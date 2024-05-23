В центре Тюмени установят стенд региона с форума "Россия"

ТЮМЕНЬ, 23 мая – РИА Новости. Стенд Тюменской области после завершения работы форума-выставки "Россия" на ВДНХ с августа по сентябрь будет экспонироваться на Цветном бульваре в Тюмени, чтобы все желающие в юбилейный для региона год смогли лучше узнать его историю и ознакомиться с жизнью муниципальных образований. "8 июля должна закончить работу выставка "Россия" на ВДНХ. Стенд Тюменской области и элементы этого стенда переедут в регион, и все те жители, которые не смогли посетить его ВДНХ, смогут прикоснуться к истории региона через этот выставочный проект, который будет расположен на Цветном бульваре и будет работать с августа по сентябрь", - рассказала директор департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике региона Ирина Широкова на пресс-конференции о праздновании восьмидесятилетия Тюменской области. По ее словам, в планах также на основе информации, которая была подготовлена для выставки "Россия", выпустить юбилейное издание "80 поводов влюбиться в Тюменскую область". Замгубернатора Андрей Пантелеев уточнил, что на выставке в Тюмени, по подобию дней регионов на ВДНХ, будут организованы дни муниципалитетов, "чтобы жители региона смогли познакомиться со всеми муниципальными образованиями, окунуться в их культуру, в их победы". Тюменская область была образована 14 августа 1944 года. Официальный старт празднованию юбилея дадут 25 мая на Дне химика в Тобольске. Основным слоганом всех мероприятий, которые будут идти на протяжении 80 дней, станет "От истоков к будущему". В рамках межрегионального проекта "Культурное сотрудничество" также прорабатывается программа мероприятий в Югре и на Ямале.
ТЮМЕНЬ, 23 мая – РИА Новости. Стенд Тюменской области после завершения работы форума-выставки "Россия" на ВДНХ с августа по сентябрь будет экспонироваться на Цветном бульваре в Тюмени, чтобы все желающие в юбилейный для региона год смогли лучше узнать его историю и ознакомиться с жизнью муниципальных образований.
"8 июля должна закончить работу выставка "Россия" на ВДНХ. Стенд Тюменской области и элементы этого стенда переедут в регион, и все те жители, которые не смогли посетить его ВДНХ, смогут прикоснуться к истории региона через этот выставочный проект, который будет расположен на Цветном бульваре и будет работать с августа по сентябрь", - рассказала директор департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике региона Ирина Широкова на пресс-конференции о праздновании восьмидесятилетия Тюменской области.
Спортивную разминку в рамках еженедельного "Марафона зарядок" на выставке "Россия" провели Сергей Карякин (гроссмейстер) и бронзовый призер в командной гонке на зимних Олимпийских играх 2006 и 2014 годов Екатерина Лобышева (конькобежка).
Спортивную разминку в рамках еженедельного "Марафона зарядок" на выставке "Россия" провели Сергей Карякин (гроссмейстер) и бронзовый призер в командной гонке на зимних Олимпийских играх 2006 и 2014 годов Екатерина Лобышева (конькобежка).
Спортивную разминку в рамках еженедельного "Марафона зарядок" на выставке "Россия" провели Сергей Карякин (гроссмейстер) и бронзовый призер в командной гонке на зимних Олимпийских играх 2006 и 2014 годов Екатерина Лобышева (конькобежка).
По ее словам, в планах также на основе информации, которая была подготовлена для выставки "Россия", выпустить юбилейное издание "80 поводов влюбиться в Тюменскую область".
Замгубернатора Андрей Пантелеев уточнил, что на выставке в Тюмени, по подобию дней регионов на ВДНХ, будут организованы дни муниципалитетов, "чтобы жители региона смогли познакомиться со всеми муниципальными образованиями, окунуться в их культуру, в их победы".
Тюменская область была образована 14 августа 1944 года. Официальный старт празднованию юбилея дадут 25 мая на Дне химика в Тобольске. Основным слоганом всех мероприятий, которые будут идти на протяжении 80 дней, станет "От истоков к будущему". В рамках межрегионального проекта "Культурное сотрудничество" также прорабатывается программа мероприятий в Югре и на Ямале.
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