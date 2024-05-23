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Подполье: ВС России поразили склады снарядов ВСУ в Николаевской области - РИА Новости, 23.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:59 23.05.2024 (обновлено: 09:13 23.05.2024)
https://ria.ru/20240523/sklady-1947804905.html
Подполье: ВС России поразили склады снарядов ВСУ в Николаевской области
Подполье: ВС России поразили склады снарядов ВСУ в Николаевской области - РИА Новости, 23.05.2024
Подполье: ВС России поразили склады снарядов ВСУ в Николаевской области
Места дислокации и склады снарядов ВСУ поражены в Александровке в Николаевской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. РИА Новости, 23.05.2024
2024-05-23T08:59
2024-05-23T09:13
специальная военная операция на украине
николаевская область
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
сергей лебедев
украина
безопасность
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Места дислокации и склады снарядов ВСУ поражены в Александровке в Николаевской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев."По местам дислокации бандеровцев и складам с БК (боекомплектом - ред.) получили в Александровке", - заявил Лебедев.
https://ria.ru/20240522/vsu-1947757711.html
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николаевская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, сергей лебедев, украина, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Николаевская область, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Сергей Лебедев, Украина, Безопасность
Подполье: ВС России поразили склады снарядов ВСУ в Николаевской области

Подполье: ВС РФ поразили склады снарядов в Александровке Николаевской области

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкИстребитель-бомбардировщик Су-34
Истребитель-бомбардировщик Су-34 - РИА Новости, 1920, 23.05.2024
© РИА Новости / Александр Вильф
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Истребитель-бомбардировщик Су-34. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Места дислокации и склады снарядов ВСУ поражены в Александровке в Николаевской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
"По местам дислокации бандеровцев и складам с БК (боекомплектом - ред.) получили в Александровке", - заявил Лебедев.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 22.05.2024
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Вчера, 20:57
 
Специальная военная операция на УкраинеНиколаевская областьВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФСергей ЛебедевУкраинаБезопасность
 
 
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