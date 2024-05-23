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Подполье: ВС России поразили склады снарядов ВСУ в Николаевской области
Подполье: ВС России поразили склады снарядов ВСУ в Николаевской области - РИА Новости, 23.05.2024
Подполье: ВС России поразили склады снарядов ВСУ в Николаевской области
Места дислокации и склады снарядов ВСУ поражены в Александровке в Николаевской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. РИА Новости, 23.05.2024
2024-05-23T08:59
2024-05-23T08:59
2024-05-23T09:13
специальная военная операция на украине
николаевская область
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вооруженные силы рф
сергей лебедев
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безопасность
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Места дислокации и склады снарядов ВСУ поражены в Александровке в Николаевской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев."По местам дислокации бандеровцев и складам с БК (боекомплектом - ред.) получили в Александровке", - заявил Лебедев.
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Подполье: ВС России поразили склады снарядов ВСУ в Николаевской области
Подполье: ВС РФ поразили склады снарядов в Александровке Николаевской области