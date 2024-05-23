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"Не в том направлении". В США сделали неожиданное заявление об Украине - РИА Новости, 23.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
18:44 23.05.2024
https://ria.ru/20240523/ssha-1947986134.html
"Не в том направлении". В США сделали неожиданное заявление об Украине
"Не в том направлении". В США сделали неожиданное заявление об Украине - РИА Новости, 23.05.2024
"Не в том направлении". В США сделали неожиданное заявление об Украине
Финансирование "бесконечного" конфликта на Украине не отвечает интересам США, заявил в четверг сенатор от штата Огайо республиканец Джеймс Дэвид Вэнс. РИА Новости, 23.05.2024
2024-05-23T18:44
2024-05-23T18:44
специальная военная операция на украине
украина
сша
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сергей лавров
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ВАШИНГТОН, 23 мая - РИА Новости. Финансирование "бесконечного" конфликта на Украине не отвечает интересам США, заявил в четверг сенатор от штата Огайо республиканец Джеймс Дэвид Вэнс. "Я не думаю, что это отвечает интересам Америки продолжать финансирование бесконечной войны на Украине", - сказал сенатор, выступая в Quincy Institute в Вашингтоне. По его оценке, нет "стратегического" видения окончания конфликта, развитие которого сейчас идет, по его оценке, не в том направлении, которое было бы на пользу США. Ранее сегодня СМИ сообщили, что уже в пятницу 24 мая США могут объявить о выделении Украине нового пакета военной помощи на сумму 275 миллионов долларов. По информации источников, поставки будут включать артиллерийские снаряды калибров 155 и 105 миллиметров, а также боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS, которые способны, в том числе, вести огонь оперативно-тактическими ракетами ATACMS на дистанцию в 300 километров. Это уже четвертый пакет помощи с тех пор, как в апреле конгресс ассигновал 61 миллиард долларов на нужды Украины. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект. Ранее Минобороны РФ сообщало, что российские военнослужащие группировки "Север" продвинулись в глубину обороны противника и заняли ряд населенных пунктов в Харьковской области.
https://ria.ru/20240523/zelenskiy-1947985413.html
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украина, сша, россия, сергей лавров, нато, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, США, Россия, Сергей Лавров, НАТО, В мире
"Не в том направлении". В США сделали неожиданное заявление об Украине

Сенатор Вэнс: финансирование конфликта на Украине не отвечает интересам США

© AP Photo / LIBKOSУкраинские военнослужащие эвакуируют раненого солдата на передовой в Донецкой области
Украинские военнослужащие эвакуируют раненого солдата на передовой в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 23.05.2024
© AP Photo / LIBKOS
Украинские военнослужащие эвакуируют раненого солдата на передовой в Донецкой области. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 23 мая - РИА Новости. Финансирование "бесконечного" конфликта на Украине не отвечает интересам США, заявил в четверг сенатор от штата Огайо республиканец Джеймс Дэвид Вэнс.
"Я не думаю, что это отвечает интересам Америки продолжать финансирование бесконечной войны на Украине", - сказал сенатор, выступая в Quincy Institute в Вашингтоне.
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По его оценке, нет "стратегического" видения окончания конфликта, развитие которого сейчас идет, по его оценке, не в том направлении, которое было бы на пользу США.
Ранее сегодня СМИ сообщили, что уже в пятницу 24 мая США могут объявить о выделении Украине нового пакета военной помощи на сумму 275 миллионов долларов. По информации источников, поставки будут включать артиллерийские снаряды калибров 155 и 105 миллиметров, а также боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS, которые способны, в том числе, вести огонь оперативно-тактическими ракетами ATACMS на дистанцию в 300 километров.
Это уже четвертый пакет помощи с тех пор, как в апреле конгресс ассигновал 61 миллиард долларов на нужды Украины.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Ранее Минобороны РФ сообщало, что российские военнослужащие группировки "Север" продвинулись в глубину обороны противника и заняли ряд населенных пунктов в Харьковской области.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаСШАРоссияСергей ЛавровНАТОВ мире
 
 
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