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В США забили тревогу из-за последствия посланного России сигнала
В США забили тревогу из-за последствия посланного России сигнала - РИА Новости, 23.05.2024
В США забили тревогу из-за последствия посланного России сигнала
США находятся не в том положении, чтобы допускать дерзкие высказывания в адрес России, заявил бывший советник Пентагона, отставной полковник Дуглас Макгрегор в... РИА Новости, 23.05.2024
2024-05-23T16:28
2024-05-23T16:28
2024-05-23T16:28
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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. США находятся не в том положении, чтобы допускать дерзкие высказывания в адрес России, заявил бывший советник Пентагона, отставной полковник Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Judging Freedom."Отправлять такой сигнал сейчас очень опасно", — сказал он.Макгрегор объяснил это тем, что сейчас военный потенциал США находится в сильнейшем упадке, в то время как российская армия показывает отличные результаты.Ранее группа американских конгрессменов во главе с председателем комитета палаты представителей по разведке Майком Тернером призвала министра обороны США Ллойда Остина разрешить Украине использовать передаваемое Вашингтоном оружие для "нанесения ударов по стратегическим целям внутри российской территории при определенных обстоятельствах".Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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в мире, сша, украина, россия, ллойд остин, сергей лавров, нато, министерство обороны сша
В мире, США, Украина, Россия, Ллойд Остин, Сергей Лавров, НАТО, Министерство обороны США
В США забили тревогу из-за последствия посланного России сигнала
Макгрегор: США не в том положении, чтобы угрожать России
МОСКВА, 23 мая — РИА Новости.
США находятся не в том положении, чтобы допускать дерзкие высказывания в адрес России, заявил бывший советник Пентагона, отставной полковник Дуглас Макгрегор в эфире
YouTube-канала Judging Freedom.
"Отправлять такой сигнал сейчас очень опасно", — сказал он.
Макгрегор объяснил это тем, что сейчас военный потенциал США находится в сильнейшем упадке, в то время как российская армия показывает отличные результаты.
Ранее группа американских конгрессменов во главе с председателем комитета палаты представителей по разведке Майком Тернером призвала министра обороны США Ллойда Остина разрешить Украине использовать передаваемое Вашингтоном оружие для "нанесения ударов по стратегическим целям внутри российской территории при определенных обстоятельствах".
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.