская область была образована 14 августа 1944 года. Официальный старт празднованию юбилея дадут 25 мая на Дне химика в Тобольске. Основным слоганом всех мероприятий, которые будут идти на протяжении 80 дней, станет "От истоков к будущему". В рамках межрегионального проекта "Культурное сотрудничество" также прорабатывается программа мероприятий в Югре и на Ямале.
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РИА Новости
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тюменская область, тюмень, выставка-форум "россия"
Выставка-форум "Россия", Тюменская область, Тюмень, Выставка-форум "Россия"
В центре Тюмени установят стенд региона с форума "Россия"

В центре Тюмени на месяц установят стенд региона с форума "Россия"

© iStock.com / SergeyVButorinПанорама Тюмени
Панорама Тюмени - РИА Новости, 1920, 23.05.2024
© iStock.com / SergeyVButorin
Панорама Тюмени. Архивное фото
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ТЮМЕНЬ, 23 мая – РИА Новости. Стенд Тюменской области после завершения работы форума-выставки "Россия" на ВДНХ с августа по сентябрь будет экспонироваться на Цветном бульваре в Тюмени, чтобы все желающие в юбилейный для региона год смогли лучше узнать его историю и ознакомиться с жизнью муниципальных образований.
"8 июля должна закончить работу выставка "Россия" на ВДНХ. Стенд Тюменской области и элементы этого стенда переедут в регион, и все те жители, которые не смогли посетить его ВДНХ, смогут прикоснуться к истории региона через этот выставочный проект, который будет расположен на Цветном бульваре и будет работать с августа по сентябрь", - рассказала директор департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике региона Ирина Широкова на пресс-конференции о праздновании восьмидесятилетия Тюменской области.
Свадебный фестиваль, концерт, зарядка: яркие события на выставке "Россия"
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19 мая на Всероссийском свадебном фестивале прошла торжественная церемония бракосочетания для пар из Центрального федерального округа.

Выставка Россия. Всероссийский свадебный фестиваль. Торжественная церемония бракосочетания пар из ЦФО

19 мая на Всероссийском свадебном фестивале прошла торжественная церемония бракосочетания для пар из Центрального федерального округа.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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1 из 10
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Затем прошла торжественная передача огня Всероссийского семейного очага.

Выставка Россия. Всероссийский свадебный фестиваль

Затем прошла торжественная передача огня Всероссийского семейного очага.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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2 из 10
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Зрители увидели свадебное шествие пар и творческих коллективов ЦФО с театрализованным представлением "Свадебный пир".

Выставка Россия. Всероссийский свадебный фестиваль

Зрители увидели свадебное шествие пар и творческих коллективов ЦФО с театрализованным представлением "Свадебный пир".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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3 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Гости смогли узнать о свадебных традициях регионов страны.

Выставка Россия. Всероссийский свадебный фестиваль

Гости смогли узнать о свадебных традициях регионов страны.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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4 из 10
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Гала-концерт "Шедевры оперной классики" прошел в павильоне № 75.

Выставка Россия. Гала-концерт Шедевры оперной классики

Гала-концерт "Шедевры оперной классики" прошел в павильоне № 75.

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5 из 10
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В церемонии закрытия Второго слета Всероссийского проекта "Хранители истории" приняли участие более 600 активистов "Движения Первых" из 85 регионов страны.

Выставка Россия. Церемония закрытия второго Всероссийского слета Хранители истории

В церемонии закрытия Второго слета Всероссийского проекта "Хранители истории" приняли участие более 600 активистов "Движения Первых" из 85 регионов страны.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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6 из 10
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Разминка с Алексеем Ягудиным (фигурист) и Яной Егорян (фехтовальщица) прошла на площадке "Спортивная Россия" у павильона В "Природоград".

Выставка Россия. Разминка с Алексеем Ягудиным и Яной Егорян

Разминка с Алексеем Ягудиным (фигурист) и Яной Егорян (фехтовальщица) прошла на площадке "Спортивная Россия" у павильона В "Природоград".

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7 из 10
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Спортивную разминку в рамках еженедельного "Марафона зарядок" на выставке "Россия" провели Сергей Карякин (гроссмейстер) и бронзовый призер в командной гонке на зимних Олимпийских играх 2006 и 2014 годов Екатерина Лобышева (конькобежка).

Выставка Россия. Зарядка с Сергеем Карякиным и Екатериной Лобышевой

Спортивную разминку в рамках еженедельного "Марафона зарядок" на выставке "Россия" провели Сергей Карякин (гроссмейстер) и бронзовый призер в командной гонке на зимних Олимпийских играх 2006 и 2014 годов Екатерина Лобышева (конькобежка).

© Фотохост-агентство РИА Новости
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8 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Сергей Карякин также провел интеллектуальную разминку, задав её участникам несколько вопросов по игре в шахматы.

Выставка Россия. Зарядка с Сергеем Карякиным и Екатериной Лобышевой

Сергей Карякин также провел интеллектуальную разминку, задав её участникам несколько вопросов по игре в шахматы.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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9 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Шествие ростовых кукл от Минсельхоза прошло на ВДНХ.

Выставка Россия. Шествие от Минсельхоза

Шествие ростовых кукл от Минсельхоза прошло на ВДНХ.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
10 из 10

19 мая на Всероссийском свадебном фестивале прошла торжественная церемония бракосочетания для пар из Центрального федерального округа.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
1 из 10

Затем прошла торжественная передача огня Всероссийского семейного очага.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
2 из 10

Зрители увидели свадебное шествие пар и творческих коллективов ЦФО с театрализованным представлением "Свадебный пир".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
3 из 10

Гости смогли узнать о свадебных традициях регионов страны.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
4 из 10

Гала-концерт "Шедевры оперной классики" прошел в павильоне № 75.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
5 из 10

В церемонии закрытия Второго слета Всероссийского проекта "Хранители истории" приняли участие более 600 активистов "Движения Первых" из 85 регионов страны.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
6 из 10

Разминка с Алексеем Ягудиным (фигурист) и Яной Егорян (фехтовальщица) прошла на площадке "Спортивная Россия" у павильона В "Природоград".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
7 из 10

Спортивную разминку в рамках еженедельного "Марафона зарядок" на выставке "Россия" провели Сергей Карякин (гроссмейстер) и бронзовый призер в командной гонке на зимних Олимпийских играх 2006 и 2014 годов Екатерина Лобышева (конькобежка).

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
8 из 10

Сергей Карякин также провел интеллектуальную разминку, задав её участникам несколько вопросов по игре в шахматы.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
9 из 10

Шествие ростовых кукл от Минсельхоза прошло на ВДНХ.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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10 из 10
По ее словам, в планах также на основе информации, которая была подготовлена для выставки "Россия", выпустить юбилейное издание "80 поводов влюбиться в Тюменскую область".
Замгубернатора Андрей Пантелеев уточнил, что на выставке в Тюмени, по подобию дней регионов на ВДНХ, будут организованы дни муниципалитетов, "чтобы жители региона смогли познакомиться со всеми муниципальными образованиями, окунуться в их культуру, в их победы".
Тюменская область была образована 14 августа 1944 года. Официальный старт празднованию юбилея дадут 25 мая на Дне химика в Тобольске. Основным слоганом всех мероприятий, которые будут идти на протяжении 80 дней, станет "От истоков к будущему". В рамках межрегионального проекта "Культурное сотрудничество" также прорабатывается программа мероприятий в Югре и на Ямале.
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