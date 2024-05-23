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Россиян призвали критично относиться к странным голосовым сообщениям - РИА Новости, 23.05.2024
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02:19 23.05.2024
https://ria.ru/20240523/soobscheniya-1947783676.html
Россиян призвали критично относиться к странным голосовым сообщениям
Россиян призвали критично относиться к странным голосовым сообщениям - РИА Новости, 23.05.2024
Россиян призвали критично относиться к странным голосовым сообщениям
К странным голосовым сообщениям даже от друзей или родственников нужно относиться критично, сообщил член комитета ГД по информполитике Антон Немкин. РИА Новости, 23.05.2024
2024-05-23T02:19
2024-05-23T02:19
общество
россия
дмитрий песков
владимир путин
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МОСКВА, 23 мая – РИА Новости. К странным голосовым сообщениям даже от друзей или родственников нужно относиться критично, сообщил член комитета ГД по информполитике Антон Немкин. "Кибермошенники сегодня стали использовать искусственный интеллект и дипфейки, чтобы выдавать себя за других людей в мессенджерах или социальных сетях. Поэтому к любым сообщениям со странными просьбами, даже полученными от руководства, родственников или друзей, стоит относиться критично… В сети уже распространялось фейковое аудиосообщение от имени пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, которое правда сразу компрометировало себя наличием мата и странных высказываний. Однако это в очередной раз доказывает, что мошенники сегодня способны на многое", - сказал он РИА Новости. Депутат отметил, что нейросети в целом помогают мошенникам автоматизировать фишинговые кампании и поставить их на поток, чтобы атаковать большее число "жертв". "Одним из распространенных сценариев является создание поддельных видеороликов с известными личностями или доверенными лицами. Эти видео могут быть использованы для распространения ложной информации или провокации действий, которые наносят ущерб как частным лицам, так и организациям", - добавил парламентарий. Как отметил Немкин, поддельное видео с политиком или бизнес-лидером, могут привести к повышению социальной напряженности – например, если дипфейки будут использоваться в политических целях. Он напомнил про один пример с прошлого года, когда видеоролик с "обращением" президента России Владимира Путина, который транслировали ряд телеканалов и радиостанций, был подготовлен при помощи технологии дипфейк с использованием замены лица. "В записи, которая выдавалась за выступление президента, был сделан ряд серьезных заявлений – если бы их распространение не удалось вовремя пресечь, последствия такой преступной выходки хакеров могли бы быть крайне масштабными", - отметил депутат.
https://ria.ru/20240421/nemkin-1941292242.html
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общество, россия, дмитрий песков, владимир путин
Общество, Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин
Россиян призвали критично относиться к странным голосовым сообщениям

В ГД призвали критично относиться к странным голосовым сообщениям даже от друзей

© iStock.com / martin-dmПодросток со смартфоном
Подросток со смартфоном - РИА Новости, 1920, 23.05.2024
© iStock.com / martin-dm
Подросток со смартфоном. Архивное фото
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МОСКВА, 23 мая – РИА Новости. К странным голосовым сообщениям даже от друзей или родственников нужно относиться критично, сообщил член комитета ГД по информполитике Антон Немкин.
"Кибермошенники сегодня стали использовать искусственный интеллект и дипфейки, чтобы выдавать себя за других людей в мессенджерах или социальных сетях. Поэтому к любым сообщениям со странными просьбами, даже полученными от руководства, родственников или друзей, стоит относиться критично… В сети уже распространялось фейковое аудиосообщение от имени пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, которое правда сразу компрометировало себя наличием мата и странных высказываний. Однако это в очередной раз доказывает, что мошенники сегодня способны на многое", - сказал он РИА Новости.
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Депутат отметил, что нейросети в целом помогают мошенникам автоматизировать фишинговые кампании и поставить их на поток, чтобы атаковать большее число "жертв".
"Одним из распространенных сценариев является создание поддельных видеороликов с известными личностями или доверенными лицами. Эти видео могут быть использованы для распространения ложной информации или провокации действий, которые наносят ущерб как частным лицам, так и организациям", - добавил парламентарий.
Как отметил Немкин, поддельное видео с политиком или бизнес-лидером, могут привести к повышению социальной напряженности – например, если дипфейки будут использоваться в политических целях. Он напомнил про один пример с прошлого года, когда видеоролик с "обращением" президента России Владимира Путина, который транслировали ряд телеканалов и радиостанций, был подготовлен при помощи технологии дипфейк с использованием замены лица.
"В записи, которая выдавалась за выступление президента, был сделан ряд серьезных заявлений – если бы их распространение не удалось вовремя пресечь, последствия такой преступной выходки хакеров могли бы быть крайне масштабными", - отметил депутат.
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