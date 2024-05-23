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"Это очень опасно": Пушков выступил с предупреждением в адрес США - РИА Новости, 23.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:53 23.05.2024
https://ria.ru/20240523/ssha-1947953695.html
"Это очень опасно": Пушков выступил с предупреждением в адрес США
"Это очень опасно": Пушков выступил с предупреждением в адрес США - РИА Новости, 23.05.2024
"Это очень опасно": Пушков выступил с предупреждением в адрес США
Ввязываясь в украинский конфликт, США рискуют гораздо больше, чем во время войны во Вьетнаме, заявил сенатор Алексей Пушков в Telegram-канале. РИА Новости, 23.05.2024
2024-05-23T16:53
2024-05-23T16:53
специальная военная операция на украине
в мире
сша
украина
вьетнам
алексей пушков
эммануэль макрон
нато
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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Ввязываясь в украинский конфликт, США рискуют гораздо больше, чем во время войны во Вьетнаме, заявил сенатор Алексей Пушков в Telegram-канале.По словам политика, США уже вступали в конфликты, начиная с отправки оружия, затем военных советников, в итоге все заканчивалось использованием регулярных войск, как это было во Вьетнаме."Разница же в том, что на сей раз западные адепты "победы любой ценой" рискуют неизмеримо больше, чем те, кто принял роковое решение направить сначала инструкторов, потом спецназ, а потом и регулярные войска во Вьетнам", — предупредил он.Пушков отметил, что несмотря на призывы к агрессивному вовлечению США в конфликт на стороне Киева, на практике "теории победы" Запада на Украине не существует."Тем не менее создание симулякров "теории победы" очень опасно", — заключил он.На прошлой неделе газета New York Times писала, что в скором времени НАТО может принять решение отправить на Украину своих инструкторов для обучения ее солдат. Как отмечало издание, этот шаг станет пересечением еще одной "красной линии" и чреват прямым участием США и Европы в конфликте.В странах НАТО в последнее время все чаще рассуждают о прямом вмешательстве в украинский конфликт. Так, ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщил о возможной отправке военных на Украину.В Кремле позже заявили, что обратили внимание на слова Макрона о том, что в Европе обсуждалась тема отправки военных на Украину, его позиция о нанесении России стратегического поражения на Украине Москве тоже хорошо известна. Там отметили, что часть стран-участниц парижского мероприятия по Украине сохраняет "достаточно трезвую оценку потенциальных опасностей такого действия и потенциальной опасности непосредственно вовлечения в горячий конфликт", это "абсолютно не в интересах этих стран, они должны отдавать себе в этом отчет".
https://ria.ru/20240523/rossiya-1947934719.html
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в мире, сша, украина, вьетнам, алексей пушков, эммануэль макрон, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Украина, Вьетнам, Алексей Пушков, Эммануэль Макрон, НАТО
"Это очень опасно": Пушков выступил с предупреждением в адрес США

Пушков: США на Украине рискуют больше, чем во время войны во Вьетнаме

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкСенатор Алексей Пушков
Сенатор Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 23.05.2024
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Сенатор Алексей Пушков. Архивное фото
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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Ввязываясь в украинский конфликт, США рискуют гораздо больше, чем во время войны во Вьетнаме, заявил сенатор Алексей Пушков в Telegram-канале.
По словам политика, США уже вступали в конфликты, начиная с отправки оружия, затем военных советников, в итоге все заканчивалось использованием регулярных войск, как это было во Вьетнаме.
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"Разница же в том, что на сей раз западные адепты "победы любой ценой" рискуют неизмеримо больше, чем те, кто принял роковое решение направить сначала инструкторов, потом спецназ, а потом и регулярные войска во Вьетнам", — предупредил он.
Пушков отметил, что несмотря на призывы к агрессивному вовлечению США в конфликт на стороне Киева, на практике "теории победы" Запада на Украине не существует.
«
"Тем не менее создание симулякров "теории победы" очень опасно", — заключил он.
На прошлой неделе газета New York Times писала, что в скором времени НАТО может принять решение отправить на Украину своих инструкторов для обучения ее солдат. Как отмечало издание, этот шаг станет пересечением еще одной "красной линии" и чреват прямым участием США и Европы в конфликте.
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В странах НАТО в последнее время все чаще рассуждают о прямом вмешательстве в украинский конфликт. Так, ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщил о возможной отправке военных на Украину.
В Кремле позже заявили, что обратили внимание на слова Макрона о том, что в Европе обсуждалась тема отправки военных на Украину, его позиция о нанесении России стратегического поражения на Украине Москве тоже хорошо известна. Там отметили, что часть стран-участниц парижского мероприятия по Украине сохраняет "достаточно трезвую оценку потенциальных опасностей такого действия и потенциальной опасности непосредственно вовлечения в горячий конфликт", это "абсолютно не в интересах этих стран, они должны отдавать себе в этом отчет".
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАУкраинаВьетнамАлексей ПушковЭммануэль МакронНАТО
 
 
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