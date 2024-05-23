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Подполье: ВС России поразили склады снарядов ВСУ в Николаевской области

Подполье: ВС России поразили склады снарядов ВСУ в Николаевской области - РИА Новости, 23.05.2024

Подполье: ВС России поразили склады снарядов ВСУ в Николаевской области

Места дислокации и склады снарядов ВСУ поражены в Александровке в Николаевской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. РИА Новости, 23.05.2024

2024-05-23T08:59

2024-05-23T08:59

2024-05-23T09:13

специальная военная операция на украине

николаевская область

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сергей лебедев

украина

безопасность

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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Места дислокации и склады снарядов ВСУ поражены в Александровке в Николаевской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев."По местам дислокации бандеровцев и складам с БК (боекомплектом - ред.) получили в Александровке", - заявил Лебедев.

https://ria.ru/20240522/vsu-1947757711.html

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