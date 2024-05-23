https://ria.ru/20240523/stavropole-1947842948.html

Ставрополья поручил разработать программу "Школьный сад"

Ставрополья поручил разработать программу "Школьный сад" - РИА Новости, 23.05.2024

Ставрополья поручил разработать программу "Школьный сад"

Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров поручил Минсельхозу и Минобразования региона совместно разработать программу "Школьный сад", сообщает пресс-служба... РИА Новости, 23.05.2024

2024-05-23T11:45

2024-05-23T11:45

2024-05-23T12:03

экономика

владимир владимиров

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

ставропольский край

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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров поручил Минсельхозу и Минобразования региона совместно разработать программу "Школьный сад", сообщает пресс-служба регионального правительства. Данная программа подразумевает закладку фруктовых суперинтенсивных садов на территориях школ. Сажать деревья, ухаживать за ними и распоряжаться урожаем будут сами ученики. "Думаю, ребятам будет интересно ухаживать за садами и собирать свой урожай", — цитирует пресс-служба Владимирова. Он подчеркнул, что Ставрополье сегодня является мощным садоводческим центром, площади садов за последние 10 лет выросли в шесть раз. В этот период в крае создан крупнейший в стране плодопитомник, где выращивается до 4 миллионов саженцев в год. И эта сфера АПК продолжит расширяться. Программа "Школьный сад", в том числе, поможет формированию кадрового резерва для садоводческой отрасли, отметил Владимиров. Также должен быть решен вопрос с собственным семенным фондом зерновых и овощных культур. Минсельхозу края поручено разработать предложения по налоговым льготам и другим мерам помощи производителям семян. Минсельхозу края поручено разработать новый региональный проект поддержки птицеводства. За основу в нем будет взят объем реализации куриных яиц. А в соглашениях на господдержку должен быть закреплен пункт о мерах по предотвращению роста цен на эту продукцию. По данным пресс-службы, еще одно направление работы — локализация в крае производства и ремонта белорусской сельхозтехники. Также были даны другие поручения в сфере развития АПК и поддержки сельхозтоваропроизводителей. "И самое главное. Перемены в экономике села должны сопровождаться качественными улучшениями в жизни людей. В части бытовых условий, коммунальной и социальной инфраструктуры, возможностей для личностного развития. Ставропольское село требует инвестиций не только в производство, но и в человека. Вот это и будет главным смыслом работы отрасли на ближайшие пять лет", - отметил губернатор.

https://ria.ru/20240523/stavropole-1947842275.html

https://ria.ru/20240428/festival-1942960297.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

экономика, владимир владимиров, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)