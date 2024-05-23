https://ria.ru/20240523/soobscheniya-1947783676.html

Россиян призвали критично относиться к странным голосовым сообщениям

Россиян призвали критично относиться к странным голосовым сообщениям - РИА Новости, 23.05.2024

Россиян призвали критично относиться к странным голосовым сообщениям

К странным голосовым сообщениям даже от друзей или родственников нужно относиться критично, сообщил член комитета ГД по информполитике Антон Немкин. РИА Новости, 23.05.2024

2024-05-23T02:19

2024-05-23T02:19

2024-05-23T02:19

общество

россия

дмитрий песков

владимир путин

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МОСКВА, 23 мая – РИА Новости. К странным голосовым сообщениям даже от друзей или родственников нужно относиться критично, сообщил член комитета ГД по информполитике Антон Немкин. "Кибермошенники сегодня стали использовать искусственный интеллект и дипфейки, чтобы выдавать себя за других людей в мессенджерах или социальных сетях. Поэтому к любым сообщениям со странными просьбами, даже полученными от руководства, родственников или друзей, стоит относиться критично… В сети уже распространялось фейковое аудиосообщение от имени пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, которое правда сразу компрометировало себя наличием мата и странных высказываний. Однако это в очередной раз доказывает, что мошенники сегодня способны на многое", - сказал он РИА Новости. Депутат отметил, что нейросети в целом помогают мошенникам автоматизировать фишинговые кампании и поставить их на поток, чтобы атаковать большее число "жертв". "Одним из распространенных сценариев является создание поддельных видеороликов с известными личностями или доверенными лицами. Эти видео могут быть использованы для распространения ложной информации или провокации действий, которые наносят ущерб как частным лицам, так и организациям", - добавил парламентарий. Как отметил Немкин, поддельное видео с политиком или бизнес-лидером, могут привести к повышению социальной напряженности – например, если дипфейки будут использоваться в политических целях. Он напомнил про один пример с прошлого года, когда видеоролик с "обращением" президента России Владимира Путина, который транслировали ряд телеканалов и радиостанций, был подготовлен при помощи технологии дипфейк с использованием замены лица. "В записи, которая выдавалась за выступление президента, был сделан ряд серьезных заявлений – если бы их распространение не удалось вовремя пресечь, последствия такой преступной выходки хакеров могли бы быть крайне масштабными", - отметил депутат.

https://ria.ru/20240421/nemkin-1941292242.html

https://ria.ru/20240113/soobscheniya-1921077921.html

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общество, россия, дмитрий песков, владимир путин