https://ria.ru/20240523/spetsoperatsiya-1947872187.html

Группировка "Центр" отразила пять контратак ВСУ за сутки

Группировка "Центр" отразила пять контратак ВСУ за сутки - РИА Новости, 23.05.2024

Группировка "Центр" отразила пять контратак ВСУ за сутки

Российские военнослужащие группировки войск "Центр" нанесли поражение двум украинским бригадам и отразили пять контратак, потери противника составили до 405... РИА Новости, 23.05.2024

2024-05-23T13:11

2024-05-23T13:11

2024-05-23T13:24

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 23 мая – РИА Новости. Российские военнослужащие группировки войск "Центр" нанесли поражение двум украинским бригадам и отразили пять контратак, потери противника составили до 405 солдат, сообщило в четверг Минобороны РФ в сводке."Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированиям 68-й егерской, 24-й механизированной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Семеновка и Новгородское Донецкой народной республики", - говорится в сводке российского военного ведомства.Отмечается, что за сутки были отражены пять контратак штурмовых групп 71-й егерской, 47-й, 110-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Очеретино, Соловьево и Уманское в ДНР."Потери противника составили до 405 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, в том числе три БТР MaxхPro производства США и шесть автомобилей", - добавили в Минобороны РФ.Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы российские войска поразили 155-миллиметровую гаубицу М777 производства США, 155-миллиметровую самоходную артиллерийскую установку М109 Paladin производства США, 152-миллиметровую самоходную артиллерийскую установку "Акация", гаубицу Д-20, гаубицу "Мста-Б", две гаубицы Д-30 и две 105-миллиметровые легкие буксируемые гаубицы М102 производства США.

https://ria.ru/20240522/ukraina-1947444052.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, россия, вооруженные силы украины