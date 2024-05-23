https://ria.ru/20240523/smartfony-1947972202.html

Серия производительных смартфонов realme 12 поступила в продажу в России

Серия производительных смартфонов realme 12 поступила в продажу в России - РИА Новости, 23.05.2024

Серия производительных смартфонов realme 12 поступила в продажу в России

Компания realme дала старт продаж новых моделей смартфонов серии realme 12, в которую вошли модели линейки 12+ 5G (12+ 5 Джи) и 12 5G (12 5 Джи), сообщает... РИА Новости, 23.05.2024

2024-05-23T21:43

2024-05-23T21:43

2024-05-23T21:43

россия

realme

гаджеты

смартфоны

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Компания realme дала старт продаж новых моделей смартфонов серии realme 12, в которую вошли модели линейки 12+ 5G (12+ 5 Джи) и 12 5G (12 5 Джи), сообщает пресс-служба производителя.Смартфоны серии realme 12 отличаются высокой производительностью — realme 12+ 5G получил мощный чипсет MediaTek Dimensity 7050 (МедиаТек Дименсити 7050), а 12 5G — энергоэффективный MediaTek Dimensity 6100+.Как и старшие устройства realme 12 Pro (12 Про) и realme 12 Pro+ (12 Про +), смартфоны realme 12 обладают продвинутыми возможностями для съемки. Модель realme 12+ 5G получила сенсор Sony LYT-600 (Сони ЛИТ-600) 50 мегапикселей с 2Х (Икс) внутрисенсорным зумом и оптической стабилизацией, а realme 12 5G — камеру с высоким разрешением 108 мегапикселей и 3X внутрисенсорным зумом.Кроме того, смартфоны выделяются премиальным внешним видом, вдохновленным люксовыми часами, — таким же, как у старших моделей серии realme 12 Pro.Производительный смартфон с Pro (Про) камеройВысокую производительность realme 12+ 5G обеспечивает мощный 6-нм чипсет последнего поколения MediaTek Dimensity 7050 с 8-ядерным 64-битным процессором.Пиковая производительность смартфона значительно повышается благодаря передовой системе охлаждения, в основе которой лежит испарительная камера. Нержавеющая сталь и высокоэффективный графитовый слой объединены в 7-слойную архитектуру теплоотвода. Это инновационное решение повышает эффективность работы смартфона, предотвращая перегрев во время выполнения технически требовательных задач таких как игры и работа в режиме многозадачности. А ультранизкое энергопотребление процессора позволяет пользоваться смартфоном без подзарядки в течение длительного времени.Модель realme 12+ 5G получила накопитель емкостью до 512 гигабайт и оперативную память до 12 гигабайт с возможностью расширения до 24 гигабайт за счет технологии динамического расширения памяти DRE (ДиАрИ).Первая в сегменте камера Sony LYT-600 (Сони ЛИТ-600) с оптической стабилизациейМодель realme 12+ 5G оснащена матрицей Sony LYT-600 с разрешением 50 мегапикселей, размером сенсора 1/1.95" и оптической стабилизацией OIS (ОЙС), что обеспечивает четкую и яркую картинку с низким уровнем шумов при любых условиях съемки.Также realme 12+ 5G получил инновационный 2Х внутрисенсорный зум. Он работает по принципу объединения нескольких снимков с центральной части модуля в один, что позволяет получить качественные кадры. Эта технология особенно поддерживает портретную съемку с популярным фокусным расстоянием 52 миллиметра. В сочетании со сверхширокоугольным объективом, макромодулем и фронтальной камерой с разрешением 16 мегапикселей система камер realme 12+ 5G идеально подойдет для любого сценария фото- и видеосъемки.Также у realme 12+ 5G есть новая система быстрой съемки Snap Portrait System (система моментальной портретной съемки). Она быстро запускает камеру и позволяет делать до 208 фото в минуту в режиме непрерывной съемки. Специальные алгоритмы экспозиции и автофокусировки realme вместе с камерой Sony с системой оптической стабилизации позволяют увеличить долю успешных снимков на 40%.Сделать кадры особенно кинематографичными пользователям realme 12+ 5G поможет алгоритм "Кинематографическое боке" для портретной съемки, точно такой же, как в смартфонах серии realme 12 Pro. Кроме того, смартфоны получили те же кинематографические фильтры, созданные совместно с лауреатом премии "Оскар", американским оператором Клаудио Мирандой.Плавный дисплей, мощный аккумулятор и объемный звукСмартфон realme 12+ 5G оснащен плавным AMOLED (активная матрица на органических светодиодах) дисплеем с частотой 120 герц и диагональю 6,67 дюйма. Дисплей занимает 92,65% площади передней панели и имеет повышенную яркость до 2000 нит.Впервые среди устройств бренда смартфон realme 12+ 5G получил передовую технологию определения воды на экране, благодаря которой игнорирует фантомные нажатия от капель воды и повышает точность прикосновений мокрыми пальцами.В изящном ультратонком корпусе весом 190 грамм размещен аккумулятор емкостью 5 тысяч ампер-час, заряда которого достаточно для целого дня работы. В сочетании с зарядным устройством SUPERVOOC (технология быстрой зарядки) мощностью 67 ватт смартфон можно зарядить с нуля до 100% всего за 48 минут.За реалистичный, объемный звук отвечают стереодинамики Hi-Res Audio (звук высокого разрешения).realme 12 5G: энергоэффективность и баланс производительности вкупе с 108-мегапиксельной портретной камеройМладшая модель серии — realme 12 5G — получила энергоэффективный чипсет MediaTek Dimensity 6100+, накопитель емкостью 256 гигабайт и восемь гигабайт оперативной памяти с возможностью расширения еще на восемь гигабайт. Это обеспечивает плавную работу во время игр, работе в приложениях, фото- и видеосъемки.Благодаря оптимизированному энергопотреблению, аккумулятору емкостью 5000 ампчер-час и зарядке SUPERVOOC мощностью 45 ватт смартфоном можно пользоваться в течение длительного времени.Кроме того, смартфон получил 108-мегапиксельную камеру с 3X внутрисенсорным зумом, которая обеспечивает яркие и четкие снимки. В отличие от цифрового зума, внутрисенсорный зум использует 12 миллионов пикселей в центре 108-мегапиксельной матрицы, чтобы сделать снимок без потери качества.Яркий IPS (АйПиЭс) экран realme смартфона с цветовой гаммой 16,7 миллиона цветов, разрешением 2400*1080 и пиковой яркостью 950 нит обеспечивает полное погружение в контент при любых условиях.Модель realme 12 5G оснащена стереодинамиками и режимом повышенной громкости.Веганская кожа и роскошный дизайн в стиле премиальных часовДизайн устройств серии realme 12 напоминает премиальные часы: градиентная текстура на защитном стекле камеры выглядит как полированный циферблат часов, а металлическая отделка на задней панели похожа на изысканный часовой браслет. Кроме того, корпус смартфона имеет полированное PVD-покрытие (вакуумное напыление), имитирующее металлическую рамку часов. При этом внешний вид realme 12+ 5G был разработан совместно с известным итальянским часовщиком Оливье Савео, имеющим опыт работы с люксовыми швейцарскими брендами, такими как Rolex (Ролекс), Roger Dubuis (Роже Дюбуи), Piaget (Пьяже), Breitling(Брайтлинг) и Quentin (Квентин).Кроме того, смартфоны серии realme 12 имеют защитой от брызг и пыли по стандарту IP54 (степень защиты оболочки).Доступность в Россииrealme 12+ 5G можно приобрести во всех магазинах партнеров realme в цветах "‎Зеленый малахит" и "Бежевый песок"‎:realme 12+ 5G в конфигурации 8+256 гигабайт доступен по цене от 29 999 рублей;realme 12+ 5G в конфигурации 12+512 гигабайт доступен по цене от 34 999 рублей.realme 12 5G можно приобрести во всех магазинах партнеров realme в цветах "‎Зеленый лес"‎ и "‎Сиреневые сумерки":realme 12 5G в конфигурации 8+256 гигабайт доступен по цене от 22 999 рублей.Реклама, ООО "МВМ"; ИНН: 7707548740, erid: F7NfYUJCUneLrXax4dWGООО "МВМ", 105066, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, корпус 20, 5 этаж, помещение II, комната 3, ОГРН 1057746840095, ИНН 7707548740, КПП 997350001, БИК 044525225.

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2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, realme, гаджеты, смартфоны