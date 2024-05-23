https://ria.ru/20240523/spetsoperatsiya-1947851759.html

В Кремле прокомментировали наступление российских войск в зоне спецоперации

В Кремле прокомментировали наступление российских войск в зоне спецоперации - РИА Новости, 23.05.2024

В Кремле прокомментировали наступление российских войск в зоне спецоперации

Никакие вооружения, которыми накачивают киевский режим, не могут изменить ход специальной военной операции (СВО), она продолжается, военные РФ знают свое дело,... РИА Новости, 23.05.2024

2024-05-23T12:07

2024-05-23T12:07

2024-05-23T12:22

специальная военная операция на украине

россия

дмитрий песков

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Никакие вооружения, которыми накачивают киевский режим, не могут изменить ход специальной военной операции (СВО), она продолжается, военные РФ знают свое дело, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Специальная военная операция продолжается, наши военные делают свое дело. Они знают, как его делать. Вот, наверное, все, что можно сказать. Ну и в дополнение мы неоднократно говорили, что любые вооружения, которым накачивают киевский режим, принципиально не могут изменить ход специальной военной операции", — сказал Песков журналистам в ответ на вопрос о том, как в Кремле оценивают наступление российских войск на СВО.

https://ria.ru/20240207/svo-1925907513.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф