https://ria.ru/20240523/spetsoperatsiya-1947851759.html
В Кремле прокомментировали наступление российских войск в зоне спецоперации
В Кремле прокомментировали наступление российских войск в зоне спецоперации - РИА Новости, 23.05.2024
В Кремле прокомментировали наступление российских войск в зоне спецоперации
Никакие вооружения, которыми накачивают киевский режим, не могут изменить ход специальной военной операции (СВО), она продолжается, военные РФ знают свое дело,... РИА Новости, 23.05.2024
2024-05-23T12:07
2024-05-23T12:07
2024-05-23T12:22
специальная военная операция на украине
россия
дмитрий песков
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Никакие вооружения, которыми накачивают киевский режим, не могут изменить ход специальной военной операции (СВО), она продолжается, военные РФ знают свое дело, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Специальная военная операция продолжается, наши военные делают свое дело. Они знают, как его делать. Вот, наверное, все, что можно сказать. Ну и в дополнение мы неоднократно говорили, что любые вооружения, которым накачивают киевский режим, принципиально не могут изменить ход специальной военной операции", — сказал Песков журналистам в ответ на вопрос о том, как в Кремле оценивают наступление российских войск на СВО.
https://ria.ru/20240207/svo-1925907513.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
В Кремле прокомментировали наступление российских войск в зоне спецоперации
Песков: никакие вооружения, которыми накачивают Киев, не могут изменить ход СВО
МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Никакие вооружения, которыми накачивают киевский режим, не могут изменить ход специальной военной операции (СВО), она продолжается, военные РФ знают свое дело, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Специальная военная операция продолжается, наши военные делают свое дело. Они знают, как его делать. Вот, наверное, все, что можно сказать. Ну и в дополнение мы неоднократно говорили, что любые вооружения, которым накачивают киевский режим, принципиально не могут изменить ход специальной военной операции", — сказал Песков журналистам в ответ на вопрос о том, как в Кремле оценивают наступление российских войск на СВО.