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Группировка "Центр" отразила пять контратак ВСУ за сутки
Группировка "Центр" отразила пять контратак ВСУ за сутки - РИА Новости, 23.05.2024
Группировка "Центр" отразила пять контратак ВСУ за сутки
Российские военнослужащие группировки войск "Центр" нанесли поражение двум украинским бригадам и отразили пять контратак, потери противника составили до 405... РИА Новости, 23.05.2024
2024-05-23T13:11
2024-05-23T13:11
2024-05-23T13:24
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МОСКВА, 23 мая – РИА Новости. Российские военнослужащие группировки войск "Центр" нанесли поражение двум украинским бригадам и отразили пять контратак, потери противника составили до 405 солдат, сообщило в четверг Минобороны РФ в сводке."Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированиям 68-й егерской, 24-й механизированной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Семеновка и Новгородское Донецкой народной республики", - говорится в сводке российского военного ведомства.Отмечается, что за сутки были отражены пять контратак штурмовых групп 71-й егерской, 47-й, 110-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Очеретино, Соловьево и Уманское в ДНР."Потери противника составили до 405 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, в том числе три БТР MaxхPro производства США и шесть автомобилей", - добавили в Минобороны РФ.Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы российские войска поразили 155-миллиметровую гаубицу М777 производства США, 155-миллиметровую самоходную артиллерийскую установку М109 Paladin производства США, 152-миллиметровую самоходную артиллерийскую установку "Акация", гаубицу Д-20, гаубицу "Мста-Б", две гаубицы Д-30 и две 105-миллиметровые легкие буксируемые гаубицы М102 производства США.
https://ria.ru/20240522/ukraina-1947444052.html
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безопасность, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины
Группировка "Центр" отразила пять контратак ВСУ за сутки
МО РФ: Киев потерял до 405 военных у пяти населённых пунктов в ДНР за сутки
МОСКВА, 23 мая – РИА Новости.
Российские военнослужащие группировки войск "Центр" нанесли поражение двум украинским бригадам и отразили пять контратак, потери противника составили до 405 солдат, сообщило в четверг Минобороны РФ в сводке
.
"Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированиям 68-й егерской, 24-й механизированной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Семеновка и Новгородское Донецкой народной республики", - говорится в сводке российского военного ведомства.
Отмечается, что за сутки были отражены пять контратак штурмовых групп 71-й егерской, 47-й, 110-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Очеретино, Соловьево и Уманское в ДНР.
"Потери противника составили до 405 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, в том числе три БТР MaxхPro производства США и шесть автомобилей", - добавили в Минобороны РФ.
Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы российские войска поразили 155-миллиметровую гаубицу М777 производства США, 155-миллиметровую самоходную артиллерийскую установку М109 Paladin производства США, 152-миллиметровую самоходную артиллерийскую установку "Акация", гаубицу Д-20, гаубицу "Мста-Б", две гаубицы Д-30 и две 105-миллиметровые легкие буксируемые гаубицы М102 производства США.