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В Стамбуле три человека погибли в перестрелке - РИА Новости, 23.05.2024
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22:24 23.05.2024
https://ria.ru/20240523/stambul-1948016795.html
В Стамбуле три человека погибли в перестрелке
В Стамбуле три человека погибли в перестрелке - РИА Новости, 23.05.2024
В Стамбуле три человека погибли в перестрелке
Не менее трех человек скончались, еще пятеро пострадали в Стамбуле вечером в четверг в результате перестрелки, сообщили власти провинции. РИА Новости, 23.05.2024
2024-05-23T22:24
2024-05-23T22:24
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СТАМБУЛ, 23 мая - РИА Новости. Не менее трех человек скончались, еще пятеро пострадали в Стамбуле вечером в четверг в результате перестрелки, сообщили власти провинции. "Около 20.10 (время совпадает с мск - ред.) в кафе на улице Аязма в районе Ускюдар конфликт между двумя компаниями перерос в перестрелку. В результате происшествия погибли три человека, пятеро пострадали, из них двое в тяжелом состоянии", - сообщило руководство провинции Стамбул в пресс-релизе. Начато расследование инцидента, раненые госпитализированы.
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в мире, стамбул
В мире, Стамбул
В Стамбуле три человека погибли в перестрелке

Перестрелка в стамбульском кафе унесла жизни троих человек, пятеро пострадали

© iStock.com / 9parusnikovТурецкий флаг на фоне мечетей и минаретов Босфора в Стамбуле
Турецкий флаг на фоне мечетей и минаретов Босфора в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 23.05.2024
© iStock.com / 9parusnikov
Турецкий флаг на фоне мечетей и минаретов Босфора в Стамбуле. Архивное фото
Читать ria.ru в
СТАМБУЛ, 23 мая - РИА Новости. Не менее трех человек скончались, еще пятеро пострадали в Стамбуле вечером в четверг в результате перестрелки, сообщили власти провинции.
"Около 20.10 (время совпадает с мск - ред.) в кафе на улице Аязма в районе Ускюдар конфликт между двумя компаниями перерос в перестрелку. В результате происшествия погибли три человека, пятеро пострадали, из них двое в тяжелом состоянии", - сообщило руководство провинции Стамбул в пресс-релизе.
Начато расследование инцидента, раненые госпитализированы.
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