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"Это очень опасно": Пушков выступил с предупреждением в адрес США

"Это очень опасно": Пушков выступил с предупреждением в адрес США - РИА Новости, 23.05.2024

"Это очень опасно": Пушков выступил с предупреждением в адрес США

Ввязываясь в украинский конфликт, США рискуют гораздо больше, чем во время войны во Вьетнаме, заявил сенатор Алексей Пушков в Telegram-канале. РИА Новости, 23.05.2024

2024-05-23T16:53

2024-05-23T16:53

2024-05-23T16:53

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Ввязываясь в украинский конфликт, США рискуют гораздо больше, чем во время войны во Вьетнаме, заявил сенатор Алексей Пушков в Telegram-канале.По словам политика, США уже вступали в конфликты, начиная с отправки оружия, затем военных советников, в итоге все заканчивалось использованием регулярных войск, как это было во Вьетнаме."Разница же в том, что на сей раз западные адепты "победы любой ценой" рискуют неизмеримо больше, чем те, кто принял роковое решение направить сначала инструкторов, потом спецназ, а потом и регулярные войска во Вьетнам", — предупредил он.Пушков отметил, что несмотря на призывы к агрессивному вовлечению США в конфликт на стороне Киева, на практике "теории победы" Запада на Украине не существует."Тем не менее создание симулякров "теории победы" очень опасно", — заключил он.На прошлой неделе газета New York Times писала, что в скором времени НАТО может принять решение отправить на Украину своих инструкторов для обучения ее солдат. Как отмечало издание, этот шаг станет пересечением еще одной "красной линии" и чреват прямым участием США и Европы в конфликте.В странах НАТО в последнее время все чаще рассуждают о прямом вмешательстве в украинский конфликт. Так, ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщил о возможной отправке военных на Украину.В Кремле позже заявили, что обратили внимание на слова Макрона о том, что в Европе обсуждалась тема отправки военных на Украину, его позиция о нанесении России стратегического поражения на Украине Москве тоже хорошо известна. Там отметили, что часть стран-участниц парижского мероприятия по Украине сохраняет "достаточно трезвую оценку потенциальных опасностей такого действия и потенциальной опасности непосредственно вовлечения в горячий конфликт", это "абсолютно не в интересах этих стран, они должны отдавать себе в этом отчет".

https://ria.ru/20240523/rossiya-1947934719.html

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в мире, сша, украина, вьетнам, алексей пушков, эммануэль макрон, нато