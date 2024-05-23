https://ria.ru/20240523/stambul-1948016795.html

В Стамбуле три человека погибли в перестрелке

В Стамбуле три человека погибли в перестрелке - РИА Новости, 23.05.2024

В Стамбуле три человека погибли в перестрелке

Не менее трех человек скончались, еще пятеро пострадали в Стамбуле вечером в четверг в результате перестрелки, сообщили власти провинции. РИА Новости, 23.05.2024

2024-05-23T22:24

2024-05-23T22:24

2024-05-23T22:24

в мире

стамбул

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СТАМБУЛ, 23 мая - РИА Новости. Не менее трех человек скончались, еще пятеро пострадали в Стамбуле вечером в четверг в результате перестрелки, сообщили власти провинции. "Около 20.10 (время совпадает с мск - ред.) в кафе на улице Аязма в районе Ускюдар конфликт между двумя компаниями перерос в перестрелку. В результате происшествия погибли три человека, пятеро пострадали, из них двое в тяжелом состоянии", - сообщило руководство провинции Стамбул в пресс-релизе. Начато расследование инцидента, раненые госпитализированы.

https://ria.ru/20240522/turtsiya-1947556079.html

стамбул

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в мире, стамбул