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В небе над Ставропольем заметили неопознанный объект - РИА Новости, 23.05.2024
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01:23 23.05.2024 (обновлено: 02:16 23.05.2024)
https://ria.ru/20240523/stavropole-1947780999.html
В небе над Ставропольем заметили неопознанный объект
В небе над Ставропольем заметили неопознанный объект - РИА Новости, 23.05.2024
В небе над Ставропольем заметили неопознанный объект
Жители Ставропольского края заметили в небе неизвестный летающий объект, оставляющий за собой огненный "хвост", предположительно, это был космический мусор. РИА Новости, 23.05.2024
2024-05-23T01:23
2024-05-23T02:16
ставропольский край
краснодарский край
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ПЯТИГОРСК, 23 мая – РИА Новости. Жители Ставропольского края заметили в небе неизвестный летающий объект, оставляющий за собой огненный "хвост", предположительно, это был космический мусор.В среду в соцсетях стали распространяться кадры с неизвестным летящим объектом в ночном небе Ставропольского края, Карачаево-Черкесии, Краснодарского края и Калмыкии. Светящийся объект разделился на части и медленно смещался в небе. Одни жители предположили, что могли стать свидетелями падения метеорита или кометы, другие посчитали, что увидели спутник или "вражеский объект".Астрономы-любители объяснили подобное явление космическим мусором, который сгорает на небольшой скорости."На весь этот полет ушло порядка двух минут. Выходит, средняя скорость около шесть километров в секунду, что с учетом торможения в верхних слоях атмосферы дает как минимум первую космическую скорость (восемь километров в секунду), то есть это однозначно космический мусор. Вход в атмосферу был по касательной с околоземной орбиты — поэтому так долго и медленно летел объект в небе, да и скорость относительно метеоров в разы меньше. Скорее всего, объект был на полярной орбите с большим углом наклона", – сообщает Telegram-канал проекта по наблюдательной астрономии AstroAlert.Позднее в Telegram-канале уточнили, что сгоревший объект, вероятно, — один из спутников системы Starlink.
https://ria.ru/20240325/obekt-1935697715.html
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ставропольский край, краснодарский край
Ставропольский край, Краснодарский край
В небе над Ставропольем заметили неопознанный объект

Над Ставропольем заметили неопознанный летающий объект с огненным "хвостом"

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкДевушка наблюдает в телескоп
Девушка наблюдает в телескоп - РИА Новости, 1920, 23.05.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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ПЯТИГОРСК, 23 мая – РИА Новости. Жители Ставропольского края заметили в небе неизвестный летающий объект, оставляющий за собой огненный "хвост", предположительно, это был космический мусор.
В среду в соцсетях стали распространяться кадры с неизвестным летящим объектом в ночном небе Ставропольского края, Карачаево-Черкесии, Краснодарского края и Калмыкии. Светящийся объект разделился на части и медленно смещался в небе. Одни жители предположили, что могли стать свидетелями падения метеорита или кометы, другие посчитали, что увидели спутник или "вражеский объект".
Астрономы-любители объяснили подобное явление космическим мусором, который сгорает на небольшой скорости.
"На весь этот полет ушло порядка двух минут. Выходит, средняя скорость около шесть километров в секунду, что с учетом торможения в верхних слоях атмосферы дает как минимум первую космическую скорость (восемь километров в секунду), то есть это однозначно космический мусор. Вход в атмосферу был по касательной с околоземной орбиты — поэтому так долго и медленно летел объект в небе, да и скорость относительно метеоров в разы меньше. Скорее всего, объект был на полярной орбите с большим углом наклона", – сообщает Telegram-канал проекта по наблюдательной астрономии AstroAlert.
Позднее в Telegram-канале уточнили, что сгоревший объект, вероятно, — один из спутников системы Starlink.
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